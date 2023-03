Koen van Zeeland belandde negen jaar geleden na een ongeluk met een dwarslaesie in een rolstoel. Lopen zonder krukken is iets waar hij nu alleen nog maar van kan dromen. Als het aan de onderzoekers van het project March van de TU Delft ligt, komt daar snel verandering in. Zij werken aan een exoskelet voor mensen met een dwarslaesie. 'Het geeft mensen hun lichamelijke vrijheid terug.'

Gebalanceerd lopen is de normaalste zaak van de wereld voor mensen zonder beperking. Maar als je in een rolstoel zit, zoals Koen van Zeeland (35), is dat een utopie. Van Zeeland is nu zo'n drie jaar als ervaringsdeskundige betrokken bij het project March van de TU Delft. Afgelopen week presenteerden de studenten het ontwerp van het nieuwe exoskelet waar zij de komende maanden verder aan bouwen. Als het aan de onderzoekers ligt heeft Van Zeeland deze zomer al geen hulpmiddelen meer nodig bij het lopen.

Of het echt zo snel gaat, Van Zeeland betwijfelt het. "Maar als ik zie welke stappen er de afgelopen drie jaar zijn gemaakt, dat is echt bizar. Daar word ik wel enthousiast van. Dat je kunt lopen met een exoskelet weten we al even. Nu is het zaak dat het meer zelfbalancerend wordt zodat het makkelijker wordt in het dagelijks gebruik. Dat is waar de onderzoekers aan werken."

Negen jaar geleden belandde Van Zeeland na een ongeluk met een dwarslaesie in een rolstoel. Een hulpmiddel waar hij alles mee kan, dat hem bijvoorbeeld niet belemmert in zijn werk als uitvoerder in de aanleg van kabels en leidingen.

"Ik kan er alleen de trap niet mee op, dat is alles", vertelt hij. "Verder word ik niet beperkt in mijn doen en laten. Maar ik stel me er iets bij voor dat als ik weer zou kunnen lopen zonder krukken, er een wereld voor je opengaat. Het geeft je toch je lichamelijke vrijheid terug."

Studenten bouwen een pak

Project March is een team van 26 studenten gelieerd aan de TU Delft. De studenten zetten zich een jaar lang vrijwillig fulltime in om een exoskelet, een gemotoriseerd robotisch pak, te ontwikkelen voor mensen met een dwarslaesie. Het team wisselt elk jaar van samenstelling. Nu is het de beurt aan team 8. Inmiddels is er een basis gecreëerd waarop kan worden voortgebouwd.

Het voltallige onderzoeksteam van project March: 'Het is fantastisch om te zien hoe hardware en software eindelijk aan het samenkomen zijn.' Foto: TU Delft/project March

Deze groep richt zich op het laten balanceren van het exoskelet. De komende maanden wordt er gewerkt aan de besturing door middel van hersenactiviteit waardoor een gebruiker straks zowel kan starten als stoppen met lopen door er simpelweg aan te denken. Verder wil March het exoskelet meer omgevingsinformatie laten opnemen door zogenoemde torque sensoren in de gewrichten te plaatsen. Deze sensoren tasten de omgeving af en zorgen voor een natuurlijk looppatroon voor de gebruiker. Bovendien verhoogt het zijn of haar veiligheid.

Optimale conditie

Van Zeeland heeft in april de volgende afspraak staan met de onderzoekers. Dan zal hij zich opnieuw in het exoskelet hijsen en de studenten van feedback voorzien. "Het is altijd weer de vraag hoe ver ze inmiddels zijn en hoe ik hun vorderingen in de praktijk ervaar. Ik probeer zelf wel altijd in optimale conditie te zijn. Heb extra fysiotherapie zodat ik weer wat flexibeler word en ik me makkelijker beweeg."

Nu het ontwerp is onthuld, gaat het team de komende maanden produceren, bouwen en testen. "Het is fantastisch om te zien hoe hardware en software eindelijk aan het samenkomen zijn", zegt teammanager Marilène Dortland.

"De stappen die voor het exoskelet nu gegenereerd worden in de software, gaan er zo dadelijk voor zorgen dat Koen weer zonder krukken kan gaan lopen. Sinds zijn ongeluk heeft hij niet meer gebruik kunnen maken van zijn handen tijdens het lopen. Straks dus weer wel en dat is echt geweldig voor hem. Ik kijk uit naar wat we allemaal gaan bereiken de komende maanden. Het belooft een achtbaan van overwinningen, tegenslagen en prestaties te worden."