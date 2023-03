Ouders die met jeugdzorg te maken hebben gehad, zetten een massaclaim op poten. Samen willen ze schade door het 'falende systeem' verhalen, op jeugdzorgorganisaties en de staat.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Alfred Groenen heeft ze allemaal bij de hand. Brandbrieven. Alarmerende rapporten. Noodkreten van ouderorganisaties en schrijnende verhalen van kinderen, die allemaal waarschuwen, jaar na jaar: het gaat niet goed in de jeugdzorg. Terwijl onderhandelingen en proefprojecten over verbeteringen maar niet leiden tot snelle, échte veranderingen, begint Groenen een massaclaim.

Niet alleen. De jurist en vader van twee kinderen - ook hij kreeg te maken met jeugdzorg, maar daarover zo meer - vertegenwoordigt het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg. Dat samenwerkingsverband van verschillende belanghebbenden legde het idee voor een massaclaim voor aan een advocatenkantoor. Het advies dat volgde was duidelijk: zo'n claim kan kans maken. De Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen geven 'stelselmatig onzorgvuldig uitvoering' aan onderzoeken achter uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen en komen zo hun wettelijke verplichtingen niet na, zo kan in de rechtbank worden betoogd. En de staat? Die handelt mogelijk in strijd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, is te lezen in het document dat deze site inzag.

Alfred Groenen is jurist en kreeg ook te maken met jeugdzorg. Foto: Marcel van Hoorn

Inschrijven

Zo kan het dat woensdag de website massaclaimjeugdzorg.nl online gaat, waar biologische ouders, pleegouders en kinderen zich kunnen inschrijven, als ze te maken hebben gehad met door de rechter opgelegde verplichte hulpverlening (de zogenaamde ondertoezichtstellingen) en uithuisplaatsingen van kinderen. Groenen verwacht dat duizenden, zo niet tienduizenden gedupeerden zich melden. Als tienduizend van hen deelnemen aan de massaclaim, volgt zeker de gang naar de rechter om een schadevergoeding te eisen. "Elk jaar worden duizenden kinderen uit huis geplaatst. De Hoge Raad heeft in 2022 gezegd dat zelfs de dreiging van zo'n uithuisplaatsing het gezinsleven verstoort."

Zelf wist Groenen niet wat hem overkwam, toen zijn vrouw hem na valse meldingen van huiselijk geweld verliet. "In 2015 ging mijn vrouw met onze twee dochters naar een vrouwenopvang. Ik kon bewijzen dat wat ze beweerde - dat ik bedreigend had geschreeuwd - niet klopte, maar niemand wilde in eerste instantie luisteren." Toch lukte het snel, dankzij een jeugdzorgmedewerkster die wél luisterde, co-ouderschap te bewerkstelligen. Er kwam wel een ondertoezichtstelling voor het gezin, waardoor jeugdzorg meekeek. "Begin 2017 werden de kinderen op basis van leugens van twee gezinsvoogden bij hun moeder geplaatst, mijn omgang met ze ging terug van 50 naar 5 procent."

Machteloos

"Het was verschrikkelijk. Ik voelde me machteloos, vroeg me als jurist af in wat voor rechtsstaat we leven. Ik was bang dat de kinderen beschadigd zouden raken. Het is me uiteindelijk gelukt nieuw feitenonderzoek af te dwingen. Twee nieuwe gezinsvoogden hebben begin 2018 zelf herstel van het co-ouderschap aangevraagd." Sinds 2020 heeft Groenen de volledige zorgplicht voor zijn oudste dochter op zich genomen. "Veel ouders en jeugdigen die in aanraking komen met gedwongen jeugdzorg hebben daarna traumabehandeling nodig. Ik ben daarop geen uitzondering."

Groenen vergeet nooit de woede, het onbegrip en de vertwijfeling van toen. Het gebrekkige feitenonderzoek waar hij over spreekt, wordt ook in rapporten aan de kaak gesteld. Groenen pakt er twee bij. Om te beginnen één uit 2013. Toen deed Kinderombudsman Marc Dullaert op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek waarin hij constateerde dat rapportages in de jeugdzorg 'vaak onder de maat waren'. Ook kwam de Kinderombudsman veel fouten tegen.

