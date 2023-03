Het ons-kent-onsdorpje Lekkerkerk in de Krimpenerwaard is in shock na de vondst van een dood baby'tje. Het levenloze kindje werd vrijdag even na het middaguur gevonden in het water bij de Schuwacht, een kilometerslange dijk die slingert langs de Lek. Omwonenden kunnen er met hun hoofd niet bij: 'Zou het een moeder in nood zijn geweest?'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het zijn speculaties waarover de politie in ieder geval geen uitspraken doet. Veel is nog onduidelijk, zo laat een woordvoerder weten. Zo kan hij vooralsnog niets kwijt over de leeftijd, het geslacht en de doodsoorzaak van het kindje.

Duidelijk is wel dat de politie de melding over de vondst iets na twaalven binnenkreeg. Waar het normaal druk is met fietsers op de dijk, stonden even daarna agenten en mensen in witte pakken. Vrij surrealistisch voor deze Zuid-Hollandse uithoek waar maar weinig gebeurt.

'Komt hard aan'

Aan de dijk woont Jack van der Kleij, die het nieuws hoorde toen hij op weg was naar huis. Van der Kleij woont pal tegenover de vindplek. "Het nieuws komt hard aan, ik heb zelf net een kleinkind gekregen", zegt hij tijdens het uitlaten van de hond. "Normaal gesproken lopen we op het stukje bij het riet, precies daar waar de baby is gevonden."

Griezelig, vindt ook een andere dijkbewoner, iets verder buitendijks. "Normaal gebeurt hier nooit iets", aldus de oudere dame. "Nou ja, op de auto's na die in deze gemene bocht nogal eens op elkaar knallen. Maar dit is van een heel andere orde. Wát een drama!"

Gruwelijke vondst

Ook even verderop in café 't Veerhuys, pal tegenover de veerdienst Lekkerkerk-Nieuw-Lekkerland, gaat het nu even nergens anders over dan over de gruwelijke vondst. Bezoekster Jet Peper, een echte Lekkerkerker die regelmatig vist en zwemt in de Lek, kreeg kort na het gebeuren tientallen appjes binnen van mede-dorpsgenoten.

Het politieonderzoek, gezien vanuit de lucht. Foto: MediaTV

Onder andere omdat zij en haar vrienden en vriendinnen nog niet zo lang geleden op school zaten direct tegenover de vindplek: de oude Prins Bernhardschool, inmiddels verbouwd tot zes starterswoningen en appartementen. "Tsja, dan komt zoiets ineens best dichtbij."

Hoe dat kindje in het water is gekomen en juist dáár? In de kroeg vermoeden ze dat de stroming van de rivier er iets mee te maken heeft. Peper: "Als het al zo is dat het kindje door een wanhopige moeder in het water is gegooid, lijkt het mij sterk dat een local hierachter zit. Het is hier zo hecht; dan hadden we het wel geweten. Misschien dat de baby ergens stroomopwaarts in het water is beland?"

Mocht dat scenario inderdaad waarheid blijken, zijn er altijd andere opties voor vrouwen die niet zelf voor hun boreling kunnen, willen of durven zorgen, stelt Barbara Muller, initiatiefnemer van Stichting Beschermde Wieg. Haar of haar medewerkers bellen bijvoorbeeld.

Voordat Mullers stichting bestond, nu negen jaar geleden opgericht, werden er jaarlijks vier tot zes dode baby'tjes op straat gevonden, zegt zij. De afgelopen twee jaar stond de teller op nul. "Goed nieuws dus, al krijgen we via ons noodnummer gemiddeld twee keer per maand een (aanstaande) moeder aan de lijn die eraan denkt in alle eenzaamheid te bevallen en het kind mogelijk op een onveilige plek achter te laten."

Gratis hulplijn

Ben je ongewenst zwanger of net bevallen? Overweeg jij afstand te doen van je baby zonder dat iemand daar vanaf weet? Ben je in nood en weet je niet meer wat je moet doen? Stichting Beschermde Wieg heeft een gratis hulplijn waar je 24/7 terechtkunt voor al je vragen: 0800-6005.

Anonieme hulp

Zodra er een telefoontje van een wanhopige moeder binnenkomt, ongeacht het tijdstip, komt de stichting dan ook direct in actie. "Door anonieme hulp te bieden, zonder oordeel, hopen wij de rechten van kwetsbare moeders en het leven van hun pasgeboren baby's zo goed mogelijk te beschermen."