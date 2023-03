Zangeres Sophie Straat verenigt het levenslied met de protestsong. Op haar debuutalbum Smartlap is niet dood snijdt ze thema’s aan als seksisme, racisme en machtsmisbruik.

Sophie Straat (28) brengt werelden samen die doorgaans ver van elkaar verwijderd lijken te zijn. De Amsterdamse, als kind van een Engelse moeder en een Amerikaanse vader geboren en getogen in De Pijp, stond in het voorprogramma van André Hazes junior en Willeke Alberti, maar trad ook op tijdens woonprotesten en krakersmanifestaties.

En de zangeres, die twee jaar terug voor haar ep 't Is niet mijn schuld werd onderscheiden met een Edison in de categorie Hollands (de categorie waar doorgaans volkszangers als Tino Martin en Mart Hoogkamer regeren), neemt op haar debuutalbum Smartlap is niet dood in vrijwel alle songs een radicaal links standpunt in.

Nog nooit vertoond? Sophie Straat ziet het anders. Meteen aan het begin van het titel- en openingsnummer van haar album zingt ze met ferme uithalen: 'De Zangeres zonder Naam / heeft zoveel voor ons gedaan / Nu staan we waar we staan / en zullen we verder gaan.'

Zangeres zonder Naam

Aan de eettafel in de keuken van haar woongroep in de Amsterdamse binnenstad licht ze toe: "Mensen herinneren zich de Zangeres zonder Naam vooral van haar zielige liedjes en de hit Mexico, maar ze zong ook echte protestliederen. Tegen racisme, tegen de oorlog in Vietnam, tegen homohaat."

Ze noemt Luister Anita, het lied dat in 1977 de Zangeres zonder Naam tot een soort beschermheilige van de toenmalige homobeweging maakte. "Ze kon niet tegen onrecht. Toen ze op tv de Amerikaanse antihomoactivist Anita Bryant had gezien, schreef ze meteen dat nummer. De Zangeres zonder Naam liet zien dat smartlap en protest heel goed samen konden gaan. Daar ben ik haar dankbaar voor, ze heeft de weg voor me vrijgemaakt."

Sophie Straat heet eigenlijk Sophie Schwartz. Sophie Straat is sinds drie jaar haar artiestennaam, maar was al langer haar bijnaam. "Ik geloof dat mijn broertje hem heeft verzonnen, ik speelde veel op straat."

Rijken en conceptstores

Ze begon te zingen als onderdeel van haar afstudeerproject aan de kunstacademie, dat was gewijd aan gentrificatie. "Toen ik opgroeide in De Pijp was het een, zoals dat toen heette, multiculturele buurt, nu zijn de woningen alleen voor rijken betaalbaar en zitten er conceptstores. Voor mijn project op de academie bedacht ik de smartlap Groen Amsterdam, die ik zong als Sophie Straat."

Op Groen Amsterdam zong Danny de Munk mee, die toevallig op de dag van de opname in dezelfde studio aan het werk was. Hij had ook geen idee dat Sophie Straat zo groot zou worden, zei de zangeres in een eerder interview in Het Parool.

Inmiddels is Sophie Straat een artiest die behoorlijk aan de weg timmert. Ze begon deze week aan een tournee die haar uiteindelijk naar Paradiso brengt, in de zomer volgen de festivals. Best Kept Secret staat al in haar agenda.

Anarchistische kinderen

Wie komen er doorgaans op haar optredens af? "Het ligt er een beetje aan waar we staan. We doen het goed in Groningen en Nijmegen, dat zijn van oudsher linkse steden, waar we ook echt een links publiek hebben. In Amsterdam, waar we het 't best doen, is het publiek diverser. We trekken de oudere smartlappenliefhebbers, maar vooraan staan jonge anarchistische kids de teksten mee te brullen."

En dat gaat goed samen? "Ja, hoor. Maar ik voel me wel iets meer thuis in de linkse wereld."

Die kunstacademie-opleiding, heeft Sophie Schwartz daar als Sophie Straat nog iets aan? "Zeker. Ik ben met een laag cijfer afgestudeerd, een zesje, ik denk dat ze van me af wilden. Maar de conceptmatige manier van werken die ik daar heb geleerd, pas ik ook toe bij het maken van songs. Ik beschouw elke song als een kunstproject. Ik denk goed na: welke muziek past het best bij het verhaal dat ik wil vertellen?"

Fleetwood Mac

Ze komt dan ook geregeld uit op muziek die weinig van doen heeft met de traditionele smartlap. Op Smartlap is niet dood klinkt in het nummer Tweede Kamer (waarin de mannen van Goldband meezingen) ska in de stijl van Doe Maar. De melodie van Wat is het kut om agent te zijn (een protestlied tegen politiegeweld) is geleend van Everywhere, een hit van Fleetwood Mac uit 1988.

Sophie Straat maakt haar muziek in innige samenwerking met haar vriend en producer Wieger Hoogendorp, die ook de man is achter de muziek van het bovengenoemde Goldband. "Ik heb hem net als de jongens van Goldband leren kennen in de twee jaar dat ik in Den Haag heb gewoond. Toen ik weer terugverhuisde naar Amsterdam, is hij hier ook heen gekomen."

Tussen alle politiek geladen songs op Smartlap is niet dood valt Nooit genoeg op, een lied over de verlokkingen van alcohol en drugs. "Het is het persoonlijkste nummer op het album. Wieger had problemen met alcohol, ik had problemen met zijn verslaving."

Coke snuiven

Nu we het toch over genotmiddelen hebben: wat vindt ze ervan dat een van de leden van het bevriende Goldband onlangs bij een optreden coke snoof op het podium, zoals vastgelegd in een gretig gedeeld en ook op tv vertoond filmpje?