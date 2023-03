Grote evenementen als de Nijmeegse Vierdaagse, Zwarte Cross en Down The Rabbit Hole moeten de uitstoot van stikstof door auto's van bezoekers en werkzaamheden op het terrein compenseren. Soms gebeurt dat óók door boeren op te kopen.

Festival Down The Rabbit Hole bij Ewijk kan bijvoorbeeld de komende editie enkel organiseren doordat het een boer heeft betaald om minder dieren te houden. De Zwarte Cross in Lichtenvoorde neemt al de ene na de andere maatregel om te zorgen dat er minder stikstof uitgestoten wordt, maar houdt het leasen van stikstofrechten van een boer nog in het achterhoofd als laatste optie.

Ook de Vierdaagse in Nijmegen is momenteel aan het onderzoeken in hoeverre het uitstoot van stikstof moet compenseren. "We weten dit nog niet zeker in hoeverre we vergunningsplichtig zijn", zegt een woordvoerder. "Maar we zullen uiteraard gaan voldoen aan de wet- en regelgeving."

Provincie waarschuwt festival via gemeente vergunning op orde te hebben

Festivals en zelfs grote kermissen sluiten zich zo aan bij andere partijen die op jacht zijn naar stikstofruimte. Gemeenten zoekt die ruimte voor bouwprojecten, Schiphol en Lelystad Airport voor hun eigen vergunning en Rijkswaterstaat voor de aanleg van snelwegen.



Dat allerlei festivalorganisatoren juist nu druk in de weer zijn met stikstof is niet toevallig. Veel festivals zijn er door de provincie Gelderland in het afgelopen jaar nadrukkelijk op gewezen dat ze in veel gevallen een vergunning nodig hebben voor het uitstoten van stikstof.



Ze zijn verplicht dit wel zelf uit te zoeken. "We zitten er zo achteraan omdat we zien dat als festivals geen goede stikstofvergunning hebben, iedereen die tegen een evenement is, kan vragen om in te grijpen", zegt gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland. "Dan kun je beter nu even door de zure appel heen."

Paasvuren gered

Door die opstelling waren er eind van dit jaar grote zorgen over het voortbestaan van de paasvuren, waarbij ook stikstof vrijkomt. Volgens gedeputeerde Peter Drenth is voor de meeste paasvuren inmiddels al geregeld dat het door kan gaan.



Dat is onder meer in Zieuwent het geval, bevestigt een blije Gijs Reukers van de Stichting Paasvuur Zieuwent. "Uit de stikstofberekening blijkt dat het paasvuur kan blijven zoals het is. Het enige is dat we aan moeten tonen dat het paasvuur niet groter wordt. Het is al steeds moeilijker om aan hout te komen, dus verder groeien gaat toch niet gebeuren."

Paasvuur eerder dan Natura-2000 status? Niets aan de hand!

Voor dit paasvuur en voor verschillende andere evenementen hoeft overigens geen extra stikstofruimte worden aangekocht. De reden: het festival ligt ver genoeg af van beschermde natuur. Bij andere evenementen geldt dan weer dat er geen extra stikstofruimte nodig omdat de natuurgebieden waarop de stikstof wordt uitgestoten pas later tot beschermd Natura 2000-gebied is uitgeroepen



Zo kan het paasvuur in Meddo doorgaan doordat het Korenburgerveen pas in 2004 Europees beschermd werd. Omdat voor dat jaartal al sprake was van een jaarlijks paasvuur, hoeft het festijn niet zomaar te verdwijnen.

'Alternatief is geen festival'

Voor festivals die niet zo oud zijn, zoals Down The Rabbit Hole (2014 was de eerste editie) , zijn wél extra maatregelen nodig als er beschermde natuur in de buurt ligt. Stikstofrechten van een boer of een ander bedrijf kopen is dan de enige optie.



"Het alternatief is op dit moment het festival niet te organiseren", zegt directeur Kees Rutten van Leisurelands. "We doen van alles om zelfs uitstoot te beperken, maar helaas is een festival zonder uitstoot nog niet mogelijk."

'Eigenlijk is het heel gek'

Leisurelands, eigenaar van het terrein waar het festival plaatsvindt, was degene die de stikstofrechten kocht van een boer in de omgeving, ook met het idee om mogelijk nóg een ander evenement te organiseren in het komende jaar.



"Tegen wil en dank moeten we ons met stikstof bezighouden. We willen graag dat de natuur erop vooruitgaat, maar eigenlijk is het heel gek." Op partijen als Schiphol is veel kritiek omdat zijn boeren uitkopen. "Het is een hoek waar je niet in wil zitten. Ook omdat we alles via de regels doen", zegt Rutten.

Handhavingsverzoeken op alles

Voorlopig blijven die regels zoals ze zijn. En dus roept gedeputeerde Drenth alle organisatoren op hier tijdig naar te kijken. "Als je geen vergunning hebt, ben je vogelvrij. We zien tegenwoordig op alles handhavingsverzoeken binnenkomen. Eén iemand kan een heel festival tegenhouden, terwijl je juist dit soort evenementen wél door wil laten gaan."

Provincie gaf zelfs toestemming voor festival op moment dat stikstofhandel niet mocht

Dat de provincie zelf graag meewerkt aan festivals blijkt uit de vergunningsaanvraag voor de editie van Down The Rabbit Hole in 2020, die uiteindelijk door corona niet door ging.



Terwijl het handelen in stikstofrechten voor gemeenten op dat moment verboden was, stond de provincie wel toe dat de uitstoot van het festival werd gecompenseerd door het weghalen van koeien uit een stal in de buurt. Volgens een woordvoerder was dat destijds de enige manier het festival door te laten gaan.

Elk jaar puzzelen voor de Zwarte cross

De Zwarte Cross in de Achterhoek heeft al veel langer een vergunning voor stikstof. Elk jaar moet echter opnieuw aangetoond worden dat de activiteiten binnen die vergunning passen. Dat is heel complex, legt Marcus ten Zijthoff van de organisatie uit.



"Zo is een viaduct in Groenlo onlangs beschadigd, waardoor wij onze verkeerstroom hebben moeten aanpassen. Een mooie alternatieve route bracht ons wel heel dicht bij een natura 2000-gebied, waardoor de hele Zwarte Cross onhaalbaar leek te worden."

