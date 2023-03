Lekker op je lauweren rusten als 65-plusser? Nee, steeds meer mensen werken na hun pensioen door. Staan we aan de vooravond van een grijze revolutie? 'Jammer dat er nog altijd vooroordelen over ouderen zijn.'

Dat het hele cliché van 'de pensionado achter de geraniums' niet meer opgaat, hoef je iemand als Bart Veltman niet te vertellen. Hij is communicatieadviseur bij 65plus, een uitzendbureau dat steeds meer klanten en kandidaten telt én ook heel andere verzoeken krijgt dan vroeger. Veltman: "Het imago van ouderen is anders dan pakweg twintig jaar geleden. Dat betekent dat ouderen ook voor ander werk gevraagd worden. Zo liep er bij ons onlangs nog een aanvraag binnen voor maaltijdbezorgers op de fiets. Zoiets is echt nieuw. Voor zulk fysiek werk werd vroeger niet aan 65-plussers gedacht."

De opmars van 65-plussers op allerlei werkplekken is in Nederland iets prils, zegt Kène Henkens, hoogleraar veroudering, pensioen en levensloop. "In de VS en in het Verenigd Koninkrijk bestaat door de karige pensioenen al een hele traditie van doorwerken, maar in Nederland was dat lange tijd juist heel anders. Hier hadden we een bijna vanzelfsprekende exitcultuur van zo vroeg mogelijk stoppen. Die cultuur ging pas een beetje kantelen toen in 2001 prepensioenregelingen als de VUT vervielen."

Meer oudere ondernemers

Dat die 'vanzelfsprekende exitcultuur' verleden tijd is, blijkt wel uit de cijfers. Vorig jaar had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 16,2 procent van de 65- tot 75-jarigen een betaalde baan, waar dat in 2003 nog maar 5,5 procent was. Die stijging is niet alleen het gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd in 2013. Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij het UWV: "Ook daarvóór nam het aandeel werkende 65-plussers toe. Bovendien werken ook meer 70- tot 75-jarigen en die hebben niks met die verhoging te maken." Ook heel opvallend: het aantal ondernemers van 65 jaar en ouder nam volgens de Kamer van Koophandel de afgelopen vijf jaar toe met ruim 40 procent.

De belangrijkste verklaring voor deze trend is een inkoppertje: we worden allemaal ouder, we worden ook gezónder ouder en blijven dus langer actief. 'Bezig blijven' is dan ook de voornaamste reden voor betaald werk na het pensioen, blijkt uit onderzoek van uitzendbureau 65plus. Reden 2: sociale contacten. Reden 3: kennisoverdracht. Pas op 4: de loonstrook. Veltman: "Het geld is voor de meesten leuk meegenomen, maar zeker niet de belangrijkste motivatie."

Personeelstekort

Andere verklaringen? Het onderwerp dat elke dag de krant haalt: het nijpende personeelstekort. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie: "Doorwerken werd lang ontmoedigd vanwege de 'verdringing': ouderen moesten plaatsmaken voor jongeren. Maar die tijd is met de krapte in bijna alle sectoren voorbij."

Het is dus simpel: werkgevers kúnnen ouderen niet meer de deur wijzen. Veltman: "Door de krappe arbeidsmarkt leggen bedrijven vaker de nadruk op de voordelen van 65-plussers. Als de baan bevalt, zijn ze zeer loyaal. Ze hebben een goed arbeidsethos, melden zich niet ziek bij het eerste het beste verkoudheidje." Antoine Reijnders, secretaris arbeidsmarkt bij werkgeversorganisatie VNO-NCW: "Werkgevers zien meer en meer hun sterke kanten: ervaring, kennis, betrokkenheid."

Frits Noorman (69): 'Het liefst ga ik nog zeker vijf jaar door'

Frits Noorman is touringcarchauffeur. Foto: Andre Weima

"Natuurlijk merk ik weleens dat ik een dagje ouder word. Als ik terugkom van zo'n wintersportrit naar de Franse Alpen, waarin ik in drie dagen heen en weer rijd, val ik zondagmiddag thuis direct in slaap. Die nachtritten zijn best zwaar: je rijdt vier uur achter elkaar, gaat dan de slaapcabine in en wisselt na vier uur je collega weer af. Maar ik heb het er allemaal voor over, want het is een heerlijke baan. Het ene moment sta je bij de opstapplaats in Eindhoven en het andere moment rijd je in een arrenslee naar een hotel. En onderweg lekker grappen maken met de passagiers. 'Mevrouw, is deze koffer voor één of voor drie weken?' Ja, het liefst doe ik het nog minstens vijf jaar. Mijn baas is blij met alle chauffeurs die doorwerken. Deze baan is onder jongeren niet zo populair meer. Je bent vaak weekenden weg en met het transport van goederen kun je meer geld verdienen."

Doorwerken makkelijker geworden

Wat helpt: de overheid maakte doorwerken de afgelopen jaren makkelijker. Zo kunnen ouderen door de 'Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd' (2015) simpeler tijdelijke contracten afsluiten en hoeven werkgevers sinds 2016 pensionado's bij ziekte minder lang door te betalen: slechts dertien weken, en per 1 juli mogelijk nog maar zes. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt: "Die loondoorbetaling was voor veel werkgevers een hindernis. Als je iemand na zijn pensioen laat doorwerken, moet je die bij ziekte die wettelijke twee jaar doorbetalen?"

