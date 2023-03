PostNL schrapt honderden banen na tegenvallende resultaten. Het pakkettenbedrijf is niet de enige 'coronawinnaar' die nu aan de verliezende hand is, het overkwam ook maaltijdbezorgers en flitsbedrijven. Betekent dit het einde van de gemakseconomie?

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het einde van de coronapandemie eist opnieuw een slachtoffer. PostNL maakte maandag bekend het mes te zetten in het personeelsbestand. Nog dit jaar verdwijnen tweehonderd tot driehonderd van de 37 duizend banen, met name op het hoofdkantoor. De reden daarvoor stond gedrukt in cijfers over het vierde kwartaal: na twee vette coronajaren waarin het aantal verstuurde pakketten fors toenam, zag het voormalige staatsbedrijf de omzet afgelopen jaar dalen van 3,5 miljard naar 3,1 miljard euro.

Daarmee sluit PostNL zich aan in het rijtje 'coronawinnaars' die tijdens de pandemie een stormachtige groei doormaakten, maar nu aan de verliezende hand zijn. Eerder maakte ook webwinkel bol.com bekend 300 arbeidsplekken te schrappen wegens tegenvallende resultaten. Maaltijddienst Deliveroo en flitsbezorger Zapp hielden het zelfs helemaal voor gezien in Nederland. Aan de overkant van de oceaan kondigden techbedrijven als Microsoft en Amazon aan duizenden mensen te ontslaan.

Coronawinnaars

De tegenvallende resultaten van de 'coronawinnaars' zijn niet los te zien van de macro-economische ontwikkelingen waaronder ook andere bedrijven gebukt gaan. Door de torenhoge inflatie hield de consument afgelopen jaar de hand iets vaker op de knip. Daartegenover stonden oplopende kosten, in het geval van PostNL bijvoorbeeld voor benzine. En dan is er ook nog eens die krappe arbeidsmarkt waardoor personeel niet meer voor een grijpstuiver op de bezorgfiets of in de bestelbus kruipt.

De 'coronawinnaars' hebben bovendien te lijden onder de verschuiving van online naar offline. Het waren de platforms voor thuiswerken, thuiswinkelen en 'thuistainment' die dankzij de pandemie stormachtig groeiden. Maar zodra de lockdowns werden opgeheven, kwamen velen erachter dat collega's van vlees en bloed toch leuker zijn dan slackbots. Dat tien minuten lopen naar de supermarkt bijna net zoveel tijd kost als eindeloos scrollen langs obscure dark kitchens in de maaltijdbezorg-app. En dat Top Gun toch beter uit de verf komt op een groot bioscoopscherm.

Bezorger van PostNL. Het bedrijf gaat honderden banen schrappen. Foto: Lina Selg

Het is te zien in onze uitgaven, zegt sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO. "Tijdens corona besteedden consumenten minder aan diensten als horeca, reizen en evenementen, en kochten zij juist veel spullen om het thuis aangenamer te maken: een nieuw bankstel, tafel of monitor. Sinds het einde van de lockdowns zien we de terugkeer van de dienstenconsumptie. En waar dat online leidt tot een dalende omzet, blijft de omzet voor fysieke nonfood-winkels wel groeien. Dat duidt erop dat we minder online shoppen en teruggaan naar de winkelstraat."

Winkelen als experience

In die winkelstraat hebben ondernemers tijdens de lockdowns niet stilgezeten. "Winkelen is een experience geworden", signaleert lector stadslogistiek Walther Ploos van Amstel van Hogeschool van Amsterdam. In supermarkten zijn echte sushibars verrezen en een sneakerzaak is niet meer compleet zonder scan die de juiste schoen voor platvoeten en hamertenen opspoort. "Terwijl er niks leuks is aan de webpagina van Amazon", aldus Ploos van Amstel. "Helemaal niet als de bezorger ook nog eens langskomt als ik nét niet thuis ben, wat nu natuurlijk vaker gebeurt."

Toch zal het niet alleen de 'experience' zijn die klanten van de bank verjaagt. Want de oplopende kosten en gestegen rente, waardoor investeerders minder bereid zijn grote verliezen te financieren, hebben afgelopen jaar ook het einde ingeluid van de voorwaarde die zo belangrijk was voor de stormachtige groei van de platforms: dat ze hun diensten gratis, of in ieder geval spotgoedkoop, leverden. Uit een inventarisatie van adviesbureau Simon-Kucher bleek eerder dat veel webwinkels zijn gestopt met gratis verzenden en retourneren. Zo voerde Zalando verzendkosten in voor kleine bestellingen.

Dit betekent niet dat de groei van de gemakseconomie voorgoed is gestuit. Sectoreconoom Swart spreekt liever van 'een correctie van de markt'. "De branche is afgelopen twee jaar abnormaal gegroeid", stelt hij. "Mensen hebben de aanschaf van producten naar voren gehaald en als je net vorig jaar een nieuwe monitor hebt gekocht, hoef je er nu niet nog eentje. Daarom is de vraag nu tijdelijk minder." Ook PostNL zelf vermoedt dat 2023 'een uitdagend jaar met aanhoudende macro-economische onzekerheden' zal zijn waarna de pakketbezorging vanaf 2024 weer zal aantrekken.

Onderscheidende service

Al twijfelt Ploos van Amstel of de huidige strategie van PostNL daarvoor de juiste is. "Bedrijven moeten onderscheidende service gaan bieden'" stelt hij. "En dat baart mij wat PostNL betreft zorgen: de oplossing wordt nu vooral gezocht in kostenverlaging - door mensen te ontslaan en nóg goedkoper te gaan werken. Ze gaan concurreren op prijs terwijl ze ook zouden kunnen kiezen voor kwaliteit of innovatie."

Technische fout