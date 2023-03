In Griekenland is het verschil met 21,2 procent het grootst, ook in Estland verdienen vrouwen gemiddeld ruim eenvijfde minder. In België (5 procent) is het verschil flink kleiner dan in Nederland, in Duitsland met 17,6 procent juist fors hoger. Alleen in Luxemburg verdienen vrouwen net meer dan mannen, 0,2 procent. Het gaat om het verschil in bruto uurloon, waarbij niet is gecorrigeerd voor bijvoorbeeld functie of opleidingsniveau. Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat Nederlandse vrouwen in het bedrijfsleven gemiddeld 6 procent minder verdienen dan een man in dezelfde functie.