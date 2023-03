Smartwatches en andere fitnesstrackers hebben elk jaar weer meer nieuwe functies en kunnen steeds nauwkeuriger meten. Hoe meer functies de gebruiker aanzet, hoe sneller de batterij leeg laat. Het Delftse Qualinx ontwikkelt microchips die ervoor zorgen dat de batterijduur tot weken langer mee gaat.

Dankzij geavanceerde technologie weten we tegenwoordig waar alles en iedereen is. Chips in je smartwatch, telefoon of andere elektronica verwerken iedere seconde elke millimeter van elke verplaatsing. Maar deze radiochips moeten naast veelzijdiger ook steeds kleiner worden. Het Delftse Qualinx heeft hierin een belangrijke doorbraak gerealiseerd en gaat dankzij een investering van 8 miljoen euro deze baanbrekende digitale RF-technologie op de markt te brengen.

Volgens Tom Trill van Qualinx gaat het bedrijf hiermee een drempel over die er al decennialang is. Qualinx heeft een nieuwe radiochip ontwikkeld die geo-positioneringsinformatie van Global Navigation Satellite Systems (GNSS) kan ontvangen met een tien keer lager stroomverbruik, kleinere chipgrootte en tegen lagere kosten in vergelijking met bestaande oplossingen. De chip kan signalen van alle grote satellietsystemen, inclusief gps, detecteren om zo nauwkeurig de locatie en tijd te bepalen.

Qualinx is een spin-off van de Technische Universiteit Delft en onder meer mogelijk gemaakt door investeringen van Delft Enterprises. De innovaties van Qualinx komen voort uit het promotieonderzoek van de oprichters Massoud Tohidian, Iman Madadi en Amir Reza Ahmadi Mehr op het gebied van digitale radiofrequentietechnologie (DRF).

Minder energie nodig

DRF maakt het mogelijk om een aanzienlijk deel van het analoge gebied van de chip over te brengen naar het digitale domein. Hierdoor heeft een chip minder energie nodig om informatie te verwerken en gaat de batterij dus aanzienlijk langer mee. Hierdoor kan de chip ook veel kleiner zijn en past hij dus beter in diverse toepassingen. En een kleiner formaat betekent een goedkopere productie. Allemaal aanzienlijke voordelen, die deze zogeheten QLX300+ chip belangrijke voordelen geeft ten opzichte van de concurrentie.

"De QLX300+ zal tot tien keer minder energie verbruiken dan de momenteel beschikbare GNSS-apparaten op de markt en zal volgend jaar in massaproductie gaan", zegt Trill verheugd. "Door de verbeterde efficiëntie kan de batterijduur van bijvoorbeeld fitnesstrackers en smartwatches worden verlengd van uren naar enkele dagen. Onze eerste stap is de lancering van de QLX300+, een system-on-chip met 's werelds kleinste en meest energiezuinige GNSS-sensor. Maar de technologie is niet alleen beperkt tot GNSS. Onze volgende chip, de QLX400, zal bijvoorbeeld GNSS combineren met een Internet-of-Things (IoT)-radio terwijl er nauwelijks stroom wordt verbruikt."

Alles-in-één oplossing

In de huidige situatie hebben elektronische apparaten vaak meerdere chips nodig om bepaalde prestaties te kunnen leveren. Dat neemt ruimte in beslag en heeft een grote batterij nodig om de boel draaiende te houden. Deze grote batterij heeft op zijn beurt weer verkoeling nodig om deze prestatie te kunnen leveren. Met de alles-in-één oplossing van Qualinx ben je uiterst effectief, efficiënt en ook duurzaam omdat je maar één chip hoeft te produceren. "Zie het als een bakblik vol koekjes. Hoe kleiner de koekjes zijn, hoe meer er op het bakblik passen en hoe meer koekjes je dus kunt bakken met de energie van één oven", legt Trill uit.

"Maar een kleinere alles-in-één chip is natuurlijk ook handig in gebruik. Zo'n chip kun je bijvoorbeeld in het frame van een fiets integreren waardoor je altijd weet waar deze is, bijvoorbeeld als je fiets gestolen wordt. Huidige trackers kunnen vaak makkelijk verwijderd worden omdat ze extern bevestigd worden, onder meer omdat je de batterij moet kunnen verwisselen. Onze tracker is klein genoeg om in het frame te passen en de batterij gaat zo'n tien jaar mee, dus een absolute win-winsituatie."

Grote investering opgehaald

Tot voor kort lukte het Qualinx de eigen broek op te houden door middel van subsidies en het winnen van enkele innovatieprijzen. Maar om daadwerkelijk de markt op te gaan en de productie flink op te schalen was een grote investering van 8 miljoen euro onvermijdelijk. Die heeft de start-up nu opgehaald bij FORWARD.one, Waterman Ventures en de Haagse investeerder InnovationQuarter Capital.

"We zijn trots en verheugd om te kunnen investeren in Qualinx", zegt Arjan Göbel, partner bij FORWARD.one. "We zien niet vaak zo'n fundamentele stapsgewijze verandering in technologieontwikkeling die gericht is op een grote, wereldwijde en toekomstbestendige markt. Qualinx heeft het potentieel om alle bestaande GNSS- en radiocommunicatietechnologie te vervangen."

Massaproductie net over de grens

Trill is zelf ook zeer verheugd over deze ontwikkeling. "Het is geweldig om te zien dat een doorbraak als die van ons een wereldwijde impact kan hebben en de wereld kan veranderen. We gaan volgend jaar beginnen aan de massaproductie. En het leuke is dat we dit hier vlak over de grens in Duitsland kunnen doen. Productie in Europa wordt steeds eenvoudiger. En qua volume kun je hier ook denken in tienduizenden tot straks wel miljoenen stuks per maand."

"De opgehaalde investering gaan we voor deze productie gebruiken, maar ook voor het uitbreiden van ons team. We hebben nu dertien mensen in dienst, maar nog meer dan tien vacatures openstaan. Omdat we zo baanbrekend en innovatief bezig zijn, hebben we echt de allerbeste mensen nodig. Maar dat talent is redelijk gefragmenteerd en verspreid over de hele wereld. Dus we moeten goed zoeken en de juiste condities kunnen bieden."

Edge computing

Als dat allemaal lukt, heeft Qualinx nog grootsere plannen voor de toekomst. Kunstmatige intelligentie gaat in toenemende mate een rol spelen. Om het mogelijk te maken om met IoT-apparaten te communiceren, werkt het bedrijf aan het toevoegen van de computertechniek edge computing. Want hoe meer slimme apparaten met elkaar communiceren des te meer verwerkingscapaciteit van datacenters er nodig is.