Kitty de Nijs (74): 'Voel me zelf vaak genoeg een meisje van 15'

Kitty de Nijs is jongerencoach. Foto: Koen Verheijden

'Ik heb lesgegeven in het voortgezet onderwijs, op een basisschool, op het vmbo en met 65 jaar vond ik het welletjes. Ik wilde geen verplichting meer om stipt op acht uur op school te zijn. Ik wilde meer tijd voor mijn vriendinnen, voor mijn vijf kleinkinderen, voor hobby's als Spaanse taal en de leesclub. Maar ik vond het ook jammer om niks meer met mijn ervaring te doen, dus heb me via een opleiding en cursussen omgeschoold tot coach voor jongeren. Nu help ik pubers die met school worstelen. Ik luister naar hen, veer mee en we bespreken samen hoe het anders kan. Het idee is dat ze zelf met oplossingen komen, dat geeft zelfvertrouwen. Zo halen ze betere cijfers en - ook heel belangrijk - voelen ze zich beter over zichzelf. Nee, ik vind het niet lastig om me in pubers te verplaatsen. Ik voel me zelf vaak genoeg een meisje van 15."

Ouderen zijn volgens Veltman (uitzendbureau 65plus) door de coronapandemie digitaal vaardiger. "Ook bij uitzendwerk is de computer steeds belangrijker. Een loodgieter moet reparaties digitaal invoeren, een receptionist moet videocalls maken, een examen-surveillant moet studenten digitaal aanmelden. Die dingen waren vroeger voor ouderen nog wel een struikelblok, maar dat is sinds corona anders."

De sociale norm verandert, stelt arbeidseconoom Schippers. "Mensen die doorwerken, zijn geen zeldzaamheid meer. Zo ontstaat een zelfversterkend effect. Als ouderen anderen zien doorwerken, zullen zij het ook overwegen. En werkgevers die ouderen in dienst hebben, zullen geneigd zijn meer ouderen aan te nemen."

Koffieautomaat

Is dit dan een grijze revolutie? Nee, vindt Annet de Lange, hoogleraar duurzame inzetbaarheid. "Vóór we van een echte omslag kunnen spreken, moet er meer gebeuren. Er leven nog steeds veel vooroordelen over oudere werknemers. Dat ze langzamer zijn, vaker ziek zijn, minder opleveren. En ik zie dat het pensioen in het gesprek bij de koffieautomaat nog altijd als eindpunt wordt gezien. De vraag is: hoe lang moet je nog? In plaats van: ga je door?"

Henk Roersma (72): 'Ik wil mijn hersenen blijven prikkelen'

Henk Roersma is scheepswerktuigkundige. Foto: Arie Kievit

"Toen ik na mijn 66ste met pensioen ging, vroeg een zakenrelatie of ik bij hem wilde komen werken. Hij was een bedrijf gestart voor het leveren van onderdelen en voor het onderhoud van containerkranen in Rotterdam en Antwerpen. Heel specifiek werk en werk waar ik veel van weet. Ik heb 'ja' gezegd, omdat ik het leuk vind om met jongere collega's te werken, omdat ik graag bezig wil blijven en omdat ik het belangrijk vind mijn hersenen te blijven prikkelen. Ik moet in dit werk echt mijn best doen om alle technische ontwikkelingen te blijven volgen. Ik werk wel minder dan vóór mijn pensioen: drie dagen. Want er moet, vind ik, ook wel wat tijd overblijven voor andere leuke dingen: tuinieren, power walking, bridgen."

Het zijn, stelt ze vast, ook vooral de hoogopgeleiden die doorwerken, niet de laagopgeleiden. "En nee, dat is op het eerste gezicht niet vreemd, want laagopgeleiden hebben vaak belastender, eentoniger, minder uitdagend werk. Toch is het belangrijk om ons af te vragen of ook deze groep niet langer door zou werken als de baas meedenkt. We hebben deze groep namelijk wel nodig: er is ook personeelstekort in fabrieken, in de bouw, in de transportsector."

Echte ommezwaai komt nog

Ook Grit (UWV) denkt dat de echte ommezwaai nog komt. "We hebben het vaak over de vergrijzing als een groot probleem en dat lijkt het op het eerste gezicht ook. Eén op de tien werknemers is 60 jaar of ouder en een groot deel van die groep verlaat binnen nu en zeven jaar de arbeidsmarkt. Maar kan dit 'probleem' niet ook deels oplossing zijn? Moeten we niet veel meer doen om de mensen die dat kunnen en willen, door te laten werken?"

Om doorwerken te stimuleren moeten werkgevers zich volgens Henkens (veroudering, pensioen en levensloop) flexibeler opstellen. "Weinig gepensioneerden willen op dezelfde manier door. Het overgrote deel wil minder uren, sommigen willen minder verplichtingen, een andere rol, of iets totaal anders. Daar kunnen werkgevers op inspringen." En bazen moeten voor bij- of omscholing willen betalen. De Lange (duurzame inzetbaarheid): "Het vooroordeel is dat investeren in deze groep niet meer loont, terwijl de groep vaak stabieler is dan jongeren die sneller van baan wisselen."

