Van uitstel komt niet altijd afstel. Nadat bedrijven lang standhielden gaan er nu langzaam maar zeker meer over de kop.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het einde van de corona-steun, forse prijsstijgingen voor energie, hogere lonen, een historisch laag consumentenvertrouwen én grote personeelstekorten. Het kan niet anders of dat leidt vroeg of laat tot een golf van failliete bedrijven, zo wordt nu al een jaar gevreesd.

Welnu, vroeg is het in ieder geval niet geworden. Het aantal bedrijven dat het loodje legde daalde zelfs hele periodes achter elkaar, zo bleek steeds weer opnieuw uit cijfers van statistiekbureau CBS. Nog altijd is het aantal faillissementen laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

Maar pas op, waarschuwt ING-econoom Marcel Klok. Het is niet zo mooi als het lijkt: "Die daling in januari zien wij als toevallige fluctuatie in de maandcijfers en niet als een trendbreuk. We verwachten dat de ingezette trend die we vorig jaar zagen - van stijging van het aantal faillissementen - gaat doorzetten. Het wegvallen van coronasteun, en dan met name het moeten terugbetalen daarvan, blijft een belangrijke reden om een stijging te verwachten."

Ook grotere bedrijven van naam vallen nu om

Hans Pragt, beheerder van Faillissementen.com, ziet al een poosje een stijgende lijn in het aantal uitgesproken faillissementen. "We zitten momenteel zo'n beetje al op het dubbele aantal faillissementen vergeleken met de meeste maanden in 2021 en 2022." Het bedrijf van Pragt volgt dagelijks de uitspraken (nieuwe faillissementen, bedrijfsbeëindigingen en wijzigingen) van Rechtspraak.nl en combineert die met gegevens van de Kamer van Koophandel.

Als Pragt inzoomt op het soort bedrijven dat onlangs op de fles ging valt hem op dat daar een aantal aansprekende namen bij zijn, waaronder papierfabriek Crown Van Gelder, schoonmaakplatform Helpling en Atlas Technologies (Lightyear). "Een teken dat niet alleen het midden- en kleinbedrijf het zwaar heeft maar dat ook de grotere bedrijven nu in de problemen beginnen te raken."

De meeste deuren en rolluiken worden definitief gesloten in de groothandel en detailhandel, de bouw en werkplaatsen voor reparatie en onderhoud van auto's.

De oorzaak van het slagzij maken zoekt ING-econoom Klok in het feit dat consumenten nu wel klaar zijn met hun inhaalslag na de coronadip. "De makkelijke inhaalgroei ligt wereldwijd grotendeels achter ons. Daardoor zijn ook de groeiverwachtingen voor de korte termijn minder gunstig dan een jaar geleden." Daarnaast spelen renteverhogingen een belangrijke factor rol. "Die maken leningen duurder waardoor bedrijven bijvoorbeeld minder snel een investering kunnen financieren."

Faillissementen zijn nodig voor een efficiënte economie

Aggie van Huisseling, econoom bij ABN AMRO, denkt dat de groei van de Nederlandse economie aan de staart van 2022 voor een vertraging kan zorgen in het aantal faillissementen. "Toch zien we verschillende vuren die op het bedrijfsleven afkomen. De arbeidsmarkt is historisch krap, wat het voor bedrijven moeilijker kan maken om aan het juiste personeel te komen. En hoewel kleine bedrijven ook profiteren van het prijsplafond voor hun energierekening is deze mate van steun anders dan tijdens de coronaperiode."