Als Gerrit en Mirjam Nijweide net naar bed willen gaan, rijdt er plots een auto hun woonkamer in. Het echtpaar kruipt door het oog van de naald, want het voertuig komt vlak voor de twee tot stilstand.

"Zoiets één keer meemaken is al erg, maar dit was de tweede keer in tien jaar", vertelt Gerrit een paar weken na het ongeluk.



Hij doet zijn verhaal in zijn keuken. In de woonkamer komen de twee niet meer. "We hebben besloten daar nooit meer te gaan zitten. Ook de logeerkamers boven de woonkamer, waar onze kleinkinderen regelmatig slapen, gebruiken we niet meer. We hebben twee keer heel erg geluk gehad, dat risico lopen we niet nog een keer."

Kort na het ongeval heeft de politie laten weten er sterk rekening mee te houden dat de bestuurder van de auto gedronken heeft. De zaak is in onderzoek.

Begin is een waas

Enkele weken na het incident op de Kottenseweg, in het Winterswijkse buitengebied, staat alles bij de twee nog in het geheugen gegrift. Alleen het begin is een waas. "We hoorden een enorme klap, vervolgens hing de hele kamer vol stof", zegt Gerrit. Als dat stof langzaam neerdwarrelt in de woonkamer, ziet Gerrit dat zijn vrouw niet meer op de stoel naast hem zit. Ze ligt ernaast. Voor hem is het één grote ravage. In het midden staat de auto.

Terwijl Gerrit probeert te beseffen wat er zojuist gebeurd is, zoekt hij zijn mobiele telefoon. "Die kon ik niet vinden. Maar toevallig hadden we een paar dagen terug onze huistelefoon teruggevonden en maar weer eens opgeladen. Altijd handig, was het idee. Dat bleek wel."

Mirjam is op dat moment alweer overeind geklommen en loopt naar de auto om te zien hoe het met de bestuurder is. "Ik weet nog dat ik dacht: wat zit die flink in elkaar. De hele neus is eraf", zegt Mirjam. Maar als ze bij het portier komt, ziet ze tot haar verbazing dat op de bestuurdersstoel niemand zit. Althans, dat denkt ze, maar de auto blijkt achteruit de woning ingereden. De bestuurder zat aan de andere kant. "Heel raar."

De auto in het huis na het bizarre ongeluk aan de Kottenseweg in Winterswijk. Foto: 112Achterhoek-nieuws

Geluk bij een ongeluk

Dat de auto achteruit de woning was binnengekomen, was misschien wel een geluk bij een ongeluk. "Hoe het precies gegaan is, weten we niet. Maar we weten wel hoe het kan aflopen als een auto voorwaarts het huis in schiet. Dat was de eerste keer zo", weet Gerrit nog goed.

Die auto kwam niet in de woning tot stilstand, maar volgde wel ongeveer dezelfde route. "Die auto lanceerde zichzelf in de tuin, vloog zo'n 10 meter door de lucht, botste tegen onze erker aan en kwam meters verder weer op straat terecht. Ook toen was de woonkamer zwaar beschadigd", vertelt Gerrit. "Het grote verschil met destijds? We waren toen gelukkig niet thuis. Maar goed ook."

Al ver voor dat eerste ongeval maakte Gerrit zich druk om de weg, die vlak voor hun huis langs loopt. "Die is gewoon heel gevaarlijk. Hij is smal, er wordt hard gereden en er zit niks tussen ons huis en de weg. We hebben talloze gesprekken gehad. Onder meer als lid van de ouderraad van de basisschool."

Terug naar het recentste ongeluk. Want als de twee die avond nog overzicht proberen te krijgen van wat hen net is overkomen, voelt Mirjam dat het niet goed gaat met haar. Ze wordt ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Been in het gips

Pas een paar dagen later wordt duidelijk dat ze flink gewond is geraakt bij het ongeluk. "Een van de pezen in mijn voet is uit het bot getrokken. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Ik vermoed dat ik door een brok puin geraakt ben. Daarom zit ik nu met mijn voet in de gips", vertelt ze.

Als Gerrit naar zijn vrouw kijkt, met het rode gips om haar been, schiet hij vol. "De ochtend na het ongeluk, toen we na amper twee uur slapen weer naast elkaar wakker werden, zei ik tegen Mirjam: 'Wat ben ik blij dat ik jou vandaag weer mag zien'."

De zorgen over de weg blijven en zijn ook meermaals bij de provincie, die wegbeheerder is, aangegeven. "De mensen die we te spreken krijgen, stellen zich steeds heel begripvol op, maar maatregelen worden er niet genomen", zegt Gerrit.

"Het lijkt erop dat de provincie zich alleen druk maakt over de veiligheid van de weggebruikers. Over onze veiligheid, de aanwonenden, wordt nauwelijks gesproken."

De auto in de woning van Gerrit en Mirjam Nijweide. Foto: 112 Achterhoek-nieuws

De provincie laat in een reactie weten dat er inderdaad geen plannen zijn om de weg aan te passen. 'Dit ongeval is voor ons op dit moment niet een reden om dat alsnog te doen. Maar we zijn daarvoor nog wel in afwachting van het politieonderzoek', laat een woordvoerder weten.

Contact richting Gerrit en Mirjam is er niet meer geweest. "Zelfs geen bericht dat ze onze e-mail ontvangen hebben, laat staan een reactie over wat ze gaan doen. Ze hebben ons kort na het ongeluk wel laten weten dat ze graag met ons mee willen denken", zegt Gerrit die naar eigen zeggen vol verwachting is.

Zo vaak bijna mis

Ze zijn dan ook teleurgesteld. "Voor ons staat dit echt niet op zich. Wij wonen hier al ruim dertig jaar. In die tijd is deze weg echt een heel stuk drukker geworden. De laatste jaren valt op dat het met regelmaat bijna misgaat en een aantal keer echt fout is gelopen. Zoals de auto die nu bij ons naar binnen is gereden", zegt Gerrit.

Niet alleen bij het echtpaar zit de schrik er goed in. Ook hun zoon, die aan de overkant van de weg woont, gaat maatregelen treffen. "Hij gaat een aarden wal in zijn tuin plaatsen zodat zijn huis geen gevaar loopt", vertelt de Kottenaar. De kans dat het nog een keer gebeurt, is volgens Gerrit namelijk groot.

Verhuizen komt niet in ze op. "Nee, dat gaan we niet doen", zegt Gerrit. "We wonen hier echt heel mooi, maar we willen wel dat ook de wegbeheerder oog krijgt voor onze zorgen. Eén keer een auto in je woning is erg, maar twee keer... Hopelijk komt de provincie tot inzicht dat een derde keer echt niet kan en komen ze alsnog met maatregelen."