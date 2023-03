'Het is verschrikkelijk walgelijk dat ik dat allemaal heb gedaan', zegt Oldenzaler Rob S. (35) vrijdagmiddag met een vuurrode kop van schaamte tegen rechter Rikken. S. staat terecht omdat omdat hij afgelopen januari heftige bedreigingen uitte tegen zijn vriendin en haar ex.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De afgelopen tien jaar waren niet de beste jaren uit het leven van de Oldenzaler. Verslaafd aan drank en cocaïne heeft hij een puinhoop van zijn leven gemaakt. Het wordt er niet beter op als zijn relatie in 2021 op de klippen loopt. In de waas van verdriet en gebruik begint hij haar te stalken. Zij doet aangifte en het komt tot een rechtszaak.

S. krijg een nieuwe relatie en probeert zijn verslaving achter zich te laten. Die relatie is een heel fijne, zegt hij deze vrijdag. Eentje waarbij er tot diep in de nacht gepraat kon worden en waar hij zich op zijn gemak voelde. Daar komt verandering in als zijn rechtszaak rond de stalking wordt uitgesteld.

De Oldenzaler kan de stress niet aan en valt terug in drank- en drugsgebruik. Hij laat zich vrijwillig opnemen in een kliniek en komt er goed uit. De band met zijn vriendin lijkt goed totdat ze hem opbiecht dat ze tijdens zijn verblijf in de afkickkliniek was vreemdgegaan met haar ex. Voor S. is het een nieuwe klap en hij kan er niet mee omgaan.

Nog nooit zo diep gezakt

"Ik heb heel wat meegemaakt in mijn leven, maar was nog nooit zo diep gezakt", vat hij het samen. Hij gaat opnieuw weer drugs gebruiken en stuurt zijn vriendin een foto van een neppistool en zegt dat er doden zullen vallen. Ook neemt hij een filmpje op waarin hij met een bijl staat in te slaan op de foto van haar ex.

De Oldenzaler wordt opgepakt en zit drie dagen vast. Dan mag hij onder voorwaarden naar huis. De belangrijkste voorwaarde, geen contact met zijn vriendin, overtreedt hij al snel. Het heeft verstrekkende gevolgen, S. zit inmiddels niet meer in het cellencomplex in Borne maar in een gewone gevangenis.

En dat is een hel voor hem. "Ik zit nu tussen de mensen die de dingen uitvoerden die ik riep. Tussen leden van bekende motorclubs en moordenaars, het is verschrikkelijk." Dit wil hij nooit weer. "Ik ben dat bizarre gedrag zelf ook zat", zegt hij tegen rechter Tony Rikken. "Als ik niet gebruik, ben ik gewoon de oude Rob die zijn ouders niet teleurstelt."

Toch een celstraf