Sporten of wat extra geld verdienen? Steeds vaker kiezen jongeren op zaterdag voor een bijbaan, blijkt uit onderzoek. Sportverenigingen in Twente merken dat ook: de meeste zien het aantal jonge leden dalen. Hoe stoppen zij die ontwikkeling?

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Sportkoepel NOC*NSF liet onderzoek doen naar de sportdeelname na corona. De uitkomsten vielen niet mee. "Er was weinig herstel te zien in het aantal jongeren tussen de 13 en achttien jaar dat weer is gaan sporten. In deze leeftijdscategorie ging 20 procent zelfs nooit meer sporten", vertelt woordvoerder Lieselot Meelker.

Helemaal verrassend is het niet. Al een tijdje is er een dalende lijn te zien in het aantal jongeren dat sport. Jongeren willen niet meer vastzitten aan bepaalde trainingstijden en ze krijgen naarmate ze ouder worden andere verplichtingen waardoor ze geen tijd meer hebben om te sporten.

Oproep aan de eigen leden

Dat corona leidde tot een terugloop van leden, hebben ze bij hockeyclub MHC in Almelo gemerkt. Een heleboel leden zijn gestopt en niet meer teruggekomen. Dit geldt ook voor de jonge leden. De club zag zich genoodzaakt om afgelopen week een oproep te doen aan de eigen leden.

"Om onze mooie club gezond te houden, hebben wij simpelweg dringend nieuwe leden nodig! Wij willen jullie dan ook vragen om binnen jullie familie-, vrienden- en kennissenkring te vragen wie er zin zou hebben om (weer) te gaan hockeyen", schrijft de club in een mail aan leden.

Boudewijn Lie is bestuurslid ledenwerving voor de club en vertelt in een toelichting dat de club zelf niet stilzit. "Om onze jonge leden te behouden willen we clinics gaan organiseren bij bijvoorbeeld scholen om kinderen op die manier enthousiast te krijgen om te gaan hockeyen."

Meer betrekken bij de club

Bij de Hengelose sportvereniging H.G.V. zagen ze de trend ook en hebben ze gezocht naar een manier om jongere leden binnen te houden door ze meer te betrekken bij de club. "Er is nu een grote groep jongeren die assisteert bij de lessen als vrijwilliger. Daardoor blijft deze groep zelf ook bij ons sporten", aldus voorzitter Mirjam Pierik van H.G.V.

Ook CVV Sparta in Enschede zoekt naar oplossingen. Zo organiseerde de club tijdens corona bootcamps, om leden te behouden. "Voetbal blijft echter een sport waarbij je vastzit aan bepaalde tijden. Het is een echte competitiesport waarbij je natuurlijk ook traint voor wedstrijden. Voetbal gaat altijd gepaard met verplichtingen."

De club merkt vooral dat jongeren van 16,17 en achttien jaar ermee stoppen. "Op die leeftijd krijgen ze andere verplichtingen. Het voordeel bij ons is dat we een grote vereniging zijn, waardoor we nog steeds genoeg mensen hebben voor alle teams."

Uit een onderzoek kwam naar voren dat jongeren steeds minder sporten. Dit merken sportverenigingen in Twente ook. Om ze te behouden hebben verschillende sportclubs een oplossing gevonden. Zo ook H.G.V. waar zoals op de foto Dodgeball wordt gespeeld. Foto: Wouter de Wilde | WDW Foto's

Meeste aanmeldingen zijn kinderen tot tien jaar

Bij sportclub Avanti Wilskracht in Enschede zijn veel jongeren lid, maar tijdens de coronaperiode liep het aantal terug. "Het herstel na de coronaperiode gaat geleidelijk aan en we zien nu eindelijk weer dat meer mensen zich bij ons aanmelden. De meeste aanmeldingen zijn onder kinderen tussen de 7 en tien jaar", vertelt Barry Siero, voorzitter van de club.

De sportclub ziet dat het aantal jongeren tussen de 14 en achttien jaar wel afneemt, maar dit is volgens Siero niks nieuws. "Op die leeftijd komen ze in een andere levensfase terecht. Dit is echter iets wat we eigenlijk altijd al zagen bij jongeren in die leeftijdscategorie."

De rol van corona lijkt daarbij dus van minder belang: de trend is al jaren aan de gang. Atletiekvereniging Holten heeft nog maar een paar jonge leden. Fenny Rietman, voorzitter van de atletiekvereniging, stelt dat het lastig is nieuwe leden te krijgen. "Doordat we veel mensen missen in die doelgroep, vinden nieuwe leden geen aansluiting met leeftijdsgenoten. Hierdoor melden ze zich niet bij ons aan."

Sporten en daarna meteen weer weg

Dat is óók een neveneffect: het tast het verenigingsleven aan. Dat merken ze ook bij atletiekvereniging SISU in Almelo. Remco Platenburg: "Wat wij zien, is dat het verenigingsleven steeds minder wordt. Tot voor kort bleef iedereen nog wel eens zitten om samen nog wat te drinken, maar nu komen de meesten alleen even sporten en zijn ze daarna meteen weer weg."

De club komt wel in actie om het tij te keren. "We bieden lessen aan van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Door onze ervaren begeleiders en het bieden van deze kwaliteit hopen we zoveel mogelijk leden binnen te houden."

Onderneem iets

Wat SISU doet is wat Meelker van NOC*NSF bepleit: onderneem iets. Zij stelt dat wanneer sportverenigingen innoveren dit altijd een positief effect zal hebben op het aantal leden. Het belang is groot, benadrukt ze, omdat veel jongeren lijden onder bewegingsarmoede.