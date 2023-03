De eerste keer was uitproberen. De tweede keer liep het boven verwachting. En nu met de derde Rotterdamse Tandartsdag, deze zaterdag, zit het al nokkie vol. Gratis een bezoekje mogen afleggen om je gebit te controleren, blijkt noodzakelijk én populair. Didi Landman, ook bekend als straattandarts: 'Maar dit lost het probleem niet op.'

De belangstelling is groot, hè?

"Het grootste aantal in drie jaar. We hebben de aanmeldingen stop moeten zetten. Toen zaten we op 450. We gaan zaterdag 368 mensen gratis helpen, de anderen staan op een wachtlijst."

Het laat zien dat de noodzaak hoog is. Wat is daar de reden voor denk je?

"Na corona is er sowieso meer vraag naar. Veel mensen zitten op de armoedegrens. Als je moet kiezen tussen de rekening van Eneco betalen of naar de tandarts gaan, dan is de keuze snel gemaakt. Je ziet dat daardoor kleine problemen aan het gebit grote problemen worden. Wat eerst een klein gaatje was, wordt uiteindelijk een wortelkanaalbehandeling."

Wat kunnen jullie als tandartsen zo eenmalig doen ?

"We hebben een lijst gekregen die iedere cliënt heeft ingevuld. Daar word je heel verdrietig van. Dan lees je dat iemand vijf afgebroken kiezen heeft en twee tanden mist. We hebben zaterdag een half uur per patiënt. Dat kun je dus niet oplossen."

En wat dan?

"Precies, wat dan? Aan het gebit kun je het verschil tussen arm en rijk zien. Het is je visitekaartje. Wie een voortand mist, wordt bij een sollicitatiegesprek echt niet aangenomen. Nu hebben we in Rotterdam de Sociale Tandarts die een deel van het werk daarna op zich neemt. Soms kan een offerte worden doorgestuurd naar het Fonds Bijzondere Noden. En ik krijg best wat donaties. Daarmee kan ik gratis een kunstgebitje voor iemand maken om ze van de pijn af te helpen. Maar eigenlijk is deze dag een schreeuw om hulp. Het laat zien hoe groot de problemen zijn."

Zijn het kinderen of juist volwassenen die jullie zaterdag helpen?

"We helpen geen kinderen op die dag. Zij kunnen met een basisverzekering altijd gratis naar de tandarts., alleen is dat nog te weinig bekend."

Het is nu voor het derde jaar dat jullie dit doen. Is er wat veranderd aan de opzet?

"We zien nog steeds dezelfde problemen voorbijkomen, daarin verandert er niks. Er doen wel steeds meer collega's mee. Er zijn zaterdag veertig teams op zeventien locaties in de stad aan het werk."

De gratis Rotterdamse Tandartsdag gaat toch niet ten onder aan zijn eigen succes? Of gaan jullie het vaker doen?

"We hebben geprobeerd het tweemaal per jaar te gaan doen. Dat vergt zo enorm veel organisatie, dat is niet voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk ook niet ons werk om dit gratis te doen. Dat is raar."

Hoe los je dit dan op?

"Door acute zorg terug in de basisverzekering op te nemen. Dat hoort 'Den Haag' te regelen. Bijvoorbeeld om bij iemand een rotte kies te kunnen trekken. Dan praat je over 44 euro, maar als je een uitkering hebt van 99 euro in de week, is zoiets een enorme aanslag. De basisverzekering zou dat eigenlijk moeten vergoeden, maar dat gebeurt nu dus niet."

Dat is een landelijke aanpak. De gratis tandartsdag is Rotterdams.

"Dat klopt, we doen het nu alleen in Rotterdam. Het gebeurt nergens anders. Het zou mooi zijn als het lukt een landelijke tandartsdag voor mensen die het niet kunnen betalen op te zetten."

Je bent zelf, op de donderdagen, actief als straattandarts. Hoe is dat?