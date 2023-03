Scholen die leerlingen gratis gezonde lunches aanbieden, diëtisten die samenwerken met kinderopvangcentra en scholen om het voedingsbeleid te verbeteren: in Finland zorgde het in zes jaar tijd voor een halvering van het aantal vijfjarigen met (ernstig) overgewicht.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De integrale aanpak die in Finland wordt gehanteerd is de Health in all Policies approach (HiaP). Het Finse ministerie voor Gezondheid en Welzijn ondersteunt lokale gemeenten bij de implementatie van het beleid, gemeenten wisselen goede voorbeelden uit, volgen trainingen, en kunnen hun voortgang bijhouden op monitoringswebsites.

Dat leidde in een aantal Finse gemeenten tot onder andere de gratis lunches. Daarnaast zetten gemeenten schoolverpleegkundigen in die de gezondheid van leerlingen onderzochten en de uitkomsten hiervan monitorden, gemeenten verbeterden de ruimtelijke ordening op schoolpleinen en gezondheidswerkers gaven ouders informatie over gezonde voeding. Het resultaat mag er zijn: het overgewicht onder jonge kinderen nam af en stabiliseert: in zes jaar tijd is het aantal vijfjarigen dat (ernstig) overgewicht heeft, gehalveerd tot 10 procent. De Finse overheid wil dat alle -meer dan driehonderd- gemeenten de integrale aanpak opnemen in hun lokale beleid.

In Nederland?

In Nederland bestaan er vergelijkbare aanpakken, zoals de integrale aanpak van het Nederlandse Jogg, gericht op het gezonder krijgen van kinderen. Zo'n aanpak is ook onderweg voor volwassenen, zegt Liesbeth van Rossum, internist en hoogleraar obesitas aan het Erasmus MC. "Dat draait zowel om het gezonder maken van de voedselomgeving, als een netwerkaanpak waarmee iemand die al obesitas heeft passende sociale of (para)medische hulp krijgt. We moeten sneller en harder om de obesitasgolf te stoppen."

Daarom pleit Van Rossum voor het nemen van wettelijke maatregelen naast deze programma's. "Het goedkoper maken van gezonde producten en duurder maken van ongezonde producten, bijvoorbeeld door een suikertaks en btw-verlaging op groente en fruit. En het verbieden van reclames op ongezonde producten. Aan de ene kant moeten we dit probleem preventief aanpakken, tegelijk moeten de mensen die al obesitas hebben geholpen worden weer gezond te worden."

Meer dan de helft van de wereldbevolking zal in 2035 overgewicht hebben

Beeld ter illustratie. Foto: Getty Images

Meer dan de helft van de wereldbevolking zal in 2035 overgewicht of zelfs obesitas hebben, als er op het gebied van preventie en aanpak niks gebeurt. Dat blijkt uit de Obesitas Atlas van de World Obesity Federation. Het probleem neemt vooral toe onder kinderen en in landen met lagere inkomens.



Als er geen maatregelen tegen overgewicht worden genomen, zullen bijna twee miljard mensen over twaalf jaar obesitas hebben. In 2020 had 14 procent van de wereldbevolking obesitas, dat zal in 2035 24 procent zijn.



In landen met lagere inkomens zal de toename sneller gaan, laten de cijfers zien in het rapport. Negen van de tien landen met de grootste verwachte toename van obesitas wereldwijd zijn lage- of lagere-middeninkomenslanden in Afrika en Azië. Dit komt onder meer door het eten van sterk bewerkte voedingsmiddelen, een zwakker beleid om de voedselvoorziening en marketing te beheersen en een minder goed uitgeruste gezondheidszorg om te helpen bij het gezond houden van het gewicht.

De atlas laat, genummerd, zien welke landen maatregelen treffen tegen de golf van overgewicht en hoe goed ze dat doen. Vooraan staat Zwitserland. Op nummer 3 Finland, Nederland staat op nummer 13 en Nigeria eindigt achteraan, op nummer 183.

Kinderen

Obesitashoogleraar Liesbeth van Rossum. Foto: RV

Opmerkelijk is dat wordt verwacht dat obesitas onder kinderen sterker zal toenemen dan bij volwassenen. Ten opzichte van 2020 zal het aantal in 2035 meer dan verdubbeld zijn: tot 208 miljoen jongens en 175 miljoen meisjes. Hoe dit kan? "Ik ken geen studie die hier specifiek antwoord op geeft, wel zijn er studies die laten zien hoe het leven voor kinderen is veranderd in de afgelopen twintig jaar, wat ermee te maken kan hebben", zegt Erica van den Akker, kinderarts-endocrinoloog en een van de drie hoogleraren obesitas bij kinderen in Nederland. "Dat gaat over onder andere voeding, beweging, slaap en stress; aspecten die óók voor een ongezond gewicht zorgen. Dat zou verband kunnen hebben."



Op dit moment heeft 12 tot 15 procent van de Nederlandse kinderen overgewicht, en 2 tot 3 procent obesitas, zegt Van den Akker. Zij ziet de ernstige gevallen. "Al op jonge leeftijd zien we bij deze kinderen voorstadia van ziekten door hun hoge gewicht, zoals diabetes, leververvetting, hoge bloeddruk, gewrichtsklachten en psychische problemen. Dan begin je je jonge leven dus al met veel problemen."



De World Obesity Federation rekende uit hoe groot de economische impact zal zijn als er zoveel mensen veel te zwaar zijn. Zij spreken van een bedrag dat tegen de 4,32 biljoen dollar per jaar loopt. Dat zijn zorgkosten, maar volgens Liesbeth Van Rossum, hoogleraar obesitas bij het Erasmus MC, ook kosten omdat mensen met obesitas vaker ziek zijn.

Wat nu?

"In Nederland zal 62 procent van de mensen in 2040 overgewicht hebben, als er niks gebeurt", zegt Van Rossum. Zij noemt obesitas 'een chronische pandemie', die van de jaren zeventig tot nu een groei laat zien. "Omdat het sluimert, wordt de urgentie minder gevoeld."

Dat komt onder andere doordat we anders zijn gaan eten en minder zijn gaan bewegen, stelt zij. "80 procent van de producten in de supermarkt valt buiten de Schijf van Vijf. De huidige omgeving stimuleert om ongezond te eten." Daarnaast kan overgewicht te maken hebben met genetische aanleg, medicijngebruik en psychische klachten.