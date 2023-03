Heb jij, eh... 'goesting' in nog meer MAFS? Veronica Superguide-coördinator Rogier van Schijndel breekt een lans voor Blind Getrouwd, de Vlaamse Married At First Sight-variant. Die is volgens hem 'met zoveel meer liefde en passie' gemaakt.

Jeuk kreeg ik. Agressieve, langdurige horrorjeuk. Van het eindeloze gezanik van Nicole en Martijn, de doodse stiltes tussen Paula en Remco en de miljoenmiljard afleveringen waarover al deze ellende werd uitgesmeerd. Ik kreeg er zelfs zo'n jeuk van, dat ik de knuppel uiteindelijk in het MAFS-hok heb gegooid: na aflevering 15 ben ik gestopt met kijken. Wat een verademing is dan de Vlaamse versie Blind Getrouwd, die met zoveel meer liefde en passie lijkt te zijn gemaakt.

Als dag en nacht

Hoewel de opzet van de eerste zes seizoenen van Blind Getrouwd, zoals Married At First Sight bij onze zuiderburen heet, nog best in de pas loopt met de Nederlandse variant, is het sentiment compleet anders. Wat er bij onze zuiderburen in het water zit is onbekend, maar het gaat er allemaal veel vriendelijker, gemoedelijker en oprechter aan toe. Eigenlijk net als bij de Vlaamse versies van Down the Road, First Dates en Kopen Zonder Kijken. Op een enkele uitzondering na zijn de kandidaten een stuk liever, positiever en bescheidener dan de onbehouwen Nederlandse MAFS'ers. Maar daarnaast lijken de Vlaamse tortels ook ontzettend veel dankbaarder dat ze überhaupt zijn geselecteerd om mee te doen aan het veelbesproken liefdesexperiment. Hoe ze met een enorme bak aan enthousiasme richting het altaar schrijden, elkaar de ruimte geven én aan hun huwelijk (blijven) werken, is niets meer dan indrukwekkend. En ontroerend.

Lekker positief

Schurende negativiteit mag online en in de huiskamer dan wel scoren, een programma als MAFS blijkt veel lekkerder weg te kijken zonder de valse speldenprikjes van de makers. Waarom laat je Remco nog liters extra penen zweten door hem vlak voor het jawoord op te zadelen met de moeder van Paula en haar wanstaltige lijstjes? En waarom moeten de apathische Paula en Remco nog met elkaar de hort op als het allang duidelijk was dat hun match beschouwd kan worden tot een van de beroerdste uit de MAFS-geschiedenis? Toch is het in Blind Getrouwd ook niet enkel rozengeur en maneschijn. Maar afgezien van wat confronterende gesprekjes met de drie experts, blijven de makers ver weg van de ellende van een Koppelsdiner of Koppelsweekend, waar het de bedoeling wel lijkt te zijn om de boel eens lekker op te schudden.

Op elkaars lip

Afgezien van het sentiment, is het allergrootste verschil met 'onze' MAFS niet het aantal afleveringen - 10 in plaats van 20 - maar het hele samenwoonproces. In Blind Getrouwd zijn er geen laffe weekendbezoekjes zoals in Nederland; de nadruk van het hele experiment ligt voornamelijk op het samenwonen, waarbij de koppels het, in een gehuurd appartement, maar liefst zeven (!) weken met elkaar uit moeten zien te houden. Het idee hierachter is dat je elkaar pas tijdens het 'normale' leven écht leert kennen. En drie keer raden: dat klopt. De keuze om de ring tijdens het eindgesprek wel of niet op in de prullenbak te kwakken, lijkt daarmee ook een veel meer weloverwogen beslissing.

Verandering van spijs…

Ondanks het succes van de eerdere seizoenen werd in seizoen 7 toch de bezem door het format gehaald. De nieuwe opzet doet in de verte wat denken aan de bloedordinaire Australische en Britse versies en Videoland-variant Match or Mistake, maar dan zonder de roddels, ruzies en OnlyFans-wannabe's. Nieuw is dat de huwelijken op exact dezelfde datum worden gesloten en de taarten worden aangesneden tijdens een gezamenlijk feest. Ook de huwelijksreis kent voor alle vier koppels dezelfde bestemming. Het voordeel: de voor elkaar nog totaal onbekende echtgenoten zitten niet continu op elkaars lip, maar kunnen tijdens de gezamenlijke activiteiten lekker bij elkaar ventileren. En dat werkt. Als een tierelier. Eigenlijk net als het hele programma.

Seizoen 5, 6 en 7 van Blind Getrouwd zijn als Married At First Sight België te zien op Videoland.