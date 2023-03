Nutella, Heinz Ketchup, Coca Cola, Pringles, deze en andere producten zijn sinds een paar weken allemaal een stuk goedkoper bij Picnic. Want de online supermarkt winkelt nu ook bij de oosterburen; in Duitsland liggen de prijzen een stuk lager. 'Het prijsverschil is enorm, de consument is de dupe.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Picnic begon een paar weken geleden met de actie 'Op reis voor de laagste prijs'. Klanten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor de Nederlandse Nutella à 3,49 euro of voor de goedkopere Duitse variant van 2,99 euro. De appelmoes van Hak kost 2,09 euro in de Nederlandse supermarkt, maar in het Duitse schap kost dezelfde Apfelmus 1,29. Het prijsverschil van Heinz Ketchup tussen Nederland en Duitsland is bijna 1 euro (3,95 voor 2,99 euro). Een fles Coca-Cola kost in Duitsland geen 1,99 zoals in de supermarkten hier, maar 1,29 euro en voor zes ijsjes van Magnum is een klant in Duitsland 3,99 euro kwijt in plaats van 5,69 euro.

Twee potten Nutella. Foto: Picnic

In het Duitse Picnic-winkelmandje zijn daar nu ook drogisterijproducten bijgekomen van merken als Elvive, Nivea, Garnier, Palmolive maar ook vaatwastabletten van Finish en pampers van Procter & Gamble - die laatste kosten geen 9,99 euro (Nederlandse prijs) maar 7,65 euro (Duitse prijs). Allemaal populaire A-merken die mensen vaak kopen. In totaal zo'n tachtig producten.

Het voordeel voor de consument kan oplopen van 50 tot 100 procent, zegt Michel Muller, de topman van Picnic. Het gaat volgens hem om vrijwel identieke varianten die vanuit de Duitse tak van Picnic worden verkocht. Enige verschil: de teksten op de verpakkingen zijn in het Duits.

'Macht fabrikanten'

Picnic verzet zich met deze campagne tegen de macht van grote fabrikanten, die hetzelfde product in het ene land voor veel meer geld kunnen aanbieden dan in een ander land.

Muller: "Bij onze inkoop in Nederland, Duitsland en Frankrijk kregen we totaal verschillende prijzen aangeboden. De meeste supermarkten kopen maar in één land in en merken dit niet. De verschillen zijn echt enorm en de Europese consument is de dupe. A-merken profiteren wel van de vrije Europese markt van goederen en diensten, maar de Europese consument niet."

Hij krijgt bijval van Ahold-topman Frans Muller. Die enorme prijsverschillen van levensmiddelen in Nederland en omliggende landen zijn 'heel frustrerend', zei hij een paar weken geleden. "Zeker in deze tijd waarin klanten het zo moeilijk hebben."

Volgens de Ahold-topman moet de Europese Commissie vaart maken met het echt afdwingen van één Europese markt en optreden tegen leveranciers die bewust de prijsverschillen in stand houden. "Europa is nu helemaal nog geen single market. Voor identieke producten uit dezelfde fabriek is soms een prijsverschil van 30 procent. We zijn ermee bezig om er iets aan te doen, maar leveranciers maken het ons niet makkelijk door verschillende labeling en verschillende verpakkingen."

Producten in de supermarkt moeten bijvoorbeeld een etiket hebben in de taal van dat land, anders mogen ze niet worden verkocht. Zo kan de goedkopere fles cola uit Duitsland niet in Nederland worden verkocht als de fabrikant weigert er een Nederlands etiket op te plakken. Door dit verdeel-en-heersspel van fabrikanten betalen Europese burgers 14 miljard euro te veel. "Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie." Per gezin van vier personen gaat het omgerekend om 80 euro per maand.

'Geen goed beeld'

Retailexpert Laurens Sloot kijkt er anders naar. De prijsverschillen van Picnic zijn selectief gekozen. "Het geeft geen goed beeld van de situatie, want voor een goede vergelijking moet je eigenlijk honderden A-merkartikelen selecteren en dan de prijzen vergelijken bij bijvoorbeeld de Duitse supermarkten Edeka en Rewe en AH en Jumbo in Nederland. "

Prijzen per artikel kunnen door veel oorzaken verschillen, zegt de retailexpert, maar in Nederland zijn de boodschappen helemaal niet zo duur. Sloot: "Onderzoek van de EU wijst uit dat de voedingsmiddelenprijzen in Nederland gemiddeld goedkoper zijn dan omliggende landen." De gegevens in dat onderzoek zijn van 15 december 2022. Zwitserland komt er als duurste land uit als het gaat om voedsel.

Onderhandelen

Michel Muller houdt het op een spel waarbij de consument aan het kortste eind trekt. De Picnic-topman zegt dat A-merken graag 'een rookgordijn optrekken' om de prijsverschillen te verklaren zoals btw, accijns of transport. "Wij kijken echter naar de prijs zonder accijns en btw en dan zijn de verschillen nog steeds even groot. Transport speelt een zeer kleine rol en verklaart het verschil geenszins. Sterker nog: HAK wordt in Nederland geproduceerd, maar is in Duitsland veel goedkoper."

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mogen producten uit het buitenland in Nederland worden verhandeld, zolang ze aan de wettelijke eisen voldoen. Zo moet voedselinformatie op de etiketten van voorverpakte levensmiddelen die in Nederland worden verkocht in ieder geval in het Nederlands worden vermeld, aldus een woordvoerder. "We zijn hierover nog in gesprek met Picnic."

Het is de reden dat supermarktketen Jumbo online geen Duitse producten aanbiedt. "Wij houden ons aan de Nederlandse wet- en regelgeving, waarin staat dat levensmiddelen die in Nederland worden verkocht in de Nederlandse taal moeten worden geëtiketteerd", zegt een woordvoerder.

De Picnic-topman Muller is stellig: de actie is conform de Europese en nationale wet- en regelgeving. Dat komt, zegt hij, omdat Picnic de producten niet aanbiedt in een fysieke supermarkt op Nederlands grondgebied, maar via de Europese Picnic App. Klanten kunnen via de app aangeven dat ze producten willen met het label 'Op reis voor de laagste prijs'.