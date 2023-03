Wat nu als het stikstofbeleid van de overheid je zó hard raakt als boerin, dat je besluit zelf politiek actief te worden? Het overkwam Ingrid de Sain. Ze is een PAS-melder en op 15 maart BBB-lijsttrekker in Noord-Holland.

Halverwege het gesprek floept het er opeens uit: "Het is toch van de zotte dat ik nu lijsttrekker ben?" zegt Ingrid de Sain tegen haar bezoek. De boterhammen met jonge kaas, gemaakt van de melk die 110 koeien dagelijks op haar boerderij produceren, zijn net achter de kiezen. De Sain ruimt de tafel leeg en zet een potje koffie. We zijn in het laatste huis van het West-Friese slingerdorpje Schellinkhout. Stap hier naar buiten, sla linksaf en voor je het weet kijk je kilometers ver over het Markermeer. Er zijn minder mooie plekken om een boerderij te hebben - wat je noemt een understatement.

De Sains man Gerard is al naar de koeien. Zelf blijft ze binnen om de verslaggever uit te leggen wie en wat dat nou precies zijn, die PAS-melders waar het bij verhalen over stikstof zo vaak over gaat. En hoe het toch zo gekomen is dat uitgerekend zij in Noord-Holland op 15 maart de BoerBurgerBeweging (BBB) aanvoert.

Nooit was ze politiek actief, en altijd trouw CDA-stemmer. Toen werd het 29 mei 2019. Op die meidag zette de Raad van State een ferme streep door het door de overheid bedachte Programma Aanpak Stikstof, beter bekend onder de afkorting PAS. Volgens die PAS konden bedrijven met beperkte stikstofneerslag in beschermde natuur volstaan met een melding en hadden zij geen natuurvergunning nodig.

Staluitbreiding

Ingrid en Gerard hadden in 2015 met hulp van een adviseur zo'n PAS-melding gedaan, voor een staluitbreiding die ze in 2008 al hadden gedaan. "We zaten op 18 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Dat was te ver weg voor een officiële natuurvergunning werd ons verteld, dus moesten we de PAS-melding doen. Daarin stond hoeveel koeien we hebben, hoeveel stikstofuitstoot, hoeveel invloed dat heeft op de natuur. Vanaf dat moment waren we legaal."

De Raad van State maakte daar met de beruchte uitspraak van mei 2019 in één keer een einde aan. De PAS-melding van Gerard en Ingrid de Sain en een paar duizend andere agrariërs ging linea recta de prullenbak in. In plaats van een melding was een officiële vergunning nodig voor de stikstofneerslag. Zolang die er niet is, opereren de bedrijven in feite illegaal.

De Sain en haar man Gerard bij het Markermeer. Foto: Pim Ras

Gerard en Ingrid hebben voor de helft van hun stikstofuitstoot geen vergunning meer. Ze kunnen alleen weer legaal gaan boeren als ze in de buurt stikstofruimte kopen, of het aantal koeien halveren. "Maar", zegt De Sain, "een halvering, dat kan financieel gezien echt niet. En er komt bijna geen stikstofruimte vrij in de omgeving. Als dat al zo is, koopt Schiphol die op."

Natuurclubs kunnen PAS-melders voor de rechter dagen en de overheid kan volgens de regels gedwongen worden om hen dwangsommen op te leggen als zij zonder vergunning stikstofschade toebrengen aan omliggende natuur. Ontzettend wrang, omdat het de overheid zélf was die de afgeschoten PAS bedacht.

Onrechtvaardig

Agractie-voorman Bart Kemp sprak afgelopen november bij talkshow Op1 met vochtige ogen over het onrechtvaardige lot van de PAS-boeren en hun families. "De politiek moet dit nú oplossen", zei hij geëmotioneerd. Minister Christianne van der Wal (VVD, Natuur en Stikstof) vertelde dat ze al een paar keer met pijn in de buik en een brok in de keel terugkwam van een werkbezoek aan een PAS-melder.

Een van die werkbezoeken ging richting Schellinkhout. Daar is na bijna vier jaar nog altijd geen zicht op een oplossing. De Sain: "We zijn sinds die uitspraak alleen maar verder in het moeras weggezakt. Soms denk ik: we gaan gewoon niet meer geholpen worden. En dan is het straks einde verhaal."

Gerard en Ingrid hebben een zoon en twee dochters, van wie de oudste het bedrijf wil overnemen. Als de kinderen thuis waren, gold tijdens het eten en koffiedrinken de voorbije jaren een 'stikstofverbod'. "Dan praatten we er niet over. Want als je niet uitkijkt, ben je nergens anders meer mee bezig. De kinderen hebben ook een eigen leven, het is goed om het over andere dingen te hebben. Ik prijs mezelf gelukkig dat we een heel stabiel, gelukkig gezin zijn. Maar..."

De Sain valt stil, plots opwellende tranen brengen haar even van haar stuk. Ze zet haar bril af. "Ik schiet er gewoon weer van vol", zegt ze, terwijl ze de tranen droogt. Even later, als ze zich herpakt heeft, brengt ze de emoties onder woorden: "Mijn man en ik hebben in 2001 met heel veel financiële pijn en moeite het bedrijf van zijn ouders over kunnen nemen. Maar dat was echt te klein, daarom zijn we hiernaartoe verhuisd en hebben we iets proberen op te bouwen. Daar hebben we alles voor aan de kant gezet. Je gaat niet op vakantie, je gaat nauwelijks uit eten, doet weinig leuke dingen, kunt je kinderen niet alles geven wat je misschien wel zou willen.