Waarheidsvinding

"In de jeugdzorg wordt gezegd: wij doen niet aan waarheidsvinding. Dat heeft bij ouders tot heel veel woede geleid. Meldingen van mishandeling komen terecht bij Veilig Thuis, dat volgens de wet moet vaststellen of een vermoeden daadwerkelijk klopt, terwijl ze daar niet zoals bij de politie zijn opgeleid om te kijken hoe het écht zit. In 2018 kwam er een actieplan om feitenonderzoek te verbeteren, maar de klachten van voorheen zijn er nog altijd." Groenen pakt het tweede rapport erbij. Vorig jaar bekeek de Inspectie Jeugd en Gezin bij wijze van steekproef nog 45 rapporten over uithuisplaatsingen - geen ervan was geheel op orde.

Vorige week geleden was er wéér een vernietigend inspectierapport. Het lukt negen van dertien jeugdbeschermingsorganisaties niet om een kind aan een jeugdbeschermer te koppelen. Soms staan honderden kinderen op een wachtlijst. Ondertussen zijn er in instellingen meer calamiteiten, meer geweldsincidenten ook. Passende hulp wordt lang niet altijd ingezet, ook niet om uit huis geplaatste kinderen naar huis te laten terugkeren. Een nieuwe richtlijn zegt ondertussen dat jeugdbeschermers terughoudend moeten zijn met uithuisplaatsingen en juist snéller terug moeten plaatsen. Want bekend is: hoe langer kinderen van huis zijn, hoe moeilijker het wordt een biologisch gezin te verenigen. Zeker bij heel jonge kinderen ligt vervreemding op de loer.

Vermalen

En sommige van die kinderen worden ronduit vermalen, in een systeem waarvan inmiddels eigenlijk iedereen wel erkent dat het niet voldoet. Groenen zag als ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij stichting Kinderen Ouders Grootouders (KOG) de afgelopen jaren schrijnende dossiers. "We hebben ook het rapport van de commissie De Winter: 75 procent van de kinderen geeft aan dat ze tijdens hun uithuisplaatsing op een of andere manier te maken hadden met fysiek, psychisch of seksueel geweld. Ondertussen wordt in de jeugdzorg een verdienmodel gehanteerd waarbij wordt betaald aan de hand van het aantal kinderen dat erin zit, voor bezette bedden in instellingen, maar niet voor het oplossen van problemen. Dat is een perverse prikkel."

Het maakt Groenen boos. Zeker als hij denkt aan Karel - een gefingeerde naam - het jongetje dat uit huis werd geplaatst na een bijeenkomst waarbij het dossier van een ander kind op tafel lag. Tot aan toenmalig minister van Justitie Ferd Grapperhaus aan toe werd in 2021 over de jongen gesproken, een klachtencommissie erkende dat er fouten werden gemaakt die van invloed waren op de beslissing uit huis te plaatsen. "Maar Karel is na jaren nog altijd niet thuis bij zijn moeder. Hij is tijdens zijn uithuisplaatsing slachtoffer geworden van geweld. Hij zit nu op een zorgboerderij. Voor hij uit huis werd geplaatst, zat hij op een gewone school. Nu is hij kapotgemaakt, net zoals zijn moeder." Als Groenen denkt aan de gesprekken met Karels moeder, voelt hij zich extra gemotiveerd. "Het drijft me om deze massaclaim op te zetten. Het gaat ons niet om geld. Het gaat ons er vooral om dat het beter gaat worden. Dat we straks feitenonderzoek kunnen afdwingen, voor ouders én kinderen."

Het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg wil de zogenaamde 'ketenpartners' voor de rechter dagen. Het gaat om Veilig Thuis, waar vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling gemeld moeten worden, maar dat zou nalaten vast te stellen of daar echt sprake van is terwijl dat wel zou moeten. En de Raad voor de Kinderbescherming, die onderzoek moet doen als het niet goed gaat met een kind en kijkt wat er dan moet gebeuren, alsook de Gecertificeerde Instellingen, die voor hulp moeten zorgen. Zij verzaken volgens de vier belangenbehartigers hun plicht om in rapportages of verzoekschriften relevante feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. De staat zou op haar beurt slecht toezicht houden op deze partijen, falend beleid hanteren en ingaan tegen het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Daarin staat onder meer dat de overheid moet waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders, tenzij het strikt noodzakelijk is, zoals bij misbruik, verwaarlozing of als ouders heel ver van elkaar wonen.