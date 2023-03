Spelen in de film Toen Ik Je Zag, naar het boek van Isa Hoes over haar leven met de in 2010 overleden Antonie Kamerling, ging Noortje Herlaar en vooral Egbert-Jan Weeber niet in de koude kleren zitten. De acteur besloot zelfs in therapie te gaan. 'Dit was de zwaarste rol uit mijn leven.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is natuurlijk niet voor niets dat de hoofdpersonages uit Toen Ik Je Zag Esther en Bastiaan heten in plaats van Isa en Antonie. Met andere namen wordt het een universeler verhaal over een grote liefde die in een storm van depressie terecht komt. Bovendien ligt de focus zo meer op de thematiek dan op de gelijkenissen - of juist het gebrek daaraan - tussen Noortje Herlaar (37) en Egbert-Jan Weeber (41) met de bekende Nederlanders die ze spelen.

"Mede om die reden heb ik het boek van Isa Hoes (uit 2013 met dezelfde titel, red.) bewust niet gelezen", vertelt Herlaar. "Wel heb ik met haar gesproken. Het was heel fijn om haar zege te krijgen en te horen dat we gewoon moesten doen wat goed voelde. Dat gaf enorm veel vrijheid."

Weeber beaamt dat dit enige druk wegnam. "Ik hoefde Antonie Kamerling niet na te spelen en te blijven hangen in zaken als: klonk hij wel zo? De film is zijn eigen universum. Dan nog. Ik vond het doodeng. Iedereen weet om wie het gaat en iedereen vindt er wat van."

Kostte het daarom wat tijd voor jullie 'ja' zeiden tegen deze film?

Herlaar: "Uiteraard keek ik op tegen wat ik allemaal moest spelen en de zwaarte ervan, maar zag ook meteen dat ik als actrice ontzettend veel kwijt kon in zo'n rol. Er zit ook een ongelooflijke levenslust in deze film. Hier kon ik onmogelijk 'nee' tegen zeggen."

Weeber: "Tot op zekere hoogte kan ik óók zwaarmoedige buien hebben, dus misschien moest het ergens zo zijn dat ik deze rol kreeg. Dan weet je ook: dit wordt riskant. Ik ben toch iemand die gevoelsmatig in zo'n rol wil verdwijnen. Die donkere wolk zocht ik bewust op. 'Acteren is constant andere mensen tevredenstellen', zegt mijn personage Bastiaan. Dat herken ik wel. Dus op metaniveau kwam ik mezelf hard tegen. Daarnaast, we draaiden in coronatijd, tijdens een lockdown. Die film was even het enige in mijn leven. Maar ik ging ook vrijwillig in dat sociale isolement. Antonie was zo'n harde werker. Ik dacht echt: stel dat hij van boven meekijkt, dan wil ik dat hij ziet dat ik er maximaal voor ga."

Dat klinkt bijna als 'method acting' waarbij acteurs ook tussen de opnames door volledig opgaan in de emotionele belevingswereld van hun personages.

Weeber: "In sommige opzichten was dat ook zo. Regisseur Ben Verbong wilde bijvoorbeeld dat ik me als Bastiaan de hele tijd beter voordeed dan hoe ik me voelde. Zelf doe ik dat niet. Als ik me waardeloos voel, zeg ik dat ook. Je van binnen helemaal niet senang voelen, maar zeggen dat er niks aan de hand is; dat gaf me een heel eenzaam gevoel. Je simuleert iets heel onprettigs. Daarom durf ik wel te roepen dat dit misschien de zwaarste rol uit mijn leven was."

En Noortje, wat was voor jou het moeilijkste om te spelen?

"Dat was het moment dat Bastiaan een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Daar zag ik best wel tegenop. Je probeert het je toch voor te stellen en voedt jezelf met angstige gedachten en onrust in je lijf om helemaal in die concentratie te komen. Dat vraagt veel van je systeem. En dat het waargebeurd is (Kamerling stapte in oktober 2010 uit het leven, red.), speelt dan natuurlijk mee. Toen ik thuiskwam van die moeilijke draainacht, had ik echt even tijd nodig om alles van me af te schudden."

Hoe was het om deze film te maken zo kort na de bevalling van je tweede kindje?

