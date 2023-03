Vorige maand vertelde Irene Schouten huilend op de nationale televisie dat het niet zo goed met haar ging. Vanavond rijdt de olympische schaatskoningin 'gewoon' weer om een wereldtitel in een vol Thialf. 'Ik ben niet slecht, maar in super-supervorm schaats ik wel harder.'

Na maanden 'toneelspelen' brak ze begin februari tijdens de NK afstanden. Een onschuldige vraag van de NOS en daar kwamen de tranen. Ze deelde haar strijd om steeds maar te voldoen aan het beeld van de gelukkige kampioen. Om altijd maar blij te zijn.

Ze slingerde haar gevecht zo de Hollandse huiskamers in en dat luchtte op, aanvankelijk. Zo voelde Irene Schouten het toch, die avond. Grote kampioenen zoals Gianni Romme, Kjeld Nuis en Jochem Uytdehaage belden haar op. Staken haar een hart onder de riem, herkenden haar worsteling. "En dan verwacht je eigenlijk dat het de volgende dag wel weer allemaal goed is. Maar dat... Dat gebeurde dus niet."

Schouten (30) schoof eerder deze week aan in een hotel in Wolvega, om vooruit te kijken op de WK afstanden, waar ze vandaag start op de 3.000 meter. Maar het werd vooral een terugblik op haar laatste weken. Op wat er veranderde na die avond in Thialf.

"Mijn ouders, broers en zussen, die wisten het natuurlijk al wel. Net als mijn coaches. Maar in het dorp bijvoorbeeld, wisten ze het allemaal niet. En ploeggenoten ook niet. Ik hoefde gewoon geen toneel meer te spelen. Niks meer uit te leggen. Dat luchtte op. Ik was zelf al bezig met meer rust in mijn hoofd creëren, dingen niet meer doen. Maar het liefst heb je gewoon dat de volgende dag direct alles weer goed gaat, als je het aan iedereen verteld hebt. En dat had ik niet. Daarom heb ik toen ook wel tegen mezelf gezegd: oké, Irene, het enige wat je kunt doen is rustig blijven en dan zien in welke vorm je het WK haalt."

Ze deed minder, de laatste weken. Niet afspreken met vriendinnen, geen sponsormeetings, interviews, fotoshoots. Ze trainde, keek series, kraakte haar hersens met sudoku-puzzels, bleef na het eten eens wat langer aan tafel zitten. Geen gestress, vooral dat niet. "Ik merkte wel dat er een bepaalde rust over me kwam. Dat het snel echt wel weer een stuk beter ging, maar ik ben nog niet in super-supervorm. Ik ben niet slecht, maar als ik in supervorm ben, schaats ik gewoon harder. Dan raak ik alles."

Schouten in vijfde rit op 5000

Irene Schouten en Antoinette Rijpma-de Jong komen donderdag bij de WK afstanden voor concurrente Ragne Wiklund uit Noorwegen in actie op de 3.000 meter. olympisch kampioene Schouten neemt het in de vijfde rit op tegen Magdalena Czyszczon uit Polen. Rijpma-de Jong, de wereldkampioene van twee jaar geleden, rijdt in de rit erna tegen Nadezjda Morozova uit Kazachstan. Wiklund komt in de achtste rit in actie tegen Valérie Maltais uit Canada. Joy Beune start een rit later tegen zesvoudig wereldkampioene op deze afstand, Martina Sáblíková uit Tsjechië.

Had ze deze situatie kunnen voorkomen? Meteen na haar gouden oogst in Peking vertelde coach Jillert Anema haar immers al dat de volgende winter een heel lastige zou worden. Ook sponsors adviseerden haar het rustig aan te doen. "Maar ja, ik dacht: ik kan alles aan..."

Tot ze rond de start van dit seizoen steeds vaker dingen af moest zeggen, rust moest nemen. "Alles begon me tegen te staan. Ik vond het moeilijk om met mensen te praten, ging alles met tegenzin doen. Kreeg allemaal huilbuien."

Bij coach Anema vond ze een begripvol klankbord. "Jillert heeft me heel erg gesteund. Hij zei al snel: als jij nog op het WK wil staan, dan moét je nu gas terugnemen. Want mijn stresspotje zat eigenlijk gewoon te vol. En dat moest leeg. Ik kreeg bijvoorbeeld ook allemaal uitslag op mijn lichaam. Alles stapelde zich maar op."

Irene Schouten met coach Jillert Anema. Foto: Pro Shots

Die uitslag is weg nu. Snel na de NK al. Maar okselfris en topfit? Nee, dat is Schouten niet, verre van. Beter dan op de NK, dat wel. Maar de favorietenrol in Thialf? Die past de Noorse Ragne Wiklund de komende dagen veel beter. "Maar die heeft ook pas gewonnen als ze echt wint", blijft Schouten ondanks alles strijdbaar. "En ik zie dat wel gewoon als een heel mooie uitdaging, om daar toch tegen te strijden."

De uitkomst van dit toernooi gaat haar carrière niet wezenlijk veranderen, weet Schouten nu al. Veel belangrijker dan de WK in eigen huis is dat ze uitvogelt hoe ze het de komende seizoenen aan wil pakken. Hoe ze weer verslingerd raakt aan haar passie schaatsen, die recent te vaak als 'een moetje' voelde. "Ik fietste na de NK met een maatje van me, die me vroeg hoe ik me voelde. Dan ben je drievoudig olympisch kampioen en gewoon niet happy. Dat is best wel raar. Dat zet je wel aan het denken."