Verwarring over een +je bij de toelating van een nieuw obesitasmedicijn zorgde vorig jaar voor een stormloop op Saxenda. Zo’n zesduizend patiënten kregen het middel voorgeschreven, terwijl het voor een uitzonderlijke groep met zwaar overgewicht was bedoeld.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het obesitasmedicijn Saxenda, dat het hongergevoel vermindert, wordt sinds vorig jaar april vanuit de basisverzekering vergoed. Patiënten met een bmi van 40 of hoger óf met een bmi vanaf 35 en onderliggende ziekte zoals hart- en vaatziekten of artrose komen voor vergoeding in aanmerking. Zij moeten ook een speciaal programma volgen, waarbij ze met een leefstijlcoach werken aan een gezonder leefpatroon.

Uit onderzoek van deze krant bleek dat vorig jaar een stormloop op het middel ontstond. Het Zorginstituut Nederland ging in de berekeningen uit van 250 gebruikers in het eerste jaar, oplopend tot 657 in het derde jaar na toelating. Nu wijst navraag uit dat zorgverzekeraars CZ, VGZ, Zilveren Kruis en Menzis het medicijn in 2022 voor zo'n zesduizend patiënten hebben vergoed.

Het grote aantal patiënten verraste ook het Zorginstituut, aldus een woordvoerder. "Overschatting kwam voorheen met enige regelmaat voor, bijvoorbeeld doordat een bepaald middel met vertraging door artsen in het arsenaal werd opgenomen, of door de komst van nieuwe middelen. Maar onderschatting gebeurt eigenlijk nooit", zegt ze.

Fout

Nu blijkt dat er een fout is gemaakt bij de toelating van het medicijn. Volgens het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), vertegenwoordiger van partijen betrokken bij de obesitaszorg en een adviesorgaan voor de aanpak van obesitas, is verwarring ontstaan over de twee leefstijlprogramma's die er zijn: een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) én een gli+. Dat laatste is intensiever; patiënten krijgen bijvoorbeeld ook cognitieve gedragstherapie en hebben vaker sessies. Nog een verschil: een 'basis' gli wordt uit de basisverzekering vergoed, een plus niet.

Maar juist dat +je is weggevallen bij de toelating van het middel. En dat was een cruciale toevoeging om zo'n stormloop te voorkomen. Want voor Saxenda kwamen eigenlijk alleen mensen met zwaar overgewicht in aanmerking die dat intensievere leefstijlprogramma volgen: de gli+. "Een gli+ wordt vooralsnog alleen in obesitascentra in Zwolle en Rotterdam gegeven. Dus er is gekeken naar het aantal patiënten dat daaraan meedoet of daarvoor in aanmerking komt en dan kom je op die veel lagere aantallen", verklaart Karen Freijer, algemeen manager van PON. "Dat was helaas niet duidelijk. Voor een 'gewone' gli komen veel meer mensen in aanmerking. Daarom was er zo'n grote toeloop."

Sinds 1 juli is dat alsnog aangepast. Mensen die het 'gewone' leefstijlprogramma voor ernstig overgewicht volgen, komen pas na een jaar in aanmerking voor Saxenda als ze geen resultaat zien. Freijer: "Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat dit middel alleen van waarde is voor de juiste persoon op het juiste moment."

- Foto: Erik van 't Woud

Dalen

Of het aantal gebruikers door de aanpassingen hard gaat dalen, is afwachten. Bovendien verwachten zorgverzekeraars in juli een nieuwe toestroom van Saxenda-gebruikers, omdat zij het normale leefstijlprogramma dan een jaar hebben gevolgd.