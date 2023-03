Wéér een prijsverhoging voor het pilsje. Grote brouwerijen rekenen sinds 2020 ruim 20 procent meer voor hun fusten en ze worden nóg duurder. De horeca klaagt. En de consument? 'Die blijft drinken en dat weten de brouwers ook.'

Bierkenners verwachten dat de prijs die tijdens dorstig carnaval al gold voor een fluitje - gemiddeld 3,30 euro - nog even aanhoudt en komende zomer verder zal worden opgevoerd. "Dat kan bijna niet anders, want de horeca betaalt meer, terwijl het lastig is om andere kosten verder te verlagen", zegt bijvoorbeeld Rick Kempen van groothandel Bier&cO.

Jaar op jaar stijgen de inkoopprijzen en ook nu weer kondigen de grote bierbrouwers hogere rekeningen aan. Zo is een liter Hertog Jan kelderbier de magische grens van 4 euro inmiddels voorbij. En een fust met 50 liter Jupiler dat begin vorig jaar nog inkoop 170 euro was en in oktober 185 euro werd, kost binnenkort 205 euro.

'Niet de laatste prijsverhoging'

Dat scheelt een slok op een fluitje. De horeca paste prijzen noodgedwongen aan en verwacht en vreest dat het niet bij dit rondje blijft. Als reactie op het bericht vanuit het Bredase hoofdkantoor dat brouwerijketen AB InBev de bierprijs per april met gemiddeld 8 procent verhoogt, zegt Rabobank-horecaspecialist Jos Klerx: "Vermoedelijk ook niet de laatste prijsverhoging. Vroeger gebeurde dat één keer per jaar, nu zie je dat vaker."

Zonder feitelijk inzicht te geven in hun financiële berekeningen geven alle concurrentiegevoelige brouwers dezelfde motieven: duurdere energie, arbeidskosten, verpakking, productie en logistiek. "Dat zijn nu eenmaal de ingrediënten, waarop wij de werkelijke verhogingen baseren", verdedigt woordvoerder Wilco Heiwegen van AB InBev de aangekondigde prijsstijging. "Wat de horeca voor een glas rekent, daar gaan wij niet over. Dat bedrag wordt niet alleen bepaald door de inkoop, maar hangt ook af van type zaak, de locatie, doelgroep en overige kosten als energie en personeel."

'Ordinaire margeverhoging'

De Bredase horecatycoon Laurens Meijer - eigenaar van tientallen bedrijven in het land - noemt het op zijn beurt 'een ordinaire margeverhoging'. "Die is gelijk aan de verhoging van de winst, kijk naar hun jaarcijfers. Maar wij moeten het wel doorberekenen in ons pilsjes." Wat Meijer betreft is de kritische grens voor de consument al lang bereikt. "Bier is te duur geworden, men drinkt minder in de horeca. Waar wij vroeger het liefst zoveel mogelijk bier verkochten omdat ook voor ons de marge deugde en het niet al te veel werk was, moeten we het nu hebben van andere dranken en uiteraard steeds meer eten."

Ook Heineken (plus 13 procent per april), Bavaria (9 procent) en Grolsch (7 procent) hebben inmiddels hun prijsboodschap afgegeven aan hun duizenden afnemers achter de tapkranen. Bierkenner Kempen en marktkenner Klerkx verschillen van mening over die forse verhogingen.

"Die lijken niet in verhouding te staan tot de werkelijke kostenstijgingen", vindt Kempen. "Grote brouwers jagen op deze manier de cafés en vervolgens dus ook de consument op kosten, de kroeg uit en de huiskamer in. Daar drinken ze dan ook bier, maar het caféleven gaat naar de knoppen. Ik zie ook middelgrote brouwerijen, zoals Frontaal in Breda en Jopen in Haarlem, die niet aan zulke verhogingen meedoen."

Angst om klanten te verliezen

Horeca-expert Klerkx van Rabobank denkt dat de brouwerijen wel degelijk een economisch punt hebben, hij vergelijkt dat ook met andere branches. "Het is veel, maar volgens mij reëel. Je merkt wel vaak dat de kastelein die stijging niet volledig doorberekent. Hooguit de helft, uit angst om klanten te verliezen."

Of er een economische of psychologische grens ligt bij de prijs voor een pilsje betwijfelen ze eendrachtig. Liefhebbers blijven drinken, is het niet in het café dan toch wel thuis, weten de brouwers. Zo verwoordt Kempen: "Op een prachtige plek met een mooi uitzicht zijn mensen bereid 5 euro te betalen. Met een chagrijnige bediening achter een kale muur zeg je 'smeer maar in je haar'. Zo werkt dat toch?"

Nederland Bierland

In Nederland werd vorig jaar 12.248.492 hectoliter bier gedronken. Dat is zelfs iets meer dan vóór de coronaperiode, die ook de horeca harde klappen toebracht.

Dat bier komt van ruim 900 bedrijven, variërend van multinationals tot kleine bierbrouwerijen en start-ups. Na Mexico is Nederland met 13 miljoen hectoliter de grootste bierexporteur ter wereld.

Van al het bier dat wij zelf drinken, wordt 85 procent ook daadwerkelijk in Nederland gebrouwen. Daarmee zijn inmiddels weer zo'n 40.000 banen gemoeid, in brouwerijen, horeca, retail en bij toeleveranciers.