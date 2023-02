In een voormalig Amsterdams hotel koken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor Oekraïense vluchtelingen die daar verblijven. Ondertussen werken ze voor het mbo-certificaat Koken in de horeca. 'We maken écht luxe gerechten.'

Frederik (36), in witte koksbuis en zwart schort, heeft zojuist vijfhonderd kippenboutjes in een slede geplaatst en in de oven gezet. Zijn collega schept een lading doperwten en worteltjes uit een roestvrijstalen bak. Damp slaat van de pannen. Op de achtergrond galmt Niemand laat zijn eigen kind alleen van Willy en Willeke Alberti.

Zo'n drie geleden stonden de koks van een viersterrenhotel hier nog haasbiefstukken en zalmfilets te bakken. Toen het hotel aan de De Boelelaan in 2020 failliet ging en leeg kwam te staan, kregen de koks van het Leger des Heils de beschikking over deze professionele keuken. Elke dag zijn zij van negen uur 's morgens tot drie uur 's middags in touw om een lekkere maaltijd klaar te maken. De resultaten van hun inspanningen belanden op de borden van ruim vijfhonderd Oekraïense vluchtelingen, die sinds maart vorig jaar door stichting HVO Querido worden opgevangen in het hotel. Ze krijgen er een gratis maaltijd. In totaal bereiden de koks tweeduizend maaltijden per dag; óók voor verschillende woonvoorzieningen van het Leger de Heils in Amsterdam en opvanglocaties voor vluchtelingen in Almere.

Frederik heeft er plezier in. Hij doet het werk als dagbesteding onder toezicht van een werkbegeleider. Sinds 10 november vorig jaar zet hij de kip niet meer alleen in de oven, maar weet hij ook hoe hij hem moet uitbenen en kan voorzien van een lekkere saus. Elke donderdag leert hij van praktijkdocent Aisling Basalious (35) de fijne kneepjes van het kookvak. "Het bevalt me goed. Ik leer van alles: snijtechnieken, verse pasta maken, chocolademousse of sauzen bereiden. Vis fileren en een kip uitbenen vind ik het leukst", vertelt hij.

Meer kans op een baan

De opleiding die Frederik volgt, komt voort uit een samenwerking tussen de horeca-afdeling van MBO College Centrum, het UWV en 50|50 Amsterdam, een afdeling van het Leger des Heils, die zich sterk maakt voor arbeidsre-integratie en participatie.

Het ROC van Amsterdam raakte vorig jaar betrokken bij het voormalige hotel waarin Oekraïense vluchtelingen verblijven. "We wilden graag iets voor hen betekenen en boden mensen bijvoorbeeld aan zich gratis te laten knippen door onze studenten. Een maaltijd verzorgen had onze horeca-afdeling ook goed gekund, maar toen ik de koks van het Leger des Heils bezig zag, ontstond een ander idee", vertelt mede-initiatiefnemer Paul Erdhuizen, projectleider Leven Lang Ontwikkelen bij het ROC Amsterdam- Flevoland.

"Als mbo bieden wij onderwijs voor iedereen. Ook voor volwassenen of voor mensen die om welke reden dan ook geen doorsnee verleden hebben en daardoor moeilijker aan een baan komen. Sinds kort bieden wij mbo-certificaten aan, waarbij het mogelijk is een deel van een opleiding te volgen. Deze certificaten gelden als erkend diploma en vergroten de kans op een baan aanzienlijk. Er is genoeg werk te doen in de horeca en hospitality. Wij hebben een groot netwerk van verschillende horecabedrijven die hard op zoek zijn naar mensen. Ook voor deze doelgroep zijn er genoeg geschikte werkplekken te vinden. Bij horecabedrijf Vermaat bijvoorbeeld", legt Erdhuizen uit.

Jan van den Berg, teamleider van 50|50 van het Leger des Heils, zag het plan wel zitten, maar stelde wel enkele voorwaarden. "Het is voor onze deelnemers belangrijk dat zij op een kleine, veilige en overzichtelijke plek kunnen werken. We stelden daarom voor om de docent wekelijks bij ons in de keuken te laten komen. Die omgeving is vertrouwd, omdat ze daar al hun leermeester, de kok, assisteren bij het bereiden van de maaltijden."

