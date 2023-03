Delen via E-mail

De giraffen in de Beekse Bergen verhuisden maandag naar hun nieuwe locatie, slechts een paar 100 meter verderop. Toch gebeurt dat per trailer. 'Je kunt giraffen niet zelf die oversteek laten maken, dan glippen ze weg.'

Het is eigenlijk maar een klein stukje, van het oude giraffenverblijf naar het nieuwe onderkomen van de dieren. "We kunnen ze het niet te voet laten doen", aldus woordvoerder Linda Engels. "Nee, als we de trailer zo neerzetten, moet die ook precies tegen de stal aan komen staan", vertelt Hoofd Dierverzorging, Rolf Veenhuizen. "Als giraffen zelfs maar het kleinste spleetje zien, proberen ze weg te glippen. Niet dat dat lukt, maar dan wordt het wel chaos."

Ook de verhuizing zelf heeft heel wat voeten in aarde. "Giraffen zijn wat eigenwijzer dan andere dieren", zegt een verzorger. "Er zit sowieso veel verschil tussen, want sommige dieren zijn makkelijker te trainen. Die lopen gewoon de trailer in en uit. Dat doen giraffen niet."

Om het proces te versnellen, proberen verzorgers ze te lokken met eten. En omdat ze de verzorgers kennen, komen de dieren eerder op hen af. Toch loopt de planning behoorlijk uit. De bedoeling was om de dieren om 11.00 uur te gaan vervoeren, maar het duurt uiteindelijk tot bijna 14.00 uur voordat de giraffen in de trailer staan. "En dan moeten er dus nog meer verhuisd worden, ik durf ook niet te zeggen hoe lang dat nog gaat duren." In totaal heeft de Beekse Bergen zeven giraffen.

De giraffes worden in hoge transportwagens naar hun nieuwe onderkomen verhuisd. Foto: Jeroen Verhelst

De voornaamste reden dat de giraffen verhuizen, is het nieuwe hotel op het park. "Dat gaat 24 maart open en daar komen deze giraffen bij te staan in onze nieuwe savanne", legt Engels uit. "Het zijn overigens meer huisjes hoor, bij een hotel denk je aan een gebouw van 20 verdiepingen, dat is het niet."

De gasten verblijven in huisjes van twee verdiepingen met een balkon. Vanaf het balkon kijken ze recht op de dieren. "Naast de giraffen zijn dat bijvoorbeeld neushoorns, struisvogels en zebra's. Maar het is niet zo dat de dieren letterlijk voor je neus langslopen, dat is te gevaarlijk. Er zit wel een soort gracht tussen met een hek. Als gast kijk je er dan wel overheen, maar de dieren kunnen er niet langs of overheen."

Dieren voeren

Volgens Engels hebben de dieren ook geen last van de mensen. "Nee, ze zijn gewend aan mensen. En als ze ergens anders heen willen, hebben ze de ruimte, dan lopen ze gewoon weg." Bang dat de dieren gevoerd gaan worden zijn ze bij de dierentuin ook niet. "Dat mag niet en de meeste mensen houden zich wel aan de regels, maar het gebeurt wel eens, net als het in het park wel eens gebeurt. Maar niet heel vaak. We zullen het gaan zien."