Tieners dragen vaker een mes bij zich. Met soms fatale gevolgen. Het thema ligt gevoelig. Het ROC Nijmegen durft het probleem bespreekbaar te maken. De school laat Halt daarom gastlessen verzorgen. 'Stel dat je in paniek je mes trekt en iemand neersteekt?'

Op de kermis kreeg Hassan* in de botsauto's zomaar ruzie met andere jongens. Met zijn vieren kwamen ze op hem af, gewapend met schroevendraaiers en messen. Wat moet je nou?



Wat hij vervolgens deed?, vraagt gastdocent Marlou Hensen van Halt. "Hard wegrennen", antwoordt Hassan, leerling van het ROC Nijmegen. "Heel goed." Hensen steekt een duimpje op naar het scherm. Want Hassan is online in de klas aangeschoven. Noodgedwongen volgt hij de les over wapens thuis achter zijn laptop. Helaas 'de bus staakt weer eens'. Voor veel leerlingen is het schoolgebouw aan de Energieweg deze ochtend niet bereikbaar.

Campagne

'Lives not knives', heet de wapencampagne die in Nijmegen loopt. Die moet jongeren positief beïnvloeden geen messen meer te dragen. Met als boodschap dat het juist onveiliger is om een wapen bij je te dragen: voor jezelf en anderen; zonder wapenbezit geen wapengebruik. De stad kampte met een aantal steekincidenten, waarbij jongeren betrokken waren. Dit leidt tot grote zorgen bij burgemeester Bruls van Nijmegen.



"Veel jongeren zeggen een wapen te dragen uit voorzorg, of omdat zij -onterecht- denken dat anderen dat ook doen", stelde Bruls bij de start in januari, "maar zij beseffen niet dat zij in een situatie terecht kunnen komen, waarin ze hun mes ineens ook gebruiken. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor zowel een slachtoffer als de dader. Dat moet echt stoppen."

De messen-campagne wordt door het ROC Nijmegen aangegrepen om Halt gastlessen te laten verzorgen. Dat vindt Bruls geweldig. Er zijn scholen die het probleem liever verzwijgen, weet de burgemeester. "Het is juist belangrijk dat scholen, jongerenwerkers, gemeente en andere partijen samenwerken om het thema bespreekbaar te maken en aan te pakken. Het onderwerp uit de taboesfeer halen is belangrijk, net als preventie."



"Zeker omdat er rondom wapenbezit voor een deel van de jongeren groepsdruk, angst en onzekerheid speelt. En we weten dat het overal in het land speelt. Het gesprek zou thuis, op school en op straat mogelijk moeten zijn, net als de beschikbaarheid van hulp. Als alle scholen dit onderwerp in de breedte van 'veiligheid op school' aandacht geven, kan toch geen ouder daartegen zijn?"

ROC Nijmegen doet dat doelbewust, stelt trajectbegeleider Hannah van Oene. "Hier op het ROC vinden we preventie erg belangrijk. Onze leerlingen lopen echt niet op school rond met messen. Maar dit thema speelt wel. Wij zitten als school niet op een eiland. Daarom willen we het met onze leerlingen hier over hebben."

Schaar

Laagdrempelig, met behulp van een kleine quiz, legt Hensen de ROC-leerlingen uit welke gevaren er zijn als je op straat een mes bij je draagt. "Trouwens. Op straat een schroevendraaier of een schaar bij je dragen, dat is ook een wapen. Dat mag niet. Er staan hele hoge boetes op." Ze wijst er op dat verreweg de meerderheid geen wapens bij zich draagt. "Als jij op sociale media alleen maar ziet dat er overal steekpartijen zijn, dan denk je misschien: 'ik ga ook maar een mes dragen."

De gedenkplek met bloemen, kaarsen en kaartjes op Plein 1944 voor doodgestoken 21-jarige Robel. Foto: Paul Rapp

Stoerder

Haar uitleg wordt belangstellend gevolgd. In de klas zitten jongeren tussen 17 en 23 jaar. Velen kennen vaak wel vrienden die een wapen bij zich dragen. "Dan voelen ze zich wat stoerder." Dat zoiets fataal kan aflopen, weten ze ook. De 21-jarige Robel die vorig jaar september op Plein '44 bij een steekpartij het leven liet, was een mede-leerling. Dat hakte er toen diep in, zegt een docente na een eerdere les. "Ik ga straks ook door op deze les, want dit maakt best veel los, merk ik."



Met een wapen op zak kan het alleen maar fout gaan, is ook de boodschap van Halt. "Wat als?", legt Hensen aan Hassan voor, "als je op de kermis wel een wapen bij je had gehad? Dan was hij misschien wel blijven staan, denkt Hassan. En dan had het verkeerd kunnen aflopen, erkent hij. Precies, prijst Hensen nogmaals zijn openhartigheid. "Je kan altijd in een zo'n verkeerde situatie terecht komen, terwijl je dat niet wilt. Dan kan je maar het beste je benen gebruiken."

Voordat je het weet, waarschuwt de Halt-docent, ben je geen slachtoffer, maar dader. Ook al gebeurt dat per ongeluk. "Stel dat je in paniek je mes trekt en iemand neersteekt. Dan kom je zomaar vast te zitten voor moord. Dat je het deed om je zelf te verdedigen valt vaak moeilijk te bewijzen."



Hun echte docent op het ROC Amal Karam maakte zoiets van nabij mee. Al overleefde het slachtoffer die steekpartij op het nippertje wel. Karam vertelt haar leerlingen over het verdriet van ouders van de dader, die bij haar met een enkelband aan in de klas zat. "Zijn vader zat alleen maar te huilen. 'Ik heb mijn kind slecht opgevoed'. In de wijk keken ze hem ook allemaal aan. Maar misschien deden die ouders juist wel alles voor hun kind."

*Hassan is niet zijn echte naam. Zijn naam is bekend bij de redactie.

Messen en jongeren