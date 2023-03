Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is de trots van Tennessee: Jack Daniels. Maar niet iedereen in de Amerikaanse staat is even verheugd met het whiskeymerk. Inwoners van Lincoln County klagen dat ze al maandenlang geterroriseerd worden door een allesverwoestende whiskey-schimmel, veroorzaakt door de alcoholdampen die aan komen waaien vanuit de pakhuizen waar Jack Daniels whiskey opslaat om te rijpen.