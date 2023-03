Achter iemands rug om praten heeft een slecht imago. Moeten we onze roddelsessies beperken of heeft gossip ook nut?

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Stel: tijdens een afspraak met een vriend merk je dat hij alleen over zichzelf praat. Niet één semi-geïnteresseerde vraag kan er vanaf. In plaats van dit aan te kaarten, lucht je je hart later bij een gemeenschappelijke vriendin. Je roddelt dus. Hoewel roddelen volgens de Van Dale gaat om kwaadsprekerij, hanteren wetenschappers een andere definitie: je spreekt van roddelen wanneer je over iemand praat die er zelf niet bij is. En dat doen we vaak. Amerikaanse onderzoekers registreerden bij een grote groep volwassenen gedurende twee à drie dagen de dagelijkse gesprekken, door hen een opnameapparaat te laten dragen. Van die conversaties ging 14 procent over mensen die er niet bij waren. Dit komt neer op zo'n 52 minuten roddelen per dag.

Bij roddelen gaat het lang niet altijd om gemene opmerkingen. Uit onderzoek blijkt dat (afgerond) zo'n 32 procent van de roddels neutraal van aard is, 36 procent negatief en 33 procent positief. "Roddelen is ook aftasten," zegt hoogleraar psychologie Paul van Lange (Vrije Universiteit Amsterdam). "Je gaat ergens solliciteren en je wilt weten met wie je daar komt te werken. Of iemand maakt een opmerking en je weet niet goed wat je ervan moet vinden: kan dit wel? Door het erover te hebben, kun je je mening aanscherpen."

Roddelen doen we vooral in tweetallen, zo blijkt uit onderzoek. "Iedereen kent de situatie waarin je aan het roddelen bent en het gesprek stopt als er een derde persoon bij komt staan", zegt Van Lange. "Roddelen gebeurt in een sfeer van vertrouwdheid. Je wilt weten of iemand het op prijs stelt of niet en in een grotere groep is dat lastig aftasten."

Weet waarom je roddelt

Grofweg zijn er vier functies van roddelen aan te wijzen: informeren, emotionele ontlading, sociale binding of het beïnvloeden van iemand. "Het is goed om van jezelf te weten: waar ben ik naar op zoek? Ben ik bezig met emotionele ontlading of het vergaren van informatie?", zegt Rinus Feddes, die aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht promoveerde op het onderwerp roddelen. "In die eerste categorie wil je gewoon je verhaal kwijt. In de laatste categorie is het nuttig als je roddelpartner je tegenspreekt, zodat je merkt wanneer je niet goed zit met je oordeel. Misschien roddel je tegen iemand over een vriend die nooit deodorant gebruikt. Sta je ervoor open als de ander zegt: 'Jij bent hier overgevoelig voor'?"

De groep heeft baat bij geroddel

Het ligt voor de hand te denken dat roddelen de sfeer in een groep verziekt. Maar uit onderzoek blijkt dat informele groepen, zoals vrienden en collega's, baat kunnen hebben bij roddelen. "Zoals politie en justitie bewerkstelligen dat mensen zich aan de regels van de maatschappij houden, zo bewerkstelligt roddelen dat mensen beter samenwerken," zegt Van Lange. Roddelaars delen zowel positieve als negatieve informatie over eigenschappen die relevant zijn voor samenwerking, zoals betrouwbaarheid. Roddelen is een soort sociale controle, waardoor een groep zich houdt aan de geldende normen. "Als individu zijn we vaak niet blij met roddels, maar als groep zijn we erbij gebaat, mits de roddels eerlijk zijn."

Roddelen is vergelijken

"Roddelen is een fijne manier om jezelf met anderen te vergelijken. Scholieren kunnen na het maken van een tentamen bijvoorbeeld praten over welk cijfer Jantje, die er niet bij is, heeft gehaald", zegt Van Lange. Dat klinkt onschuldig. Toch zetten mensen het vergelijken ook in om zichzelf beter te voelen, soms ten koste van een ander. "Iemand die in een slechte relatie zit, zal het vaak prettig vinden informatie uit te wisselen over andere mensen in een slechte relatie of een gesprek over een relatie van een ander wat negatief in te kleuren."

Eerlijkheid is niet altijd een optie