Luxe gerechten

En zo begon vorig jaar een groep van zeven volwassenen in het voormalig hotel aan de opleiding Koken in de horeca. De opleiding wordt betaald uit het opleidingsbudget van het UWV.

Terwijl de Oekraïense vluchtelingen die in het hotel verblijven, vrijwel allemaal een baan hebben gevonden - grotendeels in de horeca, maar ook in de detailhandel - werken beneden in de keuken deze leerlingen op een andere manier aan een nieuwe toekomst.

Onder hen is Patricia (45). "Ik vond het spannend om aan deze opleiding te beginnen, maar ook een mooie kans. Ik heb veel geleerd. We maakten écht luxe gerechten zoals in een restaurant. Geglaceerde worteltjes, zalm en papillotten, gefruite sugarsnaps, waldorfsalade of pommes duchesse. Het leek me vooraf moeilijk, maar toen ik het rustig kreeg uitgelegd, bleek ik het goed te kunnen. Je leert alles in de praktijk en aan de hand van een recept; dat helpt enorm."

Tijdens de lessen komen allerlei basisvaardigheden aan bod, zoals snij- en kooktechnieken, werken met recepturen, sauzen maken, vis fileren of aardappels gratineren. "Ook aan timing en werkplanning besteden we veel aandacht. Als je een driegangenmenu maakt moet je van tevoren goed bedenken wanneer je wat gaat maken. Een ander verplicht thema op het examen is werkkleding. Iedereen draagt hetzelfde tenue met koksbuis, schort, werkbroek en muts of een haarkapje", legt praktijkdocent Aisling Basalious uit.

Basalious, die lesgeeft aan mbo-leerlingen van 16 tot 24 jaar, vindt het leuk om nu eens een andere doelgroep voor zich te hebben. "Ze zijn ontzettend gemotiveerd, schrijven alles op wat ik vertel en stellen veel vragen. Toen ik voor het eerst de etuis met echte koksmessen tevoorschijn haalde, reageerden ze als kinderen op een verjaardagscadeautje. Ze vonden het prachtig om daarmee te werken. Vaak zijn ze erg trots op de gerechten die ze bereiden. Dat maakt het leuk om ze les te geven."

Leerlingen Frederik en Patricia aan het werk in de keuken van de opvang aan de De Boelelaan. Foto: Jean-Pierre Jans

Patricia en Frederik deden twee weken geleden na acht lessen examen. Behoorlijk zenuwachtig waren ze daarvoor. In een ruimte met werkblad, kookplaten en materialen moesten zij een maaltijd koken voor vier personen. Onder tijdsdruk, mét een examinator erbij. Ruim van tevoren had Frederik zijn werktenue al keurig klaar gelegd. "Het leek me spannend om alles op tijd klaar te krijgen en mooi op te dienen. Maar het ging heel goed."

Ook Patricia kijkt tevreden terug op haar examen. "Ik zat vooraf erg te stressen, maar toen ik alles stap voor stap volgens het recept deed, ging het vlekkeloos."

Veilige werkomgeving

Basalious is trots op haar leerlingen. "De eerste les waren ze nog onzeker en stonden ze met het mes trillend in hun hand te snijden, nu krijgen ze bij hun examen prachtige complimenten over wat ze gemaakt hebben."

Het mbo-certificaat kan voor Patricia en Frederik een opstapje zijn om verder te komen. Frederik zou graag in een bedrijfskantine willen werken, Patricia in een lunchroom, broodjeszaak of kantine.

De meeste deelnemers die uitstromen met het mbo-certificaat zullen volgens Van den Berg in eerste instantie beginnen met betaald werk op een 'beschutte plek' of vrijwilligerswerk. In ieder geval een werkplek waarbij extra aandacht wordt besteed aan begeleiding en een veilige werkomgeving. Denk aan een groothandel als de Sligro, de catering of een bedrijfskantine. De stap naar meteen een hectische keuken in een restaurant is te groot. Het zal in fases gaan. Van daaruit zou je eventueel kunnen doorstromen naar de reguliere horeca of een volledige mbo- opleiding."

Dit jaar zullen nog drie groepen van tien personen deelnemen aan de opleiding. Op 9 maart beginnen de eerstvolgende leerlingen.