Herlaar: "Ik was vol vechtlust om als een leeuwin te strijden voor mijn gezin. De perfecte basis voor de rol van Esther. Dat is wat mij in de gesprekken met Isa ook ontroerde. Haar wanhoop, maar ook haar vechtlust. Bovendien vond ik het heerlijk om weer mijn vak uit te oefenen. Je kan best verzuipen in het moederbestaan, dus naar werk gaan is bijna een soort vakantie. Ik moest hooguit soms ergens tussendoor wat kolven. Weer met mensen in contact staan en meedenken, daar genoot ik van. Maar wat Egbert-Jan zegt, herken ik wel. Ik heb ook rollen gespeeld waarbij ik me eenzaam voelde. Dan kan het lastig zijn leuk te doen met je mede-acteurs."

Weeber: "Het is echt niet zo dat ik de hele tijd niet te genieten was. Ik heb ook geprobeerd de sfeer licht te houden. Maar die donkere wolk gaf me toch het gevoel alsof ik er soms niet helemaal bij was. En denken dat je alles zelf wel kunt oplossen, iets dat Bastiaan letterlijk zegt, herkende ik wel. Na de opnames heb ik besloten toch eens in therapie te gaan, met het idee: dit kan volgens mij geen kwaad."

Wat haalde je uit die therapiesessies?

"Ik heb sinds mijn eerste rol zo'n twintig jaar non-stop doorgeramd en had een enorme geldingsdrang. Werk was veel te belangrijk. Dat ben ik nu allemaal een plek aan het geven. Deze film was in dat opzicht een eyeopener: het draait niet alleen maar om hoe goed je bent. Ook dat 'pleasen' waar ik het eerder over had, altijd maar mensen tevreden proberen te stellen. Ik moet dichter bij mezelf zien te blijven."

In de film heeft Bastiaan een monoloog waarin hij onder meer spreekt over zijn angst dat mensen 'doorkrijgen dat hij als acteur eigenlijk helemaal niks kan'. Hoe herkenbaar is dat voor jullie?

Weeber: "Zeer. Acteren is niet iets heel concreets als een stoel maken of een taart bakken. En dan heb je nog zoiets als in de mode zijn en de angst om daar uit te raken."

Herlaar: "Je krijgt altijd zowel goede als slechte reacties op een rol. Waar moet je je nu aan vasthouden? Dat is iets waar Antonie ook enorm mee worstelde."

Kan je inmiddels nuchter blijven onder al die meningen?

Herlaar: "Ik heb daar mijn modus in gevonden, maar het blijft een voortdurend proces. Je voelt je soms zo ongelooflijk kwetsbaar. Ik heb geleerd heel zacht naar mezelf te blijven en jezelf soms de vraag te stellen: wil ik dit nog? Ja, het blijft de moeite waard. Maar ik moet wel telkens weer de moed verzamelen om mezelf in de arena voor de leeuwen te werpen. Dat zal altijd wel zo blijven."

Je bouwt geen olifantenhuid op?

"Ik geloof daar niet zo in. Het is een abstracte term waar ik niks mee kan. Dingen raken me keer op keer. Nogmaals, ik houd heel erg van mijn vak, maar het is me niet altijd licht afgegaan. Ik begon mijn carrière direct voor een wekelijks publiek van twee miljoen mensen in Op Zoek Naar Mary Poppins. Je mocht niet zelf kiezen hoe je haar zat of wat je aantrok. Je bent een soort voorwerp. En van alle kanten komen er opmerkingen. Zeker als je op televisie verschijnt. Daarom twijfelde ik vorig jaar erg over meedoen aan The Passion. Ik vind het niet prettig daar nog onderdeel van te zijn. Ik blijf weg van sociale media en probeer niet te hechten aan complimenten of kritiek. Dat werkt voor mij het beste. Ik heb inmiddels een paar mensen om me heen verzameld wiens mening ik echt vertrouw."

Ga jij daar ook wel eens onder gebukt, Egbert-Jan?

"Dat is herkenbaar ja. Sowieso is bekendheid misschien niet heel gezond, want je gaat met andere ogen naar jezelf kijken. Roem en likes op sociale media, het is allemaal zeer verslavend. Het is dubbel. Je ego wordt soms gekieteld, maar ik denk ook wel eens: laat mij maar iemand helpen met lekker verbouwen of zo."

Herlaar: "Het is goed om als tegenhanger bijvoorbeeld lekker veel in de tuin te werken. Dat is ook fijn aan het hebben van kinderen. Concrete zaken die je met beide voeten op de grond houden."