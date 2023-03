De telefoon van Bibian van Rijckevorsel stond roodgloeiend. Op landgoed Beukenhorst in Vught, waar hij mede-eigenaar van is, zouden verschillende wolven zijn gesignaleerd. Het bleek een grap van 'buurman' Gerrit Brouwer. Een grap met een boodschap.

'Hoi, drie wolven gespot op mijn land waar de paarden lopen. Ze liepen richting landgoed Beukenhorst. De schrik zit er in nu', luidde de boodschap die Vughtenaar Gerrit Brouwer twee dagen geleden op Faceabook. "Maar dat mijn bericht tot zo veel commotie zou leiden, had ik niet verwacht", zegt hij donderdagmiddag misschien een tikkeltje naïef.

Brouwer werd gebeld en op sociale media bestookt met reacties waarvan een paar hele vervelende. "Maar het was een grap. Wel een bewuste grap", zegt hij. "En een grap waar ik nog steeds achter sta."

Aandacht voor houders van paarden, kippen en schapen

Zijn bedoeling was aandacht te vragen voor de oprukkende populatie wolven in ons land. "Na het bericht van de doodgereden wolf recent op de A2 bij Vught, vlakbij mijn paardenstallen, speelde de grap door mijn hoofd. Ik wilde de discussie over de overbevolking van wolven, maar ook vossen, dassen en bevers aanwakkeren. Een vos bijvoorbeeld pakt een eend twee keer. Eerst de eend zelf en daarna ook nog de eieren. Ik wilde aandacht vragen voor de houders van paarden, kippen en schapen. Maar het liep een beetje uit de hand."

Eén van de telefoontjes kwam van Bibian van Rijckevorsel, mede-eigenaar van landgoed Beukenhorst. "Van dit soort grappen worden we niet niet blij", zegt hij. "Mijn telefoon stond roodgloeiend, eerst nadat er een wolf was doodgereden en vervolgens het bericht dat er weer drie waren gezien. Ik heb Brouwer persoonlijk gebeld nadat hij aangaf er drie gezien te hebben. Ik heb hem gevraagd het bericht te ontkrachten, omdat inmiddels ook de boeren in paniek raakten en dat heeft hij gedaan."

Straks overpopulatie

Toch heeft Brouwer geen spijt van zijn actie. Hij rekent voor dat als er geen maatregelen komen er binnen vijf tot zes jaar drie- tot vierhonderd wolven rondlopen in ons land. "Ik ben van mening dat het aantal wolven beheersbaar moet blijven en dat bestuurders hiermee aan de slag moeten. Als we het allemaal maar laten gebeuren, is de overpopulatie straks niet meer in de hand te houden. Daar zijn onze natuurgebieden te klein voor. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de bevers die in de Dommel zitten en de dijken verzwakken. Maar als je maar durft te praten over het vangen van deze beesten, word je op sociale media al gelyncht."