Anna van den Breemer schrijft elke week over een alledaags opvoedkundig probleem waarvoor ze een oplossing zoekt.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Mijn zoon (5) is gek op zijn oudere zus en het gros van de tijd spelen ze harmonieus samen. Die dynamiek kantelt echter als we op bezoek zijn en mijn dochter naar leeftijdsgenootjes toetrekt die dat broertje er niet bij willen hebben. Mijn zoon probeert zich dan in te vechten. Het gevolg: ruzie en gedoe. Hoe ga je als ouder om met broertjes en zusjes die worden buitengesloten?

Dit zeggen de deskundigen

Er valt een onderscheid te maken tussen 'eigen' en 'gedeelde' vrienden, zegt orthopedagoog Sheila van Berkel die aan de Universiteit Leiden onderzoek doet naar de interactie tussen broers en zussen. "Als mijn oudste dochter een vriendinnetje mee naar huis neemt, mag de jongste vaak niet meedoen. Mijn regel in huis is dat dit oké is, mits ze naar haar eigen kamer gaat. Je kan niet midden in de huiskamer spelen waar het andere kind op dat moment ook is."

Op het moment dat kinderen naar school gaan, krijgen ze een eigen leven buiten het gezin om, met vrienden die steeds belangrijker worden, vertelt Van Berkel. "Natuurlijk is het belangrijk dat broers en zussen leren delen, van speelgoed tot aandacht, maar het is ook goed dat ze dingen van zichzelf hebben. Bijvoorbeeld een eigen kamer met spullen die echt van hen zijn. Hiermee voorkom je conflict, jaloezie en rivaliteit." En dat geldt dus ook voor vriendjes.

Het is een ander verhaal als het om gemeenschappelijke kameraden gaat, zoals een neefje of een grote groep kinderen op een verjaardag. "Komt er een nichtje langs, dan benadruk ik dat ze écht samen moeten spelen", zegt de orthopedagoog. In de praktijk is dat lastig en wordt de jongste weleens buitengesloten. "Het is ook typerend voor de hiërarchie in een groep: broertjes en zusjes mogen best meedoen, zolang ze precies doen wat hun wordt opgedragen." Eigen inbreng wordt minder gewaardeerd.

Voor ouders kan het vervelend zijn om te zien dat kleintjes aan het kortste eind trekken. "Oudere kinderen nemen de leiding. Logisch ook, want ze kunnen meer", aldus Van Berkel. "Als het om een vriendje van de jongste gaat, dan rem ik de oudste wel af: 'Dit is een vriendin van je zusje, jij mag meedoen, maar zij mag bepalen.'"

Hoe pak je het aan?

Maak vooraf goede afspraken. "Geef aan dat je niet wilt dat er iemand wordt buitengesloten", zegt Van Berkel. "Loop met je kind mee om te zien of hij niet toch kan aanhaken." Lukt dit niet, dan moet je als ouder aan de bak. "Ben je thuis, dan kun je zelf iets leuks doen met je kind. Op een verjaardag kun je proberen of hij, met jouw hulp, aansluiting kan vinden bij een ander groepje."

Terugblikken op het moment is belangrijk, volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Becky Kennedy. In haar boek Het goede in ons beschrijft ze zo'n gesprek: "Even horen of ik het goed heb begrepen… je wilde met Dante en Kaito spelen… en Dante zei nee… en jij zei alsjeblieft, alsjeblieft, en Dante zei weer nee… daar kreeg je zo'n naar en slecht gevoel van dat je toen ging schoppen en schreeuwen… Papa pakte je op en bracht je naar je kamer… en toen hebben we samen gewacht en je lichaam werd weer rustig…"