Ze wil in de bouw én ze is in de race om Miss Teen Overijssel te worden. Dat is nogal wat. Want bij Lian Smit gaat er geen dag voorbij of er schiet wel iets uit de kom. Over de veerkracht van een optimistische meid uit Sint Isidorushoeve. "Ik ben een beetje een pechvogeltje."

Stenen stapelen, prima werk. Metselen? Ook heel leuk. Lian Smit (17) is een van de weinige meiden die op het ROC de bouwopleiding volgt. Ze houdt van het wereldje met het nuchtere volk, en ze wil huizen bouwen. Al zit zwaar werk er eigenlijk niet in. "Dat is lichamelijk niet mogelijk", zegt ze. Want er gaat geen dag voorbij of een vinger, elleboog of wat dan ook schiet uit de kom.

Niks kan spontaan

Een beperking, noemt ze het zelf. "Ik ben zwaar hypermobiel. Mijn spieren zijn wat langer, waardoor mijn gewrichten niet genoeg steun hebben en te beweeglijk zijn." Bij simpel iets opschrijven of het tillen van zware dingen kan het zomaar mis gaan. En dan heeft ze ook nog eens reumatische klachten.

Ze lacht. "Het is voor mij normaal. Het is af en toe flink balen en ik heb ook wel eens een mindere dag, maar ik probeer er zo positief mogelijk mee om te gaan."

Best knap, want spontane acties zitten er niet echt in. "Ik moet alles plannen en soms een stapje terug doen. Vooral met weerswisselingen. Zegt een klasgenoot: lekker hè, dat frisse weer; kan ik bijvoorbeeld m'n bed niet uitkomen van de rugpijn."

En dat terwijl ze alles leuk vindt. Toch is dat niet de hoofdreden dat Lian meedeed aan de casting voor de mooiste 'tiener' van Overijssel. "Het kwam op m'n pad. Danae Slooff, winnares van de verkiezing van vorig jaar, heeft me gescout. Ik ben er nuchter ingegaan en ineens zat ik bij de laatste twintig."

Waarom ze meedeed? Het gaat haar om de voorbeeldfunctie, het podium dat je automatisch in je schoot geworpen krijgt als Miss. "Waar ik nu sta, daar ben ik niet zomaar gekomen. Het kost me best veel moeite. Maar ik wil ook anderen vertellen: laat je beperkingen je nooit in de weg zitten. Volg je pad. Dat is mij ook gelukt."

Mikpunt van de klas

Haar missie is dat niemand buiten de boot mag vallen. Zoals bij Lian ooit wel is gebeurd. "Ik ben redelijk gepest vroeger. Ik was wat meer gezet dan anderen en zat vaak met klachten. Dat maakte mij tot het mikpunt van de klas. Ik liet het ook gebeuren hoor, want met z'n allen tegen één, dat win je niet."

Ze ging naar een nieuwe basisschool en wisselde van sportvereniging. Dat hielp, maar: "Het is belachelijk wat ze mij hebben aangedaan. Wat ik heb meegemaakt, mag niemand ooit nog meemaken. Als ik mijn verhaal op basisscholen kan vertellen en zo kinderen een hart onder de riem kan steken, zou dat geweldig zijn. Mijn beperking heeft me geleerd om positief in het leven te staan. Ik zit lekker in m'n vel en doe wat ik leuk vind. En de mensen die mij toen hebben gepest? Die durven mij niet eens meer recht aan te kijken."

Of ze de Miss Teen Overijssel verkiezing wint, op 19 maart? Lian durft haar kansen niet in te schatten. "We hebben een leuk cluppie, ik gun het iedereen. Maar ik hoop dat de titel gaat naar iemand die er iets goeds mee gaat doen."