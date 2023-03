Tijdgeest verkent het wel en wee van de liefde: hoe het hart soms nieuwe wegen inslaat. Caroline Kussé (37) heeft meerdere partners, en wil daar volledig open over zijn.

"Zolang ik me kan herinneren paste ik me aan: aan mijn grillige vader, aan wat de juffrouwen op school van me verwachtten, aan mannen. Na de scheiding van de ­vader van mijn kind besloot ik dat ik dat niet meer wilde als het ten koste van mezelf ging, en dat ik daar eerlijk over zou zijn.

Ik droomde van een boerderij met een grote tuin en veel dieren, maar in mijn eentje is dat niet te betalen. Daarom deed ik op een datingsite een oproep: ik zocht iemand voor co-housing. Het ging heel snel: Dieter ­reageerde, en al op de vierde date gingen we een huis bezichtigen.

Tijdens onze dates hadden we het over heel praktische zaken als de financiën en de verdeling van de huishoudelijke ­taken - met liefde had dat toen nog niks te maken, we waren immers op zoek naar een huisgenoot, niet per se naar een relatie. Maar ik denk dat daardoor onze basis voor een relatie meteen stevig werd, want we zaten volledig op één lijn.

Na die bezichtiging voelden we beiden dat ook de fysieke aantrekkingskracht tussen ons groeide. Ik heb hem toen direct verteld dat ik ethisch non-monogaam leef. Dat betekent voor mij: non-monogaam zonder liegen en bedriegen, ik wil er openlijk over praten zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Voor hem was het allemaal nieuw, maar hij zei: "Ik vind je zo leuk, ik wil deze liefde een kans geven".

Een paar maanden later kochten we samen een huis - nog geen echte boerderij, maar wel een groot huis waar we nu kippen, konijnen en een schaap hebben. We wonen er als huisgenoten én als geliefden. Ik hou van zijn humor en onze constructieve gesprekken waarin we samen oplossingen bedenken waar we ons beiden in kunnen vinden."

Perfectie moet je niet forceren

"Ik geloof niet dat twee mensen helemaal perfect voor elkaar kunnen zijn. Als je die perfectie gaat forceren, is er altijd iemand die zich moet aanpassen en wegcijferen. Ik heb nu drie lat-relaties naast mijn relatie met Dieter: het zijn verschillende persoonlijkheden, die elkaar aanvullen. Zelf ben ik introvert, maar één van mijn partners is heel extravert, hij neemt mij mee naar feestjes.

Met Dieter vind ik het juist leuk om op klompen in een dikke fleecetrui ons boerderijtje te creëren. Dieter houdt er niet van om chic uit te gaan, dus waarom zou hij uit zijn comfortzone moeten komen en zich in een kostuum moeten hijsen? Hij zou het niet fijn vinden, en ik zou het niet fijn vinden dat hij het alleen voor mij doet. Maar als ik niet zou uitgaan, zou ik het wel missen. Nu kan het met iemand anders.

Tuurlijk, je kunt die dingen ook bij vrienden zoeken, maar de grens tussen vriendschap en een partnerrelatie is voor mij een vage. Bij sommige goede vrienden voel ik nu eenmaal ook een fysieke aantrekkingskracht. Dat is altijd zo geweest, maar vroeger onderdrukte ik dat. Sommige mensen zouden het friends with benefits noemen, maar dat dekt voor mij de lading niet. Het draait niet alleen om de seksuele band, ook om emotionele openheid."

Er speelt ook een beetje jaloezie

"Dieter leeft wel monogaam, en dat vind ik oké. Het één is niet beter dan het ander, je moet doen wat voor jou het best voelt. Ik wil mijn levensstijl niet aan hem opdringen, en ga me ook niet aanpassen ten koste van mezelf. Als ik het leuk heb gehad met iemand, bespreek ik dat graag met Dieter, omdat ik daar nu eenmaal graag over praat. Ik vertel hem bijvoorbeeld dat ik met één van mijn partners naar de Efteling ben geweest, of laat hem foto's zien van de B&B waar we verbleven.

Hij vindt het fijn om te horen dat het mij gelukkig maakt, maar er speelt bij hem ook een beetje jaloezie. Ik vind niet dat hij dat moet onderdrukken, daar wordt het alleen maar heviger van. Dat gevoel mag er zijn, ik neem het serieus. We praten, praten, praten erover en maken ook praktische afspraken. Wat heb je nodig om je geliefd te voelen?

Dat betekent bijvoorbeeld dat de woensdagavond ónze avond is, daar komt niemand aan. En de weekenden dat mijn dochter bij haar vader is, liggen al maanden vast in onze agenda's: dan zijn wij elkaars prioriteit. Wat mij betreft is dat wat een relatie gezond maakt: dat je allebei helemaal jezelf mag zijn."