Varkenshandelaren boycotten de beruchte slachterij Gosschalk. 'Ze komen hun afspraken niet na', stelt varkenshandelaar Sjaco Buurman uit Angeren. Hij levert normaal gesproken 1400 varkens per dag aan Gosschalk.

Meerdere varkenshandelaren willen inhoudelijk niet reageren op de boycot, maar bevestigen aan de Stentor wel dat de leveringsstop te maken heeft met maandenlange betalingsachterstanden door Gosschalk. Die problematiek zou onder andere zijn ontstaan door een aangevraagd faillissement van de Deense vleesverwerker Skare Meat Packers, een afnemer van het familiebedrijf uit Epe.

Een van de gedupeerde varkenshandelaren is Sjaco Buurman uit het Betuwse Angeren. Hij besloot vorige week vrijdag om geen varkens meer te leveren aan Gosschalk, zegt hij.

"Ik zoek andere wegen. Gelukkig kan ik ze elders kwijt. Zo lang ik geen zekerheid heb dat ik geld beur van Gosschalk, ga ik daar niet heen. Ze komen hun financiële afspraken niet na."

600 runderen

Hoewel de varkensslacht stilligt, worden bij Gosschalk per dag wel zo'n 600 runderen geslacht, stelt Buurman. "Dan is er toch een vorm van winst? Dan kunnen wij als varkenshandelaren ook betaald worden", zegt hij. "Ik ga nu mijn eigen weg, want ook ik heb mijn verplichtingen richting leveranciers (varkensboeren, red.)."

'Het fijne' van de betalingsachterstand weet Buurman niet, zegt hij. "Ik hoor ook de verhalen over het Deense bedrijf, maar als afspraken niet gerespecteerd worden ben ik heel kritisch. Dit gaat om heel veel geld." Exacte bedragen die hij nog moet krijgen van Gosschalk wil de varkenshandelaar niet noemen.

Met de boycot ligt Gosschalk opnieuw onder vuur. Bijna twee jaar geleden moest de slachterij twee maanden dicht blijven door aangetoonde dierenmishandelingen, vastgelegd door dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood. Het Openbaar Ministerie doet momenteel strafrechtelijk onderzoek en wil Gosschalk vervolgen.

Door de tijdelijke sluiting kwamen varkenshandelaren in het nauw. Slachthuizen raakten overvol. Volgens Linda Janssen, voorzitter van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), is die vrees er momenteel nog niet. "Voor ons is het belangrijk dat varkenshouders geholpen worden en terecht kunnen bij andere slachterijen. We krijgen geen signalen dat dit niet lukt."

Plan onveranderd

Onlangs werd bekend dat kalfs- en rundvleesproducent Van Drie Group 60 procent van de aandelen van Gosschalk in handen krijgt. Voor dat meerderheidsbelang is een intentieovereenkomst getekend. De overname, die nog goedgekeurd moet worden door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), komt volgens Van Drie Group-directielid Marijke Everts niet in gevaar. "Het plan is onveranderd", zegt ze.