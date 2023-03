Emma Slooijer en Daniël van Voorthuizen uit Rijssen gaan volgende week zondag op wereldreis. Supergaaf! Maar toch ook niet zo bijzonder? Jawel, want Emma en Daniël gaan per fiets. En zeker niet elektrisch. Hoe lang ze op pad gaan? 'Een einddatum? Die is er nog niet echt.'

De fietsen staan al klaar. Bepakt en bezakt. De hele checklist is deze ochtend afgewerkt. Alles wat 19 maart mee moet, hangt aan de rijwielen. Van kookgerei tot videocamera's en van warme winterkleding tot slaapmatjes. Het Rijssense stel is er klaar voor. Het moment dat ze de oprit af en de straat uit fietsen, komt steeds dichterbij. Is dat niet vreselijk eng? "Als je niet een beetje bang bent voor je droom, is er weinig aan", zegt Emma, met gevoel voor dramatiek. "Maar het heeft ook geen zin om alleen maar beren op de weg te zien."

Waarom dan toch?

Wereldreizen zijn populair. In bijna elke straat is tegenwoordig wel een twintiger te vinden die de andere kant van onze aardbol al eens gezien heeft. Meestal gebeurt dat lekker comfortabel per vliegtuig, met de trein of met de auto. "Daar hebben wij ook over nagedacht toen we onze plannen maakten. Natuurlijk kunnen we gaan backpacken of een camper ombouwen en daarmee op pad gaan. Maar dat doen we niet."

Dat is voor een deel de schuld van de Netflix-documentaire Pedal To The World. In die film fietst de Duitse Felix Starck 18.000 kilometer door 22 landen. Als Emma en Daniël de film een jaar of twee geleden zien, laat het idee hen niet meer los. "Wie fietst, ziet zoveel meer. Je ziet meer mensen, meer natuur en meer bezienswaardigheden. Je hebt veel meer tijd om daar ook echt bij stil te staan", geeft Daniël aan. "We hebben het ondertussen ook twee keer uitgeprobeerd. Eerst binnen Nederland en toen in Spanje en Frankrijk. We waren direct verkocht."

Lekker besparen

Bovendien is een fietstrip lekker duurzaam. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. "We hoeven geen brandstof te betalen en kunnen overnachten waar we willen. Bij voorkeur gaan we zoveel mogelijk wildkamperen. Die kosten heb je dan allemaal niet. Zo houd je het langer vol met waar je mee op pad gaat. We vliegen of varen alleen als we de oceaan over moeten. Dan pakken we zo alles in dozen en gaan we aan boord." En als de spaarpot leeg is? "Dan zullen we ergens onderweg moeten werken om te blijven reizen. Ook niet erg."

Er is de afgelopen jaren flink gespaard. Dat kon ook wel, want allebei wonen ze nog bij hun ouders. Wat vinden die er eigenlijk van? De moeder van Emma snapt de wens van haar dochter heel goed. "Als de mogelijkheden er vroeger waren geweest, had ik dit ook gedaan. En het betekent niet dat we elkaar nooit meer zien. Er zijn tegenwoordig zoveel communicatiemiddelen", zegt ze vanuit de woonkamer. "Voor ons biedt dit ook een mooie motivatie om een keer op reis te gaan en ze ergens te treffen. Al zeggen ze wel eens dat een tweede afscheid nog moeilijker is."

Voor de ouders van Daniël was het een iets ander verhaal. "Inmiddels vinden ze het mooi, maar ze hebben er lang over gedaan om ons idee te accepteren."

Emma en Daniël hebben de laatste jaren flink gewerkt en gespaard voor het eerste deel van hun reis. Foto: Lars Smook

Waarheen?

Maar hoe plan je nou zo'n gigantische reis? Dat lijkt een ingewikkeld verhaal. "Toch valt het mee. We zijn allebei vrij relaxte mensen. Wat we vooral niet willen, is de reis helemaal van tevoren plannen. Integendeel. Als we onderweg iets bijzonders zien, dan willen we daar ook de tijd voor nemen."

De eerste weken zijn wel enigszins vastgelegd, vertelt Daniël. "Ons eerste doel is Turkije. Hoe we daar komen?" Hij lacht. "Daar hadden vanochtend nog discussie over. We waren er niet over uit of we via Duitsland of België fietsen. Echt uitmaken doet het niet, al moeten we uiteindelijk wel dezelfde kant op fietsen."

Dat de wereld hier en daar ook heel gevaarlijk kan zijn, weet het tweetal. "We rijden natuurlijk niet rechtstreeks de oorlog in Oekraïne in. Dat soort situaties zoeken we in elk geval niet bewust op. Maar soms fiets je er wel tegenaan. Zo weten we dat een continent als Zuid-Amerika best gevaarlijk kan zijn." En daar wil Daniël juist heel graag naartoe. "Ik hoop ooit Patagonië in Argentinië te zien. Al ligt dat niet vast. We willen juist niet te veel van tevoren plannen. We willen het echt per dag bekijken."

Hoe lang?

Een tijdslimiet plakken de twee niet op hun reis. "3,5 of vier jaar, misschien", zegt Emma. "Maar wie weet bevalt het wel zo goed dat we altijd onderweg blijven. Er is zoveel te zien. En fietsen gaat niet zo vlot." De Rijssenaren fietsen namelijk echt. Elektrische toeters en bellen zitten er niet aan de rijwielen. "Dat zou ook onhandig zijn. Moeten we telkens de accu opladen. Nee, we trappen echt zelf."

