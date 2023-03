Na de zoveelste opmerking tijdens carnaval was Pien Douw er helemaal klaar mee. Ze is veel meer dan haar rolstoel. Daarom slaakt Douw een noodkreet: 'Die leuke grapjes komen mij de strot uit, houd ermee op!' En ze is bepaald niet de enige die dat vindt.

"'Waarom zit jij in een rolstoel?', 'Glaasje op, laat je rijden', 'Jij kan lekker de hele dag zitten'. Zomaar een greep uit de opmerkingen die ik gedurende drie dagen kreeg van wildvreemde mensen als openingszin. Meestal meteen ook de sluitingszin overigens", zo schrijft Pien Douw (54) uit Roosendaal als hartenkreet op haar Facebook-pagina.

Douw is niet de enige. Uit het rapport Lang niet toegankelijk (zie kader) uit 2021 van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat mensen met een lichamelijke beperking 'regelmatig onprettig worden behandeld'. 'Dit kan gaan om starende blikken, ongeduld, respectloze opmerkingen of vragen en zelfs schelden.'

Douw zit in een rolstoel en kon afgelopen carnaval met haar vriendenkring na jaren eindelijk weer mee om het te vieren. "Het was fantastisch", zegt de vroegere zangeres van de band Capablanca. "Ik ken veel mensen uit de muziekscene en van school. Mijn vrienden steunen mij door dik en dun. Loodsen me door de menigte. Alleen door de opmerkingen die aan de lopende band gemaakt worden, werd het me even te veel. Het raakt me enorm dat mensen niet in staat zijn contact te leggen. Ze zien alleen maar dat ik in een rolstoel zit."

'Hoe vernederend'

Het overkomt Douw niet alleen tijdens carnaval, maar ook tijdens feestjes, in winkels en op straat. "Ik ben Pien en ik gebruik die stoel om van A naar B te komen. Waarom? Maakt het uit waarom? Wat is de meerwaarde dat jij als wildvreemde weet waarom ik in een rolstoel zit? Ga je dan anders naar me kijken? Ga je me überhaupt zien? Waarom word je boos als ik het niet zeg? Heb ik, omdat ik ziek ben, de plicht om te antwoorden? En waarom stel je je niet eerst even voor, voordat je die vraag stelt, die meer privé is dan al het andere? Waarom word je boos als ik zeg dat ik het een onbeschofte vraag vind? Waarom denk je dat ik tijdens carnaval mijn medisch dossier wil bespreken met een wildvreemde?"

Douw is het zat: "Hou er mee op, lieve mensen, echt. Die 'leuke' grapjes hangen me de strot uit. En ze zijn niet eens grappig. Als je niet in staat bent om mij als een persoon te zien, hou dan verder ook je hoofd. Ik zit in die stoel. Deal with it. En dan heb ik niet eens die volslagen idioot genoemd die ongevraagd een wheelie maakte, waardoor ik met mijn achterhoofd de grond raakte. Hoe vernederend." Douw onderging vanwege ernstige longfybrose een zware operatie, waarbij ze nieuwe longen kreeg. "Nadat die jongen mijn rolstoel voor de grap achterover trok, kon ik meteen naar huis."

De Bredase Magda Manoludi (61) heeft soortgelijke ervaringen: "Als je in een rolstoel zit, moet je sterk in je schoenen staan. Je hebt altijd bekijks. In winkels of in de horeca wordt de persoon die bij je is aangesproken. 'Mag zij wat drinken?' Alsof ik niet kan praten."

Manoludi vindt het gedrag van Nederlanders nog meevallen: "Ik kom uit Griekenland. Daar besta je niet als gehandicapte. In Nederland kun je met je rolstoel naar de binnenstad. Je kunt naar winkels, theater en cafés of naar het station en met de trein naar een andere stad. In Griekenland is er niets geregeld voor gehandicapten."

Twee beenamputaties

Beleidsmedewerker Gwen van der Meer van Platform voor mensen met beperkingen Breda Gelijk vindt het een herkenbaar verhaal. "Er is veel onwetendheid, maar het is helemaal niet ingewikkeld om mensen met een handicap aan te spreken. Als je oprechte belangstelling hebt, is dat voor iedereen prettig. Ik ken een vrouw die twee beenamputaties heeft ondergaan. Ze gaat graag naar het strand en vindt het prima als mensen oprechte vragen stellen."

Het Roosendaals Gehandicapten Platform RoGep en Breda Gelijk doen hun best om meer begrip voor mensen met een beperking op te wekken. Teams van de platforms geven gastlessen op basisscholen om kinderen te laten ervaren wat het betekent om een beperking te hebben.

Gelijkwaardig behandelen

Joyce van Zitteren (RoGep): "Kinderen zijn nieuwsgierig. We laten ze uitproberen hoe het is om in een rolstoel te rijden. Maar laten ook zien dat je mensen gelijkwaardig moet behandelen." Van der Meer: "Als het van jongs af aan normaal is, hebben ze ook later meer begrip voor mensen met een beperking."

Douw: "Mensen in een rolstoel willen op een normale manier behandeld worden. Ik heb dezelfde gedachten en gevoelens als iedereen. Ik ben een gewoon mens, je kunt gewoon met me praten, maar wel graag op een gelijkwaardige manier. Ook in een winkel. Toegankelijkheid is niet alleen het weghalen van een drempeltje. Het gaat ook om de manier waarop je aangesproken wordt. Als je een beperking hebt, wil je je als mens welkom voelen."

Geen gelijke behandeling in Nederland: 'Vooroordelen en ongemak'

'Vooral in de openbare ruimte of horecagelegenheden worden mensen met een lichamelijke beperking regelmatig onprettig behandeld', zo valt in het rapport Lang niet toegankelijk van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP, 2021) te lezen.

"Dit kan gaan om starende blikken, ongeduld, respectloze opmerkingen of vragen en zelfs schelden." Volgens het SCP komt het onprettige gedrag vooral voort uit 'vooroordelen en ongemak'. "Ook van medewerkers, bijvoorbeeld van winkels, theaters en sportscholen, is de bejegening niet altijd plezierig of correct. Mensen krijgen ook te maken met botte en respectloze opmerkingen."

Uitgaansleven

Mensen met een beperking vermijden vooral het uitgaansleven. De oorzaken liggen niet alleen in de fysieke toegankelijkheid van publieke plekken, maar ook in vooroordelen en de manier waarop mensen behandeld worden. Van de mensen met een lichte beperking bezoekt ongeveer de helft, 46 procent, regelmatig een café of restaurant. Van degenen met een ernstige beperking maar een kwart, 26 procent.

"Van een samenleving waaraan iedereen 'op voet van gelijkheid' kan deelnemen, is dan ook nog geen sprake", zo concludeert het SCP. "Terwijl Nederland zich hier met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 wel aan committeerde."