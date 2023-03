De Duitse vredesbeweging is van oorsprong links en pacifistisch, maar tijdens de oorlog in Oekraïne is extreemrechts aangehaakt.

Het jubileum van de Russische oorlog stond in Berlijn de afgelopen week in het teken van steun aan een militaire overwinning voor Oekraïne. Voor de ambassade van Rusland plaatsten activisten een vernielde Russische tank, met het kanon gericht op het gebouw. "Slava Ukraini" (glorie aan Oekraïne), riepen Oekraïense en Duitse steunbetuigers die zich op 24 februari verzamelden voor de Brandenburger Tor.

Maar de demonstratie die een dag later op dezelfde plek werd gehouden zag er heel anders uit. Geen zee van blauw-gele Oekraïense vlaggen, maar vlaggen met witte vredesduiven erop. De demonstranten van de Aufstand für Frieden, de opstand voor de vrede, willen dat Duitsland stopt met het bewapenen van Oekraïne. Ook moet het land ervoor zorgen dat Oekraïne en Rusland aan de onderhandelingstafel terechtkomen, om zo een einde te maken aan de oorlog.

Oorlog Oekraïne haalt oude angsten naar boven

De demonstratie doet denken aan een 'Ostermarsch'. Eind jaren vijftig begonnen Britse en Duitse pacifisten rond Pasen te demonstreren tegen bewapening, in het bijzonder kernwapens. In Duitsland groeide dit uit tot een vredesbeweging, met name omdat velen het gevoel hadden na de Tweede Wereldoorlog een verantwoordelijkheid te dragen. Ook na de Koude Oorlog gingen pacifisten door met protesteren, bijvoorbeeld na de kernramp in Fukushima.

Toch werden de demonstraties met de jaren steeds kleiner, toen de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog steeds meer uit het geheugen verdwenen. De oorlog in Oekraïne heeft die herinneringen weer naar boven gehaald. Volgens de organisator van de Aufstand für Frieden, politicus Sahra Wagenknecht, heeft het land dan ook een nieuwe vredesbeweging nodig. Op het podium herinnerde zij de demonstranten aan de angst in de jaren tachtig voor een paddenstoelwolk in Berlijn. "Vandaag voel ik die angst weer."

Burgerbeweging in opkomst

"Dit is duidelijk het begin van een burgerbeweging", zei feminist Alice Schwarzer, die de demonstratie met Wagenknecht organiseerde. Trots beweerden de organisatoren dat 50.000 mensen zich voor de Brandenburger Tor hadden verzameld, hoewel de Berlijnse politie sprak van 13.000. Zeker is dat de beweging bij een deel van de bevolking aanslaat: het vredesmanifest dat Wagenknecht en Schwarzer drie weken geleden online zetten is inmiddels al meer dan 700.000 keer ondertekend.

Een belangrijk podium dus voor Wagenknecht, die met het idee speelt een eigen partij op te richten. Ze is een kopstuk van de linkse partij Die Linke, maar kwam het afgelopen jaar meermaals in opspraak vanwege haar controversiële standpunten in de Oekraïneoorlog. Zo is Wagenknecht van mening dat het Westen Poetin heeft geprovoceerd met agressieve stappen door de Navo. Ze is tegen sancties voor Rusland en beschuldigde de Duitse overheid in september van een "economische oorlog tegen onze belangrijkste energieleverancier".

Extreemrechts haakt aan

Ook de afgelopen week was er veel kritiek op Wagenknechts nieuwe beweging in de Duitse media. De demonstratie trok ook rechts-extremisten, omdat de beweging tekeer gaat tegen de Duitse overheid, Europa en de Navo. Hoewel Wagenknecht en Schwarzer benadrukken dat hun loyaliteit bij links ligt, doen zij weinig om extreemrechts te ontmoedigen. Als Alice Schwarzer op het podium spreekt van een proxy-oorlog tussen Amerika en Rusland in Oekraïne, die de machthebbers proberen te verbergen, roepen demonstranten: "De media liegen! De media liegen!"

Toch heeft extreemrechts vooralsnog een klein aandeel in de vredesbeweging, die verschillende groepen samenbrengt. Naast de doorsnee Die Linke-kiezer, Oost-Duitsers en katholieke Pax Christi-pacifisten, stonden er ook corona-demonstranten en Rusland-propagandisten, zoals Poetin-fan Vyacheslav Seewald, die een vlag van de Sovjet-Unie in de lucht stak. De online petitie laat zien dat de beweging ook sympathie heeft in meer invloedrijke kringen. Zo is Erich Vad, een militair beleidsadviseur van Angela Merkel betrokken bij de beweging, net als de bekende politicoloog Hajo Funke en ook andere wetenschappers, politici en schrijvers.

