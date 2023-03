Meer dan anderhalf miljoen Europeanen steunen een burgerinitiatief dat bont wil verbieden. Daarmee moet de Europese Commissie het voorstel in overweging nemen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In Nederland is-ie nog weinig populair, de bontjas gemaakt van vossen of nertsen. Omdat we bont zielig vinden, maar ook omdat het dierenvel uit de mode is. Evengoed zijn er jaarlijks nog meer dan 32 miljoen dieren slachtoffer van de Europese bontindustrie, stelt Bont voor Dieren.

De actiegroep schaarde zich met drie andere Nederlandse dierenwelzijnsorganisaties achter een Europees burgerinitiatief voor een verbod op bont. Naast Dier&Recht, Stichting Vier Voeters en World Animal Protection probeerde Bont voor Dieren het afgelopen jaar voor het initiatief zoveel mogelijk steun te krijgen. Zo droeg het bij aan een Europese campagne die meer dan anderhalf miljoen handtekeningen opleverde.

Met de hulp in van influencers

Die hoeveelheid handtekeningen haalt ruim het aantal dat nodig is voor een succesvol Europees burgerinitiatief. De drempel daarvoor ligt op een miljoen; bij zoveel handtekeningen is de Europese Commissie wettelijk verplicht om de inhoud van een burgerinitiatief serieus te bekijken.

Om aandacht te genereren voor de petitie riepen de dierenorganisaties onder meer de hulp in van influencers. In Duitsland inspireerden de Instagram-berichten van marinebioloog en activist Robert Marc Lehmann zo'n 300.000 mensen om het initiatief te ondertekenen. In Nederland spraken onder meer Rossana Kluivert en actrice Robin Martens online hun steun uit.

Het fokken van dieren voor bont is in Nederland sinds twee jaar verboden, maar bont mag nog wel worden verkocht. In sommige andere Europese landen is het nog legaal om bijvoorbeeld wasbeerhonden, vossen, nertsen of chinchilla's voor hun bont te houden. In landen als Polen en Finland, de grootste bontindustrieën, leven zo nog miljoenen dieren in kleine kooien.

Complexe gedragsbehoeften

Een verbod op zowel de verkoop van bont als het fokken van dieren voor bont is dan ook broodnodig, stelt Anja Hazekamp. Ze is lid van het Europees Parlement namens de Partij voor de Dieren. "In pelsdierfokkerijen kan niet worden voorzien in de complexe gedragsbehoeften van wilde diersoorten. Bont is daarmee ongelooflijk wreed."

Sandra Schoenmakers van Bont voor Dieren is blij dat de Europese Commissie nu naar een Europees verbod moet kijken. "Veel grote modemerken zijn al gestopt met het gebruik van bont en het wordt over het algemeen minder verkocht. Maar er liggen nog veel jassen in de winkels die echte bontkragen hebben." Dat weten veel consumenten niet.

"Mensen denken vaak dat een bontkraag niet van echt bont gemaakt is, omdat bont duur zou zijn", vervolgt ze. "Maar dat beeld klopt niet. In China wordt heel goedkoop bont gemaakt, in een industrie met vaak ondermaatse omstandigheden. Als we nu in Europa het fokken van dieren voor bont verbieden, hoop ik dat dit ook leidt tot een Europees importverbod op bont."

Gebruik van kisten en kooien