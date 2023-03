Er was slechts één klap op zijn hoofd voor nodig. Toine Buijtels (55) uit Son en Breugel ligt al meer dan een week in het ziekenhuis met een dwarslaesie, nadat hij voor de parkeergarage Sint Jan tijdens het carnavalsweekend in Den Bosch werd aangevallen. 'Ik voel vanaf mijn middel tot mijn voeten bijna niks meer', vertelt hij vanuit zijn ziekenhuisbed.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Buijtels werkt de vrijdagavond tijdens carnaval aan de bar van de spiegeltent in Den Bosch. Het is druk in de stad met mensen die het feest inluiden. Als hij rond middernacht klaar is met werken, rijdt hij met zijn auto de parkeergarage Sint Jan uit. Op dat moment hoort hij een bonk tegen zijn auto.

Hij stapt uit, want hij wil weten wat er aan de hand is. "Heb ik iemand geraakt of heeft iemand tegen mijn auto geschopt?", vraagt hij zich af. Dan beginnen twee of drie jongens vanaf het fietspad tegen hem te schreeuwen. "Op dat moment krijg ik een keiharde klap op mijn achterhoofd", vertelt de 55-jarige vanuit zijn bed in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Hij ligt daar inmiddels al meer dan een week en heeft nog altijd veel pijn. Praten kan hij 'gelukkig' nog wel goed.

"Ik voelde mijn hoofd even naar achter knikken", weet hij nog. Omstanders die het zien gebeuren, springen ertussen. Buijtels weet zijn auto weer in te stappen, waarna hij geschrokken en vol adrenaline naar huis rijdt.

Die nacht voelt hij misselijkheid en hoofdpijn opkomen, maar hij denkt dat er niet veel aan de hand is. De volgende dag gaat hij naar Son en Breugel om toch nog carnaval te vieren. Maar dan valt hij spontaan neer. "Dat ging zo snel. Het enige wat ik me nog herinner, is dat mensen mij vanuit een tuintje opvisten. Ik had niet gedronken of het wild gemaakt."

Zijn arts vermoedt dat zijn inzinking te maken heeft met de klap op zijn hoofd die vorige nacht. Die vertelde hem dat zijn nek al aardig was versleten, maar dat dat voor iemand van zijn leeftijd niet gek is. Wel kan het zo zijn dat een klap het in een kort moment zeer verergert.

De volgende nacht wordt hij wakker met tintelende benen en moet hij overgeven. De arts met wie hij contact opneemt, verwijst hem direct door naar het ziekenhuis. In het ETZ in Tilburg blijkt dat hij een gedeeltelijke dwarslaesie heeft, waarvoor hij onder het mes gaat. "Het ziet er niet goed uit. Er zijn inmiddels drie nekwervels vastgezet. Mijn benen werken niet meer", vertelt hij. "Het is een verschrikking", vervolgt hij geëmotioneerd. "Mijn leven is in één klap voorbij. Ik weet niet of ik nog zal herstellen."

Toine is geopereerd voor een dwarslaesie. Foto: Toine Buijtels

Lange revalidatie

De Son en Breugelnaar is bezig met een aangifte, maar heeft die nog niet kunnen afronden vanwege alle ziekenhuisonderzoeken. Woensdag komt er een maatschappelijk werkster, die hem vanuit het ziekenhuisbed zal begeleiden. Er is nog niemand aangehouden.

Voorlopig is Buijtels nog niet uit het ziekenhuis. Als zijn behandeling in Tilburg erop zit, gaat hij eerst naar het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. En daarna belandt hij in het revalidatiecentrum in Nijmegen. "Gelukkig krijg ik veel steunbetuigingen. Die helpen mij er doorheen."

Mishandelingen en vechtpartijen

Buijtels wil dat er aandacht is voor de mishandeling, om anderen te waarschuwen. Hij weet dat er tijdens de carnavalsweek meerdere vechtpartijen waren. In Diessen schopte en sloeg een groep een zestienjarige jongen voor een partycentrum. Een 22-jarige inwoner van Alphen-Chaam moest het ook ontgelden toen hij werd mishandeld door een groep. Hij belandde in het ziekenhuis. En in Rijen was een grote vechtpartij gaande tussen zo'n 25 personen.