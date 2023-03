Isabel Davelaar (16) uit Heteren is niet alleen scholier. Thuis zorgt ze geregeld voor haar gehandicapte broertje en jongere (5) zus. Op school vertelt ze over haar leven als mantelzorger. 'En dat is best spannend. Het laatste wat je op onze leeftijd wilt, is anders zijn dan anderen.'

Volgens Forte Welzijn, de welzijnsorganisatie die in Overbetuwe actief is, heeft één op de vier leerlingen van een middelbare school met mantelzorg te maken. Forte heeft net weer een voorlichtingsronde op het Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten achter de rug.

Zorgcoördinator van het HPC, Yvonne Casteleijn, staat de mantelzorgende kinderen, waar nodig, zoveel mogelijk bij. Een koorddans tussen hulp willen bieden en tegelijkertijd onder de radar blijven.

"Dat doen we al jaren in de eerste klassen", zegt Casteleijn. "Om het bespreekbaar te maken, maar ook om leerlingen die er mee te maken hebben duidelijk te maken dat we hen als school ook hulp willen bieden."

Dat laatste is niet zo makkelijk als het lijkt. Zo weet de school niet of het percentage van één op vier ook in Zetten opgaat. Niet in de laatste plaats omdat leerlingen die thuis de zorg voor een ziek familielid hebben daar niet mee te koop lopen. Om hulp vragen is ook een vorm van jezelf bloot geven. "En dat doe je niet zomaar als je van onze leeftijd bent", zegt leerling Isabel Davelaar.

Vast schema

De zestienjarige Heterense heeft een gehandicapt broertje en een jonger (5) zusje. Omdat beide ouders werken, heeft zij twee middagen en twee avonden per week de zorg over haar jongere familieleden. "Het is iets waar je vanzelf in groeit. Nu ik wat ouder word, denk ik er wel meer over na, het is niet altijd leuk. Maar mijn broer, die in een rolstoel zit en sondevoeding moet krijgen, is het liefste en vrolijkste jongetje van de wereld. Dus heb ik er ook veel plezier en voldoening van. En het is niet zo dat mijn ouders een keuze hebben. Veel zorg wordt niet vergoed, dus ze moeten ook beiden werken om alles te kunnen betalen. En dan ben je loyaal aan je familie, dus die zorgtaken doe je dan gewoon."

Elke dag anders

Waar Isabel haar zorgtaken met vaste momenten om haar schoolwerk heen kan plannen, geldt dat niet voor Robin Degen (15), ook uit Heteren. Zijn ouders kampen beiden met gezondheidsproblemen. "Ik doe veel in het huishouden, koken, boodschappen, schoonmaken en zo. Vooral op de dagen dat mijn moeder het zelf niet kan en dat verschilt per dag. Maar ook voor mij is het net als bij Isabel iets wat je gewoon doet. Eigenlijk weet ik niet beter, ik wil gewoon dat het allemaal lukt en tot nu toe is dat ook zo."

Naaste vrienden

Ook Isabel en Robin weten niet hoeveel van hun medeleerlingen mantelzorg verlenen, maar wel dat het onderwerp niet alledaags is en al zeker niet met iedereen bespreekbaar. "Omdat je er niet mee te koop wil lopen. Mensen kunnen heel hard reageren. Maar ook andersom, dan willen ze er over praten als je daar zelf geen zin in hebt", zegt Robin. "Want school is voor mij ook niet thuis zijn, dan ben je er juist even niet mee bezig en dat is soms ook nodig", zegt Isabel.

Beiden geven aan het er wel af en toe met naaste vrienden over te hebben.

Zwakte tonen

Toch stond Isabel bij de lessen voor de eerstejaars naast de gastdocent van Forte Welzijn om over het mantelzorgen te vertellen. "Ik moest daar even over nadenken toen ik werd gevraagd, maar heb het wel gedaan. Omdat het belangrijk is om te vertellen dat het bestaat, dat er op school aandacht voor is en dat het onderwerp bespreekbaar moet zijn. En ook omdat ik weet dat juist dat voor leerlingen lastig is, je wilt op school geen zwakte tonen."

"We bieden hulp door te luisteren en in overleg met leerlingen soms ook de last van het schoolwerk wat te verlichten. Ik heb het daar ook met docenten over, maar het is wel belangrijk dat leerlingen zelf aangeven dat ze soms wat hulp nodig hebben. Juist omdat het gevoelig ligt, moet je daar ook als school discreet mee om gaan", zegt Casteleijn.