Rina van Weelden (73): 'Jonge collega's leren van mij en ik van hen'

Rina van Weelden is kraamverzorger. Foto: Dingena Mol

"Ik moest met mijn 65ste met pensioen, maar dat kwam veel te vroeg. Ik ben weduwe, mijn kinderen zijn het huis uit, ik heb geen zin om te vereenzamen. Nu werk ik nog één dag per week en in de zomervakantie zelfs meerdere dagen. Ik heb in het ziekenhuis, het BovenIJ in Amsterdam, heel gezellige collega's en het werk is na al die jaren nog steeds geweldig. Ik heb honderden kraamvrouwen mogen begeleiden. En een geboorte, ach, het is nog altijd een wonder. Tussen mij en de jonge collega's is er een goede wisselwerking. Zij leren van mij hoe het in de praktijk gaat. Wat je bijvoorbeeld moet doen wanneer een baby'tje te geel kleurt. Maar ik leer ook van hen. Jongeren weten weer alles van bijvoorbeeld nieuwe richtlijnen voor borstvoeding. Wat ik wel jammer vind: dat ik na de belasting zo weinig salaris overhoud. Nee, voor het geld maakt het nauwelijks uit of ik werk."

De sfeer mag ook wel wat meer uitnodigend, vindt Henkens. "Uit onderzoek blijkt dat het heel belangrijk is dat de werknemer gevráágd wordt om door te werken en dat is nu vaak niet zo. Het is meestal de werknemer zelf die informeert of het kan." Vooral de band met de directe leidinggevende blijkt essentieel. De Lange: "Als die band goed is, is de kans op doorwerken groter." Zij hamert op een 'inclusieve' werksfeer waarbij iedereen zich welkom voelt. "En het helpt als er binnen een organisatie al veel positieve oudere rolmodellen zijn."

Wat Grit raar vindt: dat het niet vaker over de financiële voordelen gaat. "Veel mensen weten niet dat ze hun AOW en pensioen gewoon kunnen houden en dat doorwerken dus echt loont. En werkgevers weten soms niet dat gepensioneerden relatief goedkope werknemers zijn. Er hoeft geen WW- of AOW-premie te worden afgedragen."

John van Eerdenburg (68): 'Pensioen? Ik moet er niet aan denken'

John van Eerdenburg geeft judoles. Foto: Arie Kievit

"Mijn vrouw zei: 'Ga nou eens met pensioen.' Maar ik moet er niet aan denken. Ik kan niet tegen stilzitten, ik moet doen, doen, doen. Ik geef nog 24 lessen per week en ga daar - als het me gegeven is - mee door tot ik dood ben. Ik vind vooral het lesgeven op basisscholen geweldig, want ik zíé kinderen veranderen. Door judoles krijgen ze meer discipline, hebben ze meer respect voor elkaar, maken ze minder ruzie. Ik heb trouwens wel iets gas teruggenomen. Ik heb eind vorig jaar mijn eigen sportcentrum verkocht, want die werkweken van zestig uur werden mij zelfs een beetje te gek. Toch mis ik de drukte nog altijd een beetje. Ik ben voor het eerst in mijn leven in het weekend vrij en weet soms niet wat ik met al die vrije tijd moet."

Leeftijdsontslag gaat verdwijnen

Maar waar brengt de trend van de doorbuffelende pensionado ons? Zal het pensioen als begrip verdwijnen? Zal er ooit helemaal geen 'eindpunt' meer zijn? Wilthagen (arbeidsmarkt): "Ik denk dat het zogeheten 'leeftijdsontslag' in cao's op den duur verdwijnt, omdat doorwerken de norm wordt. Maar het pensioen, in de zin van de door de overheid bepaalde AOW-grens: dat blijft. We moeten niet vergeten dat sommig werk fysiek en mentaal zo zwaar is dat het goed is dat je er op een bepaalde leeftijd mee op kunt houden."

Henkens gaat ervan uit dat het leeftijdsontslag in cao's wél blijft bestaan. "Schaf je dat af, dan ontstaat een probleem met de manier waarop veel lonen zijn opgebouwd. Je verdient vaak meer naarmate je ouder wordt en je wilt niet dat mensen alleen maar om het geld blijven doorwerken." Arbeidseconoom Schippers denkt evenmin dat het leeftijdsontslag verdwijnt. "Als je dat natuurlijke eindpunt weghaalt, moeten werkgevers opeens verantwoorden waarom de een door mag en de ander niet. Dat zou nare gesprekken kunnen opleveren."

Grit (UWV) vindt wel dat bedrijven en instellingen anders moeten omgaan met dat leeftijdsontslag. "Het zou beter zijn als werkgevers twee jaar vóór het pensioen standaard een 'exitgesprek' voeren met werknemers. In zo'n gesprek kun je het over het pensioen hebben, maar ook over de optie doorwerken en onder welke voorwaarden."