"We zijn niet zielig, want het was wat we wilden. Maar sinds die PAS-uitspraak loop je wel continu rond met vragen in je hoofd. Kan mijn dochter ooit nog boerin worden? Kunnen we hier blijven? Is alles voor niets geweest? Besef goed: boer zijn is ons leven, ons DNA."

Boven op de tergende onzekerheid komt de vaststelling die het probleem nog pijnlijker maakt: dat het de overheid was die de juridisch onhoudbare PAS-regeling optuigde. En dat diezelfde overheid nauwelijks in staat lijkt om de schade te repareren. "Moet je goed luisteren: ík was op dat moment geen minister, ik was geen beleidsmedewerker, ik heb de regels niet gemaakt. Wij hebben te goeder trouw gehandeld, gedaan wat gevraagd werd. Maar nu lijken we aan de goden overgeleverd."

Zout

Dat Schiphol de laatste maanden met miljoenen strooide om stikstofrechten te bemachtigen voor een geldige natuurvergunning, is nog eens een handje extra zout in de open wond. "De overheid is daar toch gewoon grootaandeelhouder? Het voelt allemaal zo oneerlijk, zo onrechtvaardig."

Toen Caroline van der Plas in oktober 2019 samen met een agrarisch marketingbureau de oprichting van BBB aankondigde, kreeg De Sain een filmploeg van Hart van Nederland over de stalvloer. "Mijn stem heeft ze", vertelde ze de interviewer. "Al snel kreeg ik een privéberichtje op Twitter van Caroline. Zo van: Ah, dankjewel, we blijven in contact."

En nu is ze dus zelf politica. De Sain is er nog steeds lichtelijk verbaasd over. "Het liefst zou ik gewoon zeven dagen per week tussen de beesten lopen. Gisteren kwam ik 's avonds laat thuis na een verkiezingsdebat. Gerard was achter in de stal een kalfje aan het voeren. Konden we nog even samen kletsen. Ik laat hem nu veel alleen doen, daar voel ik me best schuldig over. Maar ik doe dit niet voor mezelf, ik kom op voor het bestaansrecht van ons bedrijf, en voor onze collega's. Dat weet hij ook, en daar is hij trots op."

Overigens, wil ze graag benadrukken: "Ik ga niet alleen voor boeren de politiek in, óók voor burgers." Op een training van BBB kreeg ze al te horen dat ze geschikt was voor het politieke vak. De Sain is goed in staat om met emotie een verhaal te vertellen, zagen ze daar. "Dat schijnt het goed te doen op televisie."

Retoriek

Ook een ander aspect van het politicus-zijn beheerst De Sain prima: ze doorspekt haar persoonlijke verhaal steeds vakkundig met BBB-retoriek. Veel van wat Caroline van der Plas laat horen, komt ook langs aan deze keukentafel. De Sain vertelt over de stukken natuur waarmee het wél goed gaat, over de overheid die alleen maar bezig is met 'boeren van hun akkers afjagen', over boerengrond die straks massaal wordt volgeplempt met woningen en met grote zonneparken en windmolenparken.

Als de verslaggever tegenwerpt dat in ieder geval dat laatste geen overheidsbeleid is, zegt ze: "Inderdaad, dit klopt misschien niet helemaal. Maar je begrijpt toch wel waar mijn gevoel, mijn wanhoop, vandaan komt?"

Is haar keuze vóór het soms radicale geluid van de BBB er daarmee ook eentje tégen de overheid, na alles wat er gebeurd is? "Nee, nee, zo voelt dat absoluut niet. Ik ben bijvoorbeeld ook niet tegen het CDA. Als ik dat hier lokaal zie, dan komen ze heus voor de boeren op. En onze burgemeester, ook een CDA'er, dat is echt een topper hoor. Die stuurt regelmatig berichtjes, hoe het met ons is."

Maar over twee weken gaat ze met haar partij bij de verkiezingen dus wel tegen de gevestigde orde in. Omdat die haar en de andere PAS-melders al jaren in de kou laat staan, zo voelt dat op dit erf heel sterk. "Er zijn gezinnen die hier echt door ontwricht raken, die het gewoon niet meer zien zitten. Gelukkig ben ik een positief mens. Ik zal blijven strijden, tot de allerlaatste snik."

Schadeloket PAS-melders

Het legaliseren van de bijna 2500 gedupeerde PAS-melders gaat nog altijd slechts in 'slakkentempo', bekende stikstofminister Christianne van der Wal vorige maand. Uiterlijk in 2025 moeten deze bedrijven van hun illegale status verlost zijn, stelt het kabinet. Dat zou moeten gebeuren met het vrijmaken van stikstofruimte, bijvoorbeeld door het uitkopen van andere boeren in de buurt.

In Noord-Holland, waar het bedrijf van Gerard en Ingrid de Sain stikstofruimte nodig heeft, gaat dat nog niet van harte, blijkt uit een reactie van die provincie. "Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd om boeren die zich vrijwillig willen laten uitkopen te helpen, zodat we onder andere PAS-melders konden legaliseren", meldt een woordvoerder. "Helaas is dit niet gelukt." De provincie wil wel het budget voor 'strategische grondaankopen' gaan verhogen.

Een PAS-melder is een (boeren)bedrijf dat onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kon volstaan met een melding van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur, zoals een Natura 2000-gebied. Ondernemers met PAS-meldingen waren tijdens het Programma Aanpak Stikstof vrijgesteld van de vergunningsplicht vanwege een beperkte stikstofdepositie. De Raad van State oordeelde in mei 2019 dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn en dat deze ondernemers alsnog een vergunning moesten aanvragen.