Greet Koornneef (72) werkt mee aan een proef van het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis en de regionale thuiszorgorganisatie Careyn waarbij kankerpatiënten thuis immunotherapie toegediend krijgen. Afgelopen zomer kreeg zij uit het niets te horen dat ze longkanker had. 'Naar het ziekenhuis als het moet en thuis als het kan', luidt het credo van het Reinier de Graaf. Immunotherapie is zo'n behandelvorm die in sommige gevallen heel goed in de eigen omgeving kan worden uitgevoerd.

"Ik kijk er niet naar uit, want fijn is anders", bekent Greet. "Maar ik weet waar ik het voor doe, want de kanker is zo goed als weg. Daardoor is er echt een last van me afgevallen. Ik heb alleen nog veel littekenweefsel op m'n longen en ben erg moe. Heb een grote mond en wil heel graag beter worden, maar soms heb ik echt een offday, zoals vandaag. Daarom is het zo fijn dat ik dit goede nieuws heb gekregen. Ik ga er morgen weer voor, wil in de zomer beter zijn en lekker in de zon kunnen zitten. Daar moet je iets voor over hebben."