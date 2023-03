KLM neemt het voortouw in de strijd tegen de krimp van Schiphol. De luchtvaartmaatschappij spant een kort geding aan tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 'We moeten onze concurrentiepositie tegenover andere maatschappijen behouden.'

Toen ze vorig jaar juli aan de slag ging bij KLM, verwachtte Marjan Rintel (55) een rustige start. Ze begon haar carrière ooit bij de luchtvaartmaatschappij en was voor haar terugkeer president-directeur van de NS. In het oude nest zou ze de eerste maanden handjes schudden, kennismaken met alle nieuwe gezichten, de organisatie opnieuw leren kennen. Natuurlijk, duurzaamheid zou een belangrijk thema worden. En haar gedachten waren bij het lijmen van de verhoudingen met Parijs, waar het moederbedrijf Air France-KLM zetelt.

Maar die plannen werden bruut verstoord. Vijftien dagen voor ze de overstap maakte, werd bekend dat Schiphol moet krimpen. Wat het kabinet betreft gaat de luchthaven van 500 duizend terug naar maximaal 440 duizend vliegbewegingen per jaar. Een klap, niet alleen voor de luchthaven zelf, maar zeker ook voor KLM, de grootste gebruiker van Schiphol. En dus zat Rintel plotsklaps dagen om tafel met ingenieurs, boekhouders en vertegenwoordigers van vliegtuigfabrikanten. Om vervolgens naar Den Haag te trekken en daar te vertellen dat de krimp een onzalig plan is.

Dat maandenlange lobbyen mocht niet baten: eind november moet Schiphol alsnog terug naar maximaal 460 duizend vliegbewegingen. Het is een tussenstap op weg naar 440 duizend. KLM brengt nu zwaar geschut in stelling. De maatschappij sleept het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de rechter om de Krimp van tafel te krijgen.

Dit is een forse stap. Waarom?

"Het kabinet zei in 2020: Schiphol mag groeien naar 540 duizend vliegbewegingen. Toen kwam er een minister die zei: nu doen we 500 duizend. En afgelopen jaar zei een minister: weet je wat, we gaan naar 440 duizend. Wij zijn een groot bedrijf, dat volgens mij toch ook betekenis heeft voor Nederland. Dan heb ik een voorspelbare en stabiele overheid nodig. Want daarop gebaseerd doe ik mijn investeringen. Ik heb 7 miljard euro gestopt in nieuwe toestellen, die koop je voor twintig jaar. Dat heb ik gedaan op basis van 540 duizend vliegbewegingen. Nu moet het 440 worden, zonder dat er doelen en een perspectief bekend zijn. Ik vind het helemaal niet leuk, ik ben een verbinder en zoek altijd naar oplossingen. Maar een kort geding is nu de enige weg die wij nog hebben. We moeten in april weten waar we aan toe zijn om het seizoen te kunnen plannen."

"Ik denk dat het kabinet onder druk staat om snel te verduurzamen. Maar de vraag is of je zo minder geluidsoverlast krijgt. Je hebt straks een systeem dat alleen het aantal vluchten telt. Dus sommige maatschappijen gaan met grotere, vervuilende vliegtuigen vliegen. Zo kun je meer passagiers meenemen, want mensen willen nu eenmaal reizen. KLM gaat dat niet doen, maar misschien onze concurrenten wel."

Krijgt uw rechtszaak steun van andere maatschappijen?

'Wij nemen het voortouw, samen met Delta Air Lines. Naast ons staan ook easyJet, TUI en Corendon. Ik heb daar volstrekt geen moeite voor hoeven doen. Ik denk eigenlijk niet dat er een maatschappij is die níét meedoet. Want ook de internationale brancheclub IATA heeft een kort geding aangespannen. De hele wereld is verbaasd. We gaan bij de rechter betogen dat de procedure die het kabinet kiest voor de 460 duizend, de experimenteerregeling, helemaal niet mag."

Uw bedrijf heeft het afgelopen jaar voor het eerst weer winst gemaakt, mede dankzij 3,4 miljard euro staatssteun tijdens de coronacrisis, waarmee de KLM gered werd door de overheid. Is zo'n rechtszaak tegen diezelfde overheid dan niet heel brutaal?

"Wij zijn de Nederlandse overheid zeer dankbaar voor alle steun. We hebben het geld het afgelopen jaar terugbetaald. We hebben ook aangekondigd het laatste deel van de steun, de kredietfaciliteit, per april te beëindigen. Daardoor staan we binnenkort op eigen benen."

"Tegelijkertijd moeten we ook aan de toekomst denken. KLM moet haar concurrentiepositie behouden. En er moet genoeg geld verdiend worden om nieuwe toestellen te kopen, die minder geluid maken en minder CO2 uitstoten. Er wordt gesproken over een nieuw stelsel, waarin geen maximumaantal vluchten bestaat, maar waarin overlast bepalend is. Er is nog geen enkel perspectief op dat systeem. Nog niemand is ermee begonnen, nog niemand heeft gezegd hoe het eruitziet. Over het vorige stelsel hebben we tien jaar gedaan. Dus ja, ik vind het ongemakkelijk, maar het kabinet laat mij geen andere weg."

