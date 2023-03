Ze staan vanavond tegenover elkaar geprogrammeerd: De Verraders bij RTL 4, Avastars op SBS 6. Het eerste programma was twee jaar terug meteen een succes, het andere bleek vorige week al geflopt. De grote vraag: wat zijn de succesfactoren van een entertainmentprogramma? Speel onze quiz en ontdek de tops en flops van de afgelopen vijf jaar.

Emotie

Producenten, kenners en kijkers, ze zijn het roerend eens: emotie is het hoofdbestanddeel van een goed televisieconcept. Stort er een bruidstaart in bij Heel Holland Bakt? Dan liggen we dubbel op de bank. Gelijktijdig weten we: dit had ons ook kunnen overkomen. Idem voor een black-out tijdens De slimste mens. We leven (of lijden) mee met de hoofdpersoon. Dat is misschien ook gelijk de grootste handicap van Avastars, de nieuwe talentenshow waarbij een virtueel supertalent optreedt voor publiek en een jury. We kunnen ons niet identificeren met een poppetje dat door een computer is geanimeerd. Kleine opsteker voor John de Mol die Avastars bedacht: dit format zou in Azië best een succes kunnen worden. Daar zijn ze verzot op anime.

Timing

Stel, De Verraders was twintig jaar geleden op televisie gekomen, was het dan ook een kijkcijferhit geworden? Bedenker Marc Pos betwijfelt het: "Je moet de tijdsgeest mee hebben. We leven momenteel in een wereld waarin we moeite hebben om elkaar te vertrouwen. Denk aan de toenemende polarisatie, het wantrouwen in de politiek, fake nieuws en de ongefundeerde meningen op sociale media. De Verraders sluit aan bij dat algemene gevoel van wantrouwen en verraad."

In tv-spel De Verraders worden 20 deelnemers geblinddoekt. Drie van hen krijgen een hand op de schouder, hét teken dat ze zijn aangewezen als saboteur van het spel. Foto: RTL 4

Ook John de Mol had een uitstekende timing toen hij in 2010 The voice of Holland introduceerde. De kijkers waren klaar met afzeiktelevisie, zoals Idols. Ze wilden meer positieve televisie. Hetzelfde gold voor Big Brother, ook uit de koker van De Mol. "Het kwam precies op tijd, ook met de technologie", stelt Bert van der Veer, oud-regisseur en televisiedirecteur. "Het kón ineens met al die camera's in een huis." Anno 2023 hebben kijkers volgens Jan Slagter, omroepbaas bij Max, vooral behoefte aan slow-televisie. "Als tegenhanger van hun jachtige leven. Programma's als Bij Van Duin op de achterbank en Denkend aan Holland zijn daar goede voorbeelden van," stelt hij.

Herkenbaarheid

Toen Jan Slagter de Britse versie van Heel Holland Bakt zag, dacht hij meteen: dit wordt een hit op de Hollandse televisie. Hij kreeg gelijk. "Iedereen sloeg thuis aan het bakken. Het cake-vormpje dat Robèrt van Beckhoven gebruikte, vloog over de toonbanken. Winkeliers wisten niet wat hen overkwam," schetst Slagter de begindagen in 2013. Het succes zit volgens hem in de herkenbaarheid. "We herkennen ons in de amateur-bakkers. Ook thuis in de keuken gaat het nogal eens mis."

- Foto: Elvin Boer/ MAX

Voeling met de kijker

Producenten moeten weten wat er speelt bij de kijkers. "Ik heb wel eens begrepen dat John de Mol nooit een grote fan geweest is van testpanels", weet Bert van der Veer, "maar anders gezegd: de tuinman van John de Mol moet het leuk vinden."

Oege Boonstra, mediastrateeg bij 3 Rivers vindt dat Nederlandse producenten te weinig werken met testpanels. "De meeste makers gaan op hun onderbuikgevoel af. De drijfveer is meestal: wat vind ik zelf mooi? Dat zie je ook bij Avastars. Beter uitgangspunt: wat vindt mijn klant mooi?" Hij pleit voor meer onderzoek, zoals Netflix ook doet. "Netflix weet precies wanneer een klant afhaakt. Als je meer data hebt kun je ook programma's maken die dichterbij de kijker staan." Tegelijkertijd moet je als maker soms ook een risico nemen, vindt Marc Pos. "Als jij er van overtuigd bent dat er publiek voor is en het format bestaat nog niet, kun je de sprong wagen. Ander ontstaat er nooit iets nieuws."

