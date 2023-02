Ze zijn er komen wonen uit idealisme, de tien bewoners van de tiny houses in Aarle-Rixtel. Maar drie jaar na dato worden de eerste scheuren zichtbaar. Onlangs is een van huisjes, die indertijd 130.000 euro kostten, verkocht voor twee ton.

De onschuld is eraf. Vooropgesteld, de vaste lasten voor de huidige bewoners zijn nog steeds laag. Ze wonen er in energieneutrale huizen met grote tuin en genieten een enorm gevoel van vrijheid. Ook aan de onderlinge saamhorigheid is niets veranderd. Maar dat een van de huishoudens laatst aangaf toch groter te willen wonen en het flexhuis te koop zette, bracht een kleine schok teweeg in de gemeenschap.

"Het is echt heel erg begrijpelijk", benadrukt Luck Dankers, een van de bewoners. "Het was een gezin dat wilde groeien, ze hadden maar twee slaapkamers ter beschikking en hebben hun keuze weloverwogen gemaakt." Het huis is keurig volgens de afspraken aangeboden aan de Stichting Tiny Houses Laarbeek. En ze hebben er dus ook voor kunnen zorgen dat de nieuwe bewoners passen tussen de rest.

Maar dat de commerciële belangen het wonnen van de idealen, geeft wel een katerig gevoel. Zonder dat ze er iets over te vertellen hadden wisselde een kleine woning die maximaal vijftien jaar op voormalig scoutingterrein De Hopman (plus tien jaar elders in de gemeente) mag staan, voor twee ton van eigenaar.

Dankers: "Best veel winst in drie jaar tijd. Geld maakt lelijk, zeggen ze hier in goed Brabants. De verkopende makelaar heeft gewoon een zakelijk sommetje gemaakt. Het gaat om een vrijstaand huis van 80 vierkante meter, er zit een flink stuk grond bij en dan is dit dus de marktwaarde. Je kunt het de mensen niet kwalijk nemen, het ligt aan het systeem. Dat wringt."

Als paddenstoelen

Flexwoningen zoals die in Aarle-Rixtel zitten in de lift. De bewoners van De Hopman waren de eersten die het voor elkaar kregen flexibele koopwoningen op deze manier te realiseren. Maar dat verandert snel. Andere kleinschalige woonprojecten rijzen als paddenstoelen uit de grond, zoals Buurtschap Te Veld in Eindhoven, de tiny houses van woonstichting Goed Wonen in Gemert of in de toekomst die aan de Bijenlaan in Son.

Veel gemeenten en woningstichtingen zien tiny houses als een oplossing voor de woningnood, vooral voor starters en sociale minima die moeite hebben om aan een (eigen) huis te komen. Ook minister Hugo de Jonge stimuleert deze ontwikkeling. Maar daar is de commercie dus ook achter gekomen. "Het gaat niet de goede kant op", vindt Dankers. "Ontwikkelaars en investeerders krijgen in de gaten dat met tiny houses meer te verdienen valt dan sociale woningbouw."

Dankzij zijn ervaringen bij De Hopman adviseert Dankers gemeenten en provincies over tijdelijk wonen. Sinds een jaar is hij lid van het expertteam woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook wordt hij als ontwikkelaar gevraagd om projecten voor tiny houses te helpen opzetten, zoals in Geldrop-Mierlo, Helmond, Someren en Mariahout.

"Ik kreeg laatst 10.000 euro per woning aangeboden voor een project, dat heb ik geweigerd. Het doel is om mensen een vrijer leven te geven. De gemeente kan niet onder de drie ton bouwen, maar met tiny houses wel. De kostprijs van een tiny house schommelt tussen de 100.000 en 140.000 euro, dat hangt een beetje af van de grootte en de afwerking. Maar diezelfde huizen gaan nu voor 180.000 of 200.000 euro de markt op, dan blijft er veel aan de strijkstok hangen."

Regelgeving

Een gemeente als Laarbeek merkt dat de markt in beweging is. De afgelopen tijd hebben zich een stuk of tien projecten aangemeld. Hoe gaan we daarmee om, vroeg PNL-raadslid Ton van de Wijdeven onlangs in de commissie ruimtelijke zaken. Echte regels zijn er (nog niet) voor.

Ook de voorwaarden die de gemeente Laarbeek aan toekomstige tiny houses-projecten wil stellen, gaan niet over een eventueel financieel plafond bij doorverkoop. Die gaan meer over welke soort plekken in aanmerking komen, om te voorkomen dat straks overal tiny houses mogen komen ten koste van bijvoorbeeld groene, open plekken in de kernen. De lokale politiek debatteert daar deze maand nog over. "Maar dit is wel iets om af te spreken bij de ontwikkeling van volgende projecten", aldus wethouder Ron van den Berkmortel (PNL, volkshuisvesting).