Hoe erg is het dat Schiphol krimpt?

"Je zag het afgelopen zomer al aan de lange rijen op Schiphol: veel Nederlanders willen graag weer reizen. Men wilde op pad. Als Schiphol moet krimpen, rijden ze straks naar Frankfurt en pakken daar een vliegtuig. Daar is het klimaat niet bij gebaat. Wij als KLM verbinden Nederland met de rest van de wereld. Op dit moment vliegen we naar 170 bestemmingen. Als je teruggaat naar 460 duizend vluchten gaan daar tien bestemmingen vanaf. Bij 440 duizend moeten daar nog eens twintig bestemmingen vanaf. Schiphol en KLM hebben we met elkaar opgebouwd. Als dat wordt afgebroken, krijg je dat niet meer terug. Dat heeft weer effect op het vestigingsklimaat."

Als je vanuit Amsterdam niet meer naar Linköping of Belgrado kunt vliegen, is dat toch niet zo'n ramp?

"Als we krimpen naar 440 duizend vluchten, wordt die lijst langer. Dan zie je daar ook Boston, Taipei, Tel Aviv en Istanboel tussen staan. Er zijn alternatieven waarbij je niet het kind met het badwater weggooit. Krimp is namelijk geen doel op zich. Geluidsreductie of uitstootbeperking is dat wel. Wij willen de overlast beperken en toch die bestemmingen behouden. Bijvoorbeeld met investeringen in een nieuwe vloot."

"Wij gaan de hele Europa-vloot (103 toestellen, red.) vernieuwen en hebben daarvoor honderd nieuwe Airbus-toestellen besteld. Dat kost 7 miljard euro. Die vliegtuigen stoten 50 procent minder geluid uit en 25 procent minder CO2. Ook gaan we vier oude vrachttoestellen vervangen. De rest van de vloot, 31 toestellen, moet daarna worden vervangen."

Die nieuwe Airbus toestellen zijn technisch gezien inderdaad 50 procent stiller. Maar het effect is in de praktijk niet even groot: voor het menselijk oor is het verschil te miniem om te merken. Om het vlieglawaai hoorbaar te halveren, moeten toestellen zo'n 80 procent minder geluid gaan produceren. Die vliegtuigen bestaan nog niet.

"Ik ga na dit gesprek naar Toulouse, waar Airbus een fabriek heeft. Zij maken steeds stillere en duurzamere vliegtuigen, dat is voortdurende innovatie. Gaat het snel genoeg, zoals met de elektrische auto? Nee, ik denk dat dat ingewikkelder is en langer duurt, dat klopt."

Een van de redenen waarom de trein duurder is dan een vliegtuig is dat er op dit moment geen belasting geheven wordt op kerosine. Brussel wil dat wel, maar u lobbyt daartegen. Waarom doet u dat?

"Een kerosinetaks maakt een vlucht niet duurzamer. Zeker als de opbrengsten in een algemeen potje terechtkomen."

Maar het zou mensen wel kunnen verleiden om de trein te nemen, die twaalf keer zo duurzaam is als het vliegtuig.

"Ik kom van de NS en heb ook veel met treinen. Binnen een straal van 500 tot 600 kilometer zou je in theorie vaker de trein kunnen pakken. Maar het is nog niet altijd even betrouwbaar. Er zijn soms geen goede verbindingen of je moet vaak overstappen."

Uw voorganger Pieter Elbers moest vertrekken, naar verluidt omdat hij zich te veel verzette tegen het moederbedrijf Air France-KLM, dat meer grip wil op de KLM. Hoe is uw relatie met Parijs?

"Ik krijg van buitenstaanders vaker de vraag naar mijn relatie met het moederbedrijf. Ik werk goed samen met Ben Smith (topman van Air France-KLM, red.), die ook niets ziet in de Krimp van Schiphol. De vijand zit buiten, niet binnen. KLM heeft hevige competitie. De markt is aan het consolideren. Dan moeten Air France en KLM geen ruzie maken, dat is hopeloos verspilde energie."

Schiphol heeft lang goed gefunctioneerd. Maar zo'n grote luchthaven in een dichtbevolkt gebied blijkt niet meer te kunnen, vanwege het milieu en de overlast. Dan moeten die vluchten maar naar Istanboel of Dubai, het is niet anders.

"We hebben het niet over groei van Schiphol. Niemand heeft het meer over groei. Maar binnen die capaciteit moet je dan kijken: hoe kunnen we versneld verduurzamen. Wij zeggen dan: blijf bij 500 duizend vliegbewegingen, dat was de afspraak."

Zijn er mensen in uw omgeving, wellicht uw kinderen, die zeggen: vanuit maatschappelijke oogpunt is het misschien beter als we minder gaan vliegen.

"Als ik met management trainees praat, jonge gedreven collega's die net bij ons beginnen, zeggen ze: ik wil deel zijn van de oplossing. Natuurlijk kun je zeggen: minder, minder, minder. Maar daar gaan we spijt van krijgen. KLM is een iconisch Nederlands bedrijf waar we zuinig op moeten zijn."

