Het had niet veel gescheeld of ze was er niet meer geweest, zegt Lisa. Haar ex-partner was zeer gewelddadig en dat werd bijna haar dood. 'Je schaamt je achteraf dat je hebt toegelaten wat er allemaal is gebeurd.'

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze weet het nog heel goed, die eerste keer dat haar vriend (inmiddels ex) een woedeuitbarsting kreeg. Ze kenden elkaar enkele maanden en zaten samen in de auto. Lisa*: "Ik keek naar buiten. Plots sloeg hij heel hard op mijn schoot. Volgens hem keek ik naar een andere jongen."

Met een cadeautje probeerde hij het later goed te maken. "'Het had nooit mogen gebeuren', zei hij. Ik dacht: hij heeft echt spijt." Niets bleek gaandeweg de maanden minder waar. Die leuke, slimme, charismatische man op wie ze verliefd was en die haar bijzonder deed voelen, had een heel andere - narcistische - kant.

Een vies spelletje

Van een uitbarsting om de paar weken veranderde het in meerdere woedeaanvallen per dag. "In het begin stond hij voor me en dreigde maar sloeg niet echt. Daarna begon hij te huilen en zei dat-ie zo niet in elkaar zat. Ik moest hem troosten, het was een vies spelletje. Het ging er niet om dat hij mij bedreigde maar dat hij zo zielig was. Je houd je vast aan de momenten dat het wel goed gaat, dan ben je blij. Maar die momenten waren er steeds minder. Als ik op stap was met een vriendin belde hij op. Was hij zogenaamd ziek, of ik niet naar huis wilde komen."

Het is een langzaam proces van toenemend geweld en vernederingen waarin je als slachtoffer belandt, vertelt ze. "Eerst voel je goed aan dat het eigenlijk niet deugt. Maar je krijgt steeds te horen: 'Jij lokt het uit, het is jouw schuld dat ik zo boos word'. Op een gegeven moment weet je niet meer wat je voelt. Niemand had het door, ik zelf ook niet. Het klopte niet in mijn hoofd. Ik was een zelfverzekerde vrouw, geen muurbloempje dat een makkelijk slachtoffer was en dit liet gebeuren. Ik denk dat alleen onze buren destijds wel eens wat gehoord moeten hebben, verder wist niemand iets."

Steeds vaker klappen

Steeds vaker kreeg ze klappen. Hij gebruikte een kussen als 'buffer' tegen zichtbare verwondingen. Tot twee keer toe zette hij haar tegen de muur en kneep haar keel dicht. "Nu ga ik dood, dacht ik. Ik zag sterretjes. Achteraf denk ik wel eens: stel dat hij twee seconden langer had geknepen, dan was ik er niet meer geweest. Maar hij liet op tijd los en zei dat ik aangifte moest gaan doen."

Dat ze het ook echt deed had haar ex niet verwacht, vermoedt ze. "Ik was meteen een hoogrisicogeval. Toen hij vervolgens door Veilig Thuis werd gebeld, ging hij door het lint. Ik moest uit zijn huis en hij wilde dat ik de aangifte introk."

Verwarrend

Daarna volgde een jaar van stalking en bedreigingen. "Ik at en sliep nauwelijks meer en verbleef op tijdelijke adressen." Ze besloot voor het eerst om anderen over haar situatie te vertellen. "Want als er wat zou gebeuren, had niemand van dit alles geweten." Toen kreeg ze ook vragen: hoe had ze dit laten gebeuren, waarom was ze niet 'gewoon' bij hem weggelopen?

"Zulke vragen stel je als je niet zelf in zo'n situatie hebt gezeten. Mijn omgeving wist niet zo goed wat ze ermee moest. Dit is een verhaal dat je via, via en van ver weg hoort. En de relatie was niet vanaf het begin elke dag slecht, het gaat met ups en downs. Dat maakt het verwarrend."

Wat Lisa is overkomen, heet in vakjargon intieme terreur. Dat is een destructieve geweldvorm waarbij het geweld van één kant komt, zegt Annemarie Raes. Ze is deskundige op dit onderwerp bij Sterk Huis in Goirle en hielp mee om een training te ontwikkelen voor politie en hulpverleners zodat zij signalen leren herkennen.

Annemarie Raes is bij Sterk Huis deskundige op het onderwerp intieme terreur. Foto: Pix4Profs

Raes: "Een partner - bij intieme terreur is dat vaak de man - oefent de macht, dwang en controle uit op de ander. Een reden kan zijn dat hij bang is dat zij hem verlaat. Het geweld loopt op en dat kan uiteindelijk zo erg worden dat het uitmondt in moord: femicide."

In Nederland wordt gemiddeld iedere acht dagen een vrouw vermoord door haar (ex)-partner of (ex)-man. Daarom gaan bij signalen van intieme terreur bij Sterk Huis alle vlaggen op rood.

Een duidelijk patroon

Raes herkent bij slachtoffers zoals Lisa een duidelijk patroon. "In veel gevallen zien we een versnelling in het begin van de relatie. Mensen gaan bijvoorbeeld heel snel samenwonen. Wat vervolgens gebeurt: de partner stelt een regel waar het slachtoffer nooit aan kan voldoen. Bijvoorbeeld: jij mag mij niet jaloers maken."

"Als ze dat wel doet, zijn er consequenties: de schuld krijgen, vernederen, klappen. Slachtoffers willen die gevolgen zoveel mogelijk vermijden, denken dat het aan hen ligt. Ze lopen constant op eieren. Je ziet dat ze hun eigen normen en waarden aanpassen waardoor ze vergeten waar ze zelf voor staan. Tel daar het continu leven in stress en de angst bij op en je hebt antwoord op waarom het zo moeilijk is om uit zo'n relatie te stappen."

In de praktijk blijkt dat de situatie - net als bij Lisa - vaak niet voorbij is als de vrouw besluit weg te gaan. "Dan verliest de partner de grip, maar hij wil dwang en controle, want daar is de relatie op gebaseerd."

Niet meer bang voor haar ex

Met Lisa gaat het na een loodzware periode - ze is behandeld voor een posttraumatische stressstoornis en depressies - weer goed. Bang voor haar ex is ze niet meer. Ze werkt als ervaringsdeskundige en roept vrouwen die zich in haar verhaal herkennen op om contact op te nemen met hulpinstanties als Sterk Huis en het Expertise Centrum voor Huiselijk Geweld. "Plekken waar mensen werken die weten waar je doorheen gaat. Vraag om hulp. Want zo alleen als ik me heb gevoeld, dat gun ik niemand."

Ze deed meerdere aangiftes tegen haar ex, maar tot een vervolging of veroordeling kwam het tot haar grote frustratie nooit. Via het Schadefonds voor slachtoffers van geweldsmisdrijven kreeg ze uiteindelijk wel een fors geldbedrag uitgekeerd. "Maar het ging me niet om het geld. Het was de eerste keer dat ik voor mijn gevoel werd geloofd door een instantie. Die erkenning was heel erg fijn. Jongens, zie je wel dat dit mij is overkomen."