Het is er steenkoud, de muren zijn beschimmeld en regenwater sijpelt door het plafond. En toch wil Yasin Singin blijven wonen in het oude lokaal van het Kellebeek College in Roosendaal. De makelaar en gemeente proberen hem via de rechter eruit te zetten.

Heeft de laatst overgebleven bewoner van de oude schoolvleugel van het Kellebeek College een huurcontract of bruikleenovereenkomst? Die vraag stond donderdag centraal bij het kort geding dat was aangespannen door makelaar Hopmans Wonen en de gemeente Roosendaal.

De gemeente wil het schoolgebouw aan de Hoogstraat 124 zo snel mogelijk slopen en dus dient de bewoner het pand verlaten. Liefst vóór 1 maart, omdat de aannemer voor de asbestsanering dan op de stoep staat. Maar de 44-jarige Yasin Singin wil niet weg. Hij baseert zich op huurbescherming.

Het is najaar 2020 als Yasin Singin bij de gemeente aanklopt voor vervangende woonruimte, omdat zijn kamer aan de Molenstraat 106 wordt ontruimd. Roosendaal biedt via de Bergse makelaar Hopmans een leegstaand klaslokaal van het oude Kellebeek College aan als tijdelijk verblijf.

Tussen de junkies

In de veronderstelling dat Singin na twee maanden weer zou terugkeren naar de Molenstraat, stelt Hopmans een bruikleenovereenkomst voor onbepaalde tijd op. Op dat moment zijn meerdere klaslokalen bewoond door antikrakers, die na verloop van tijd de oude school weer hebben verlaten.

"Soms slaan junkies een ruit in en verblijven dan een paar nachten in het gebouw, daar kan ik weinig tegen doen", zegt Singin, die via zijn advocaat bij de rechter schermt met een huurcontract en dus huurbescherming geniet.

Verwarming afgesloten

Zijn ex-partner en zoontje van 8 wonen elders in Roosendaal. Terug naar zijn geboorteland Turkije, waar nog veel familie woont, wil hij niet. "Ik woon 23 jaar in Nederland, heb gewerkt bij Saver (afvalverwerker ,red.), maar dat gaat vanwege mijn gezondheid al lang niet meer. Ik slik antidepressiva en dat wordt almaar erger nu Hopmans niks meer aan het pand doet. De verwarming is vier maanden geleden afgesloten en het lekt langs alle kanten."

Om die reden betaalt Singin al tien maanden de huur niet. Hopmans vordert over die periode 2350 euro aan achterstallige huurpenningen voor het geval de rechter oordeelt dat er toch sprake van een huurcontract zou zijn.

"We snappen dat het heel ingrijpend en vervelend is, maar de man weet al sinds maart vorig jaar dat de bruikleenovereenkomst wordt opgezegd, dat zijn verblijf van beperkte duur was, hij op enig moment de school uit moet en het gebouw weldra wordt gesloopt", stellen de advocaten van Hopmans en de gemeente.

De oude schoolvleugel van het Kellebeek College in Roosendaal. Foto: Peter van Trijen

Volgens Singins advocaat Alex Mattheussens heeft Hopmans als beheerder bewust voor een constructie gekozen waarin zijn cliënt voor langere tijd in de school kon blijven zitten. "Gemeente en Hopmans hadden het nooit zover moeten laten komen." Brieven over snelle ontruiming heeft Mattheussens niet gezien. "Mijn cliënt kan nergens heen. Hij staat al vier jaar ingeschreven bij de woningcorporatie, maar er zijn amper woningen beschikbaar."

Gezien het spoedeisend belang van de eisers, doet de rechter deze vrijdag om 12.00 uur uitspraak. De motivatie volgt een week later. Op 1 maart wordt gestart met het verwijderen van asbest, de oude school moet uiterlijk 14 maart tegen de vlakte zijn. Daarna begint het broedseizoen van de vleermuizen.

Als Singin terug is van de Bredase rechtbank, wil hij graag zijn Roosendaalse onderdak laten zien. Het is stervenskoud in het achterste lokaal dat hem destijds is toegewezen. Regenwater sijpelt door het plafond, waardoor de vloerbedekking doorweekt is en de muren beschimmeld zijn. "Ga niet op mijn bank zitten, die is zeiknat. Hier wonen is geen pretje, maar ik kom op voor mijn rechten. Ze kunnen me niet zomaar op straat zetten."