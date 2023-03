Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat de betaalbare e-auto maar niet komt, is onder meer het gevolg van stijgende grondstofprijzen, waardoor de jarenlange spectaculaire prijsdaling van accu's aan haar einde kwam. De accu is veruit het duurste onderdeel van een auto, en een goedkopere energiebron is daarmee onontbeerlijk voor een beter betaalbare nieuwe auto.