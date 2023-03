Loeiende luchtalarmen en een constante dreiging van gevaar: Oekraïne klinkt bepaald niet als een idyllische vakantiebestemming. Tóch organiseert een Utrechts reisbureau een tour naar het oorlogsland. En het rode reisadvies van het ministerie? 'Ja, er zijn meer risico's dan op de Franse camping.'

'Wat uw situatie ook is, reis niet naar Oekraïne', zo luidt het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om de waarschuwing extra kracht bij te zetten, is de landkaart donkerrood gekleurd: te gevaarlijk om ernaartoe te gaan. Veel reisbureaus, waaronder grote namen als D-reizen, Oad en Sawadee, schrapten de bestemming. Datzelfde gold voor Eurocult-Lito, maar dat veranderde maandag. "Op dit moment voelen we ons goed om mensen naar Oekraïne te sturen", zegt Maarten Joosten.

'Niet voor iedereen'

Hoe ziet zo'n reis er dan uit? "Het is geen grote groepsreis", benadrukt Joosten. "Eerst bezoek je de Poolse stad Krakau. Vanuit daar vertrek je voor een paar dagen met de bus naar Lviv, in het westen van Oekraïne, waar het relatief veilig is." Reizigers verblijven in een hotel en krijgen daar de mogelijkheid om de stad te ontdekken. Lviv ligt op zo'n 1200 kilometer van het front in Bakhmut. Na een paar dagen is er een transfer terug naar Polen.

Maar de bestemming is niet voor iedereen weggelegd. "Mensen die kiezen voor deze reis, willen weten hoe het daar is. Ze willen praten met de bevolking", zegt Joosten. "Af en toe kan het luchtalarm gaan, in die zin is het wel avontuurlijk." Dan, grinnikend: "Ik verwacht niet veel familievakanties, nee."

Volgens Joosten is er geen sprake van ramptoerisme, "Het is een unieke mogelijkheid om te zien hoe de oorlog leeft onder de bevolking. Daarmee wil ik de situatie daar niet minder serieus maken: het is verschrikkelijk."

Noodhulp lastig

Wie, ondanks alle veiligheidsadviezen, tóch naar Oekraïne reist, kan niet rekenen op hulp van de overheid. "We kunnen weinig tot niets doen voor mensen die in de problemen komen", legt woordvoerder Casper Soetekouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit. Ook is het nog maar de vraag of de reis- of zorgverzekering geldig is in Oekraïne. Vaak wordt schade als gevolg van oorlog niet vergoed.

"Ja, zo'n reis heeft meer risico's dan de camping in Frankrijk", stelt Joosten. "Maar we organiseren geen reizen naar échte oorlogsgebieden. Ook politici, zoals Wopke Hoekstra, bezoeken het land. Dat gebeurt niet als het onveilig zou zijn." Maar 100 procent veiligheid kan ook Eurocult-Lito niet beloven. "We hebben de hele tijd contact met onze partners ter plaatse en mocht er iets mis gaan, dan doen we alles om te helpen"

Inmiddels komen de eerste boekingen binnen, van zowel nieuwsgierige reizigers als hulporganisaties. In totaal gaat het om ongeveer twaalf aanvragen, volgens Joosten. "De ene helft is voor Oekraïne, de andere voor Rusland."

Russische reis

En dat komt goed uit, want ook Rusland staat sinds kort weer op de reislijst. "We organiseren een trip naar Sint-Petersburg", vertelt Joosten. Ook dat wordt afgeraden door het ministerie van Buitenlandse Zaken, middels code oranje. De situatie wordt daar met de dag onzekerder: het is lastig om Rusland uit te komen, er zijn geen directe vluchten naar Europese landen. Bovendien is het soms onmogelijk om te betalen met een buitenlandse pas: daardoor ben je niet verzekerd van bepaalde zorghulp.

Naar Sint-Petersburg reizen, kan zonder al te veel gevaren, denkt Joosten. "In dat gebied is het niet veel gevaarlijker dan voor de oorlog." Sterker nog, de reisbranche snakt naar bezoekers. "Sinds corona en het uitbreken van de oorlog ligt het toerisme op z'n gat en ze doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te maken."