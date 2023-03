Netflix stampt flink wat series uit de grond. Maar scoren ze niet naar behoren, dan worden ze zonder pardon gecanceld. De streamingdienst dumpt series nog sneller dan Andre Hazes zijn vriendinnen. En dat zorgt voor flink wat verdriet bij de fans. Déze series had Netflix echt nooit mogen stopzetten.

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Warrior Nun

Fans gingen los toen Warrior Nun werd gecanceld. De serie was een geweldige hit, maar Netflix trok na twee seizoenen de stekker er al uit. De serie draait om Ava (Alba Baptista), een jonge vrouw die ontdekt dat ze deel uitmaakt van een oude orde die is belast met het bestrijden van demonen op aarde. Ondanks de populariteit vond Netflix de serie toch te duur. De toegewijde fans startten nog een petitie, maar helaas lijkt Warrior Nun toch echt niet terug te komen.

2. 1899

Hoe zal het eindigen voor de passagiers van het schip Kerberos? We zullen het nooit weten, want Netflix cancelde op koelbloedige wijze de serie 1899 al na één seizoen. De streamingdienst heeft nooit een verklaring gegeven, maar waarschijnlijk was het maken van de serie simpelweg te duur. Maar echte fans geven niet zomaar op, want ook voor de doorstart van 1899 is er een petitie opgezet. Helaas lijkt het nog geen succes.

3. Mindhunter

Hou je van crime, dan is Mindhunter dé perfecte serie. Son of Sam, Charles Manson, Ted Bundy, ze komen allemaal voorbij. In de serie Mindhunter interviewen FBI-agenten (Jonathan Groff en Holt McCallany) seriemoordenaars in de hoop hun kennis te gebruiken om anderen te vangen. In de ogen van Netflix trok de serie niet genoeg publiek om een investering voor seizoen drie te rechtvaardigen. En dus werd-ie keihard gecanceld. Boooo!

4. The Society

Het was een recept voor succes: The Society. De serie over een groep tieners die op mysterieuze wijze naar een schaduwversie van hun rijke stad wordt getransporteerd, werd na één seizoen al gecanceld. Bijzonder pijnlijk… Vooral omdat het niks te maken had met de kwaliteit van de serie. Een tweede seizoen was al aangekondigd, maar toen kwam corona om de hoek kijken. Alsof de pandemie niet voor genoeg ellende heeft gezorgd…

5. Archive 81

Waarom denkt Netflix dat het oké is om een serie na één seizoen al te cancelen? Ook Archive 81 moest eraan geloven. In de horrorserie wordt Dan Turner (Mamoudou Athie) ingehuurd om oude videobanden te restaureren en komt hij op het spoor van een bovennatuurlijk complot. De serie had één van de beste cliffhangers ooit, maar hoe het afloopt met Dan zullen we nooit weten. En bedankt, Netflix.

6. Anne with an E

Drie seizoenen lang waren fans mateloos geboeid door Anne (Amybeth McNulty), een dertienjarig meisje dat een gewelddadige jeugd doorstaat in weeshuizen en op zoek is naar liefde en acceptatie. Anne with an E had een grote achterban, maar werd genadeloos gecanceld. En wat doen fans als ze het ergens niet mee eens zijn? Juist. Ze starten een petitie. De petitie om de serie een vierde seizoen te geven werd gigantisch populair en heeft nu al 1,6 miljoen handtekeningen verzameld. Helaas lijkt het niet voldoende voor Netflix.

7. I Am Not Okay with This

Corona zorgde ook voor het einde van deze coming-of-age comedyserie. Fans waren absoluut niet okay met het cancelen van I Am Not Okay with This. De serie werd ontzettend goed ontvangen en de schok was dan ook groot. Het interesseert de streamingdienst overduidelijk niet hoe wij ons voelen.

8. Fate: The Winx Saga

"Winx! Pak elkaar maar bij de hand. Probeer de kracht te voelen. Hoor de stem van de natuur. OH WINX CLUB." Wie kan niet de intro van Winx meezingen? Toegegeven, in Fate: The Winx Saga komt deze tekst niet voor, maar we moesten het gewoon even kwijt. De dramaserie was een stukje volwassener en scoorde misschien niet zo goed als het origineel, maar slecht waren de cijfers zeker niet. En toch werd het na twee seizoenen alweer gecanceld. Balen, want fans hadden nog ontzettend veel vragen na de laatste aflevering. De antwoorden zullen we nooit krijgen.

9. The Midnight Club

In de serie The Midnight Club spreekt een groep terminaal zieke tieners af dat wie als eerste sterft, de moeite zal nemen om contact te maken met de rest van de Midnight Club-leden. Ook nu liet de streamingdienst ons achter met duizend vragen. Toegegeven, de schuld ligt niet helemaal bij Netflix, want de serie werd gecanceld toen de producenten naar Amazon Studios vertrokken. Wat een verraad!

10. Everything Sucks

De highschoolserie Everything Sucks speelt zich af in de jaren negentig' in Oregon en volgt de lesbische Kate die langzaam haar seksualiteit ontdekt en accepteert. Toegegeven, de serie kreeg wisselende recensies, maar ook erg trouwe fans die in tranen waren toen de stekker er na één seizoen al uit werd getrokken. Everything Sucks is precies wat fans dachten toen het nieuws naar buiten kwam.

11. Santa Clarita Diet