Authenticiteit

"Het moet niet te geconstrueerd zijn, niet te bedacht", stelt Rob van der Vleugel, Managing Director van EndemolShine Nederland. "Je merkt dat authenticiteit van zowel de host als de kandidaten, steeds belangrijker is." Hij geeft als voorbeeld Miljoenenjacht dat EndemolShine al jaren produceert. "Die formule staat al jaren als een huis, maar een gedeelte van het succes zijn de kandidaten. Er komen op een dag zo'n duizend mensen in onze studio. En vervolgens belandt er daar dan eentje van in die grote studio. Met dat gevoel: 'Zie wat mij nu is overkomen'. En dat zijn niet kandidaten die gecast of geselecteerd zijn, maar mensen zoals de kijker thuis. Je voelt hun oprechtheid. De emotie is echt."

Linda de Mol in Miljoenenjacht Foto: SBS

Geduld

Drie jaar werkte Talpa aan Avastars. "Het is testen, bijschaven, wéér terug naar de tekentafel. Een goed format is hard werken", stelt Bert van der Veer. "Je gaat aan de slag met een idee, je gelooft erin en je geeft het nooit meer op. Wat je dan wel kunt krijgen: je komt in een tunnel en ziet niet meer wat er verder om je heen gebeurt." Oege Boonstra valt bij: "Als producent moet je mensen om je heen verzamelen die je kritiek geven." Volgens hem pakte dat bij het maakproces van The voice of Holland goed uit. "De draaiende stoelen aan het begin van de show waren verrassend, maar daarna leek het programma op de zoveelste talentenshow. Na aanleiding van die kritiek werden de 'battles' in de boksring bedacht." Ook De Verraders werd jarenlang bijgeschaafd. Het spel zou eerst op een schip plaatsvinden, had een andere naam (De Muiters) en werd zelfs een keer in de achtertuin van RTL-baas Peter van der Vorst geoefend. Boonstra: "Door zoveel tijd erin te stoppen hebben de makers van De Verraders echt iets nieuws neergezet. Een origineel format met een nieuwe wijze van kijken: als kijker weet je net iets meer dan de deelnemer, namelijk wie de drie bedriegers zijn."

- Foto: ANP / ANP Kippa

Van der Vleugel (EndemolShine) beaamt dat een proces tijd, geduld en geloof moet hebben. "Heel veel tijd nemen. vertrouwen hebben, testen, een pilot draaien. Tot het klopt. Wat nu steeds vaker gebeurt is meer onderbouwing. Waarom scoort het ene programma wel en het andere niet? We doen steeds vaker onderzoek. Wat vindt de kijker er nu eigenlijk van?"

Geluk:

Bij producent IDTV ging nog net niet de vlag uit toen zowel Ajax als PSV uit het Champions League-toernooi werd geknikkerd. Want: je zult net een nieuw programma (Race Across The World) klaar hebben, dat door de zender geprogrammeerd is op woensdag 15 maart, uitgerekend de avond van de achtste finales. Ook Marc Pos beaamt: "Die eerste aflevering is allesbepalend. Als die tegenvalt of de kijker weet hem niet te vinden, krijg je geen tweede kans. Het tv-landschap barst namelijk van de concurrenten."

Tientallen nieuwe formats werden de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot een televisieprogramma, waarbij tops en flops elkaar voortdurend afwisselden. Hét grote succes van Nederlandse makelij in die periode was De Verraders, bedacht door Jasper Hoogendoorn en Marc Pos van IDTV en mede-ontwikkeld door RTL. Naar The Masked Singer keken, vooral in het coronajaar 2020, meer mensen, maar dat format was niet binnen onze landsgrenzen bedacht maar waaide over uit Zuid-Korea. Het raad- en zangprogramma maakte de weg vrij voor varianten als I Can See Your Voice en Make Up Your Mind. John Mol maakte met zijn productiebedrijf hits als Marble Mania (SBS6), The Tribute, Battle of the Bands (SBS6) en The Floor (RTL 4), maar kende ook teleurstellingen als Vier is te veel, Think Inside The Box, The Cube en recent de Nix Factor dat na één uitzending al werd verplaatst naar laat op de avond.