Denk gaat de verkiezingscampagne van de BoerBurgerBeweging in Overijssel ondersteunen. In deze provincie doet Denk niet mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Ahmet Kaya, fractievoorzitter van Denk in de Deventer gemeenteraad, adviseert zijn achterban desgevraagd om op de BBB te stemmen.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Kaya trekt vrijdag met de Bathmense BBB-kandidaat Sanne Winkels in Deventer de wijken in. Daar gaan ze onder meer BBB-folders uitdelen die in het Turks zijn vertaald. "De Turkse samenleving in Deventer is heel erg op Denk gericht", zegt Winkels. De BBB ziet deze groep als zwevende kiezers omdat Denk in de provincie Overijssel niet op het stembiljet staat. "Wij vinden het belangrijk dat ze naar de stembus gaan en we hopen iedereen te overtuigen om, als ze gaan, voor de BBB te kiezen."

Flyeren

Kaya zegt dat hij zelf niet gaat flyeren voor de collega's van de BBB, maar dat hij er vooral is om BBB-politici te begeleiden. "Ik ga ervoor zorgen dat ze met hun boodschap terecht kunnen bij de Turkse gemeenschap." Als kiezers hem om stemadvies vragen, zal hij zeggen dat het programma van de BBB het dichtst bij Denk staat. Hiervoor heeft Kaya groen licht gekregen van het hoofdbestuur van zijn partij. "Ik heb een groot hart voor de BBB, maar zal me als Denk-politicus gedragen."

De twee partijen onderhouden in Deventer al langer nauwe contacten. Zo was Kaya aanwezig bij de aftrap van de provinciale verkiezingscampagne van de BBB. Die begon in de week waarin Turkije werd getroffen door de aardbevingsramp. De BBB zou met trekkers door Deventer gaan toeren, maar paste de route aan uit respect voor de Turkse gemeenschap. Die rouwde om het overlijden van de 26-jarige Furkan Kazci, speler van voetbalclub Turkse Kracht. Vervolgens was er een ontmoeting tussen Kaya en BBB-Kamerlid Caroline van der Plas.

Raakvlakken

BBB-partijvoorzitter Erik Stegink noemt de samenwerking met Denk logisch. "Beide partijen staan voor familiewaarden. Daarin vinden we elkaar. Onze programma's hebben raakvlakken, maar we delen niet alle standpunten."

Voor de provinciale verkiezingen doet Denk mee in drie provincies, namelijk in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Als de kandidaten van Denk hier in Provinciale Staten komen, stemmen zij vervolgens voor de Eerste Kamer. Denk heeft de ambitie om in de senaat een zetel te halen. Daarom doet de partij mee in dichtbevolkte Randstadprovincies, waar de stemmen voor een senaatszetel gemiddeld genomen zwaarder wegen dan in dunbevolkte plattelandsprovincies.

Strategisch stemmen

Stegink hoopt dat de vrijage in Overijssel een opmaat vormt naar een mogelijke samenwerking richting de verkiezingen voor de Eerste Kamer. "Als Denk niet voldoende stemmen haalt voor een eigen zetel in de Eerste Kamer, dan zal ze strategisch gaan stemmen." Dit zou de BBB een extra zetel kunnen opleveren.