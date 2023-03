In Bennekom houden inwoners de zondagsrust stoïcijns in ere, en in Spakenburg wordt niet gevoetbald, zelfs niet als de voetbalclub de finale van de KNVB-beker zou halen. Heeft de vrije zondag nog toekomst?

Op de parkeerplaats van de Albert Heijn in Bennekom zet Yvonne Loo (59) pakken Optimel in blauwe tasjes in de kofferbak van haar auto. De boodschappen doet ze op vrijdag en zaterdag, nooit op zondag. Het zou niet eens kunnen, in dit christelijke dorp in de gemeente Ede, waar de winkels op de laatste dag van de week sinds mensenheugenis gesloten blijven. "We wandelen op zondag, gaan op visite bij mijn zoon, en verder genieten we van de rust. Hier is geen lawaai, niemand die boort of zaagt."

Nog op een paar plekken in Nederland wordt de zondagsrust echt serieus genomen, vaak in gelovige dorpen rondom de Biblebelt. En bijvoorbeeld ook in Spakenburg. Voetbalclub Spakenburg is nog maar één wedstrijd verwijderd van de finale van het KNVB-bekertoernooi, die wordt gespeeld op een zondag.

Dat zou nog weleens een probleem kunnen worden, mocht het echt zover komen. In de statuten van de christelijke club staat dat Spakenburg geen wedstrijden speelt op zondag, ook geen finales van het grootste bekertoernooi van Nederland. Voorzitter Schoonebeek heeft bij voorbaat al gezegd dat hij zich hieraan zal houden.

Genoeg redenen om te hechten aan vrije dag

Er wordt weleens gelachen om Spakenburg dat op zondag niet voetbalt, of om een dorp als Bennekom dat de winkels op zondag dichthoudt. Ouderwets, niet meer van deze tijd, wordt gezegd. Maar volgens filosofe Marli Huijer zou het verstandig zijn om naar hen te luisteren. "Er zijn genoeg redenen om te hechten aan een vaste vrije dag."

Ze schreef het boek Ritme over ons drukke leven, waarin rust steeds verder in de verdrukking raakt. Pauzes en onderbrekingen geven ons leven betekenis, betoogt de voormalig Denker des Vaderlands. Ze onderbreken ons werkzame leven, zorgen voor ordening in ons bestaan, creëren de afbakening tussen activiteit en passiviteit. Dankzij rustmomenten kunnen we lichaam en geest opladen, rust geeft ons de mogelijkheid om familie en vrienden te zien.

Markeringen in de tijd

En ritme zorgt voor saamhorigheid; in zekere zin viert heel Nederland samen het weekend, een collectief moment van rust pakken. "Je kunt wel zeggen dat het ouderwets is, maar op onze vrije dagen doen we de dingen die het leven de moeite waard maken. Ik schaats op een vast moment in de week, vaak met mijn kleinzoon. Ik kijk er naar uit, leef er naartoe, en achteraf geniet ik na. Die momenten hebben waarde, het zijn markeringen in de tijd."

Zo denken ze er in Bennekom ook over. Schoenmaker Jeff de Haan helpt net een klant die een leren riem komt ophalen. Zij moet niets weten van de zondagse opening. "Dan ga ik naar de kerk. Waarom zou het ook moeten, dat altijd alles maar doorgaat?"

Economische overwegingen zijn er zeker, blijkt uit dit veelzeggende feitje: meer dan 90 procent van de Nederlandse filialen van Albert Heijn is geopend op zondag. Onderzoeken laten zien dat in financieel opzicht winkels vaak baat hebben bij opening op zondag. Slager Thomas Kamphuis in Bennekom peinst er niet over om de winkel op zondag te openen. "Je past je aan de gebruiken van de samenleving aan. Hier zijn principes en overtuigingen waar we rekening mee houden. Ik denk dat ik klanten zou verliezen."

Het voordeel geldt ook niet voor alle plaatsen, zegt retailexpert Cor Molenaar, die gemeenten bijstaat om de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te verbeteren. "Het moet wel gezellig zijn op een zondag. Echt een dagje uit. Het loont alleen als het collectief gebeurt met winkels, horeca, muziek op straat. Dan is de omzet op een zondag vaak beter dan op een maandag."

Referendum

Wel of niet open op zondag, om de zoveel jaar laait de discussie in Bennekom op. In 2015 kwam het zelfs tot een referendum: meer dan de helft van de bevraagde inwoners was tegen. Begin dit jaar werd in de lokale politiek geroepen om een nieuw referendum. Dat plan vond vooralsnog geen doorgang. "Maar je weet toch dat uiteindelijk alles verandert", denkt bakkersvrouw Marjet Mekking.

De vraag is hoe blij we daarmee moeten zijn. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, is voorstander van rustmomenten. "Door niks te doen activeer je de default-modus van de hersenen, zoals ik dat noem. Juist dan kom je tot ideeën en creativiteit. Iedereen kent het wel: een ingeving als je staat te douchen of aan het hardlopen bent. Een vinding, terwijl je eigenlijk helemaal nergens aan dacht."

Niet wetenschappelijk bewezen

Het belang van een vaste vrije dag, daarin ziet Scherder weinig wetenschappelijk bewezen voordeel. "Nog beter is het om een paar keer per dag rustmomenten in te lassen. Maar door dat verrekte mobieltje wordt dat wel steeds moeilijker."