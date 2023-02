Fabio Jakobsen (26) staat zondag bij Kuurne-Brussel-Kuurne als titelverdediger aan de start. Een interview over levensgeluk en zijn wielertoekomst. 'Ik was het bijna allemaal kwijt.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD.

Het interview is al een tijdje aan de gang als Fabio Jakobsen een beetje moet lachen om de vraag. Of hij nu gelukkiger is dan ooit? Afgelopen november trouwde hij met Delore. De vrouw die hem onvoorwaardelijk steunt, ook toen Jakobsen zo zwaar viel dat hij vreesde voor zijn leven. Uit zichzelf plakt Jakobsen na de vraag er een cijfer op. "Ik geef mijn leven een 9."

Dat is een hoog cijfer. Hoger dan de gemiddelde Nederlander.

"Ja, en dat missende puntje komt dan door wedstrijden die ik verlies. Door stomme foutjes van mezelf waardoor het misloopt. Maar ik ben dus verder heel gelukkig ja."

Wilde je altijd al trouwen of heeft het ongeluk dat veranderd?

"Het speelt natuurlijk wel mee dat er zoiets gebeurt. Ze heeft mij altijd gesteund, door dik en dun. Dat is heel belangrijk geweest in het herstelproces. Als iemand zo voor jou zorgt, dan beloof je natuurlijk dat ook altijd andersom te doen. Ik zie het vooral ook als iets symbolisch. Zo ben ik wel na het ongeluk gaan kijken. Het is wel in een stroomversnelling gekomen. Heel mooi. We zijn man en vrouw en we gaan het samen doen. Een heel bijzonder gevoel. Zonder het ongeluk had ik misschien nog twee of drie jaar gewacht. Nu dacht ik: ik kan het beter maar doen, want je weet nooit tot wanneer je hier bent."

Laatst zat hij met Delore in de auto toen zijn kersverse vrouw hem corrigeerde. Weer die lach. "Ik zei dat we eigenlijk best een saai leven hadden in vergelijking met andere stellen van 24 en 26 jaar. Toen werd ik op mijn plek gezet hoor, haha. Delore zei: 'Ik ga gewoon met mijn vriendinnen op stap hoor. Ik denk vooral dat jij saai bent.' Daar moest ik haar wel gelijk in geven."



"Laatst vroeg iemand of ik een keer in het weekend langs wilde komen. Dat was wel confronterend toen ik moest zeggen dat ik pas ergens in april tijd had. Op zaterdagmiddag naar de sportclub gaan, op zondag een verjaardag. Het normale leven zeg maar, dat heb ik niet. Tweehonderd dagen per jaar in het buitenland. In zekere zin is dit leven een opoffering, maar de meeste profwielrenners krijgen er een heel goede prijs voor betaald. Maar los daarvan is dit wat ik het allerliefste doe. Dit is het leven dat ik wil leiden."

Toen je vorige zomer die Tourrit won, was je na afloop heel nederig en dankbaar. Denk je nog vaak terug aan die dag?

"Soms denk ik: 'Het kleine mannetje dat op zijn tiende op de fiets stapte, heeft zijn droom waargemaakt.' Na de val voelde het ook alsof de cirkel rond was. Toen ik ontdekte dat sprinten mijn talent was, wilde ik een rit in een grote ronde winnen. Dat lukte eerder al in de Ronde van Spanje. Dan is een rit in de Tour het volgende doel. Dat wilde ik zo graag bereiken. Er zijn niet veel mensen die het kunnen zeggen hè, ritwinnaar in de Tour de France. Dat zal ik voor altijd blijven."

"Dus het verschil tussen nul en één ritzege is veel groter dan tussen één of twee ritzeges. De groene trui? Je zou kunnen zeggen: na ritzeges is dat het volgende doel. Maar Peter Sagan eerder en nu Wout van Aert bewijzen dat die trui vooral voor completere renners is. We gaan kijken of we er de komende jaren nog een paar etappes aan kunnen toevoegen. Op papier zijn er aankomende Tour veel meer kansen dan afgelopen jaar. Ik ben vooral nog steeds heel blij dat ik er ben en dat ik daar naar kan streven. Ik was het bijna allemaal kwijt en ik had het bijna niet meer mee kunnen maken."

Jakobsen wil zondag met succes zijn titel verdedigen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Het tweede deel van het Vlaamse openingsweekend, dat zaterdag met Omloop het Nieuwblad begint. Daarna is hij zeker van deelname aan Le Samyn, Tirreno-Adriatico, Scheldeprijs en Brugge-De Panne. Wat daarna volgt is ongewis. Voor de wielermonumenten Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix staat hij op een longlist van de ploeg. Net als voor de Tour.

Er zijn ook renners die voor heel het seizoen hun programma kennen. Is dit niet ingewikkeld?

"Dat hoort bij een grote ploeg als Soudal Quick-Step. Ik ben niet anders gewend. Het houdt me scherp. Het voelt voor mij niet alsof ik moet bewijzen dat ik goed genoeg ben. Het is vooral fijn dat dat er geschoven kan worden op basis van de vorm van de renners. Je moet laten zien dat je er klaar voor bent, dat is topsport. Ik probeer zo goed mogelijk te zijn en dan beslist de ploegleiding. Dat geeft mij juist een hoop rust, want meer dan mijn best kan ik niet doen. En als er zeven of acht jongens beter zijn of beter in het team passen, dan is het zo."

"Ik voel me daar eigenlijk wel prettig bij. Voor elke koers is er een plan. Je hoeft er niet altijd mee eens te zijn, maar meestal kloppen de keuzes wel. Zeker in de grote koersen zijn er maar een paar renners die echt kunnen winnen. Als ik dit jaar Parijs-Roubaix rijd, zal dat in dienst zijn van jongens die een grotere kans maken. Yves Lampaert, Kasper Asgreen, Florian Sénéchal. Dan kan ik iets terug doen voor die jongens."

Een beetje filosoferend richting de toekomst. Ben je er mee bezig om op termijn een andere renner te worden? Meer klassieke renner dan pure sprinter?

"Nee, nee. Ik merk dat ik daar een beetje naar toe gemanoeuvreerd word. Maar ik heb nog altijd veel te laten zien in de sprints in de grote rondes. Mijn kracht ligt in sprints winnen en voor etappes gaan. Daar zijn heel het jaar door veel wedstrijden voor. Ik denk dat ik bij de snelste sprinters van de wereld hoor en dat ik van iedereen kan winnen. Dus dan is er nog heel veel te presteren, los van de grote wielermonumenten. Sprinten, dat is waar ik heel goed in ben. In de zwaardere wedstrijden zijn heel veel jongens beter dan ik. Ik wil vooral heel goed blijven sprinten, daar een van de besten in blijven."

Ga ik misschien te snel aan het feit voorbij dat de route naar de sprinttop gigantisch en vol obstakels is geweest. En dat het nu al over andere